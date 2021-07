Von Heribert Vogt

Heidelberg. Wie kann man Sehnsucht nach einer Heimat haben, in der man nie gelebt hat? Diese Frage wurde aufgeworfen während eines Livestream des Interkulturellen Zentrums Heidelberg, bei dem Elsa Koester ihren Debütroman "Couscous mit Zimt" im Gespräch mit dem Historiker Andreas Kossert vorstellte. Dabei wurden tiefe Risse in Frankreich deutlich, die sich durch die Kolonialgeschichte öffneten. Koesters Generationenbuch handelt von drei Frauen einer Familie, die nach der Unabhängigkeit Tunesiens 1956 zwischen die Fronten gerät, ihre dortige Heimat verlassen und nach Frankreich "zurückkehren" muss.

Ein dramatischer Vorgang mit unabsehbaren Folgen für Großmutter Lucile, Tochter Marie und Enkelin Lisa. Nachdem die ersten beiden gestorben sind, erbt die Jüngste nicht nur die Pariser Wohnung, sondern auch die Traumata der Familie. Jetzt stand Marie aus der mittleren Generation im Vordergrund. Sie hielt es nur kurz in Frankreich aus, landete in Deutschland und ließ hier nach ihrem Tod Lisa zurück.

Elsa Koester schilderte sinnlich Maries tunesisches Kindheitsparadies mit seiner wilden Landschaft, den Gerüchen, dem Essen (Coucous) und den arabischen Freunden. Als 14-jährige Teenagerin kommt sie nach Frankreich, wo sie in die unruhige Zeit von 1968 hineinwächst. Sie muss erkennen, dass ihre Familie in dem nordafrikanischen Land zur privilegierten französischen Kolonialmacht gehört hat. Maries Verstand sagt ja zur tunesischen Unabhängigkeit, aber ihr Herz kann sich nicht von der verlorenen Heimat trennen – in ihrer Zerrissenheit bleibt die Sehnsucht nach der roten Erde Tunesiens lebendig.

Das Frauen-Trio steht für die mehr als eine Million "Pieds-noirs" (Schwarzfüße), wie die Rückkehrer aus den Kolonien in das französische "Hexagon" genannt werden. Sie siedeln besonders an der Mittelmeerküste, nahe dem Maghreb. Koester verwies darauf, dass diese Menschen heute von der französischen Rechten politisch instrumentalisiert werden. Die Autorin verglich sie mit den Vertriebenen in Deutschland nach 1945. Die alte Heimat ist für die "Pieds-noirs" abgeschnitten, während des Algerienkrieges gab es auch in Tunesien viele Tote. Nach dem Verlust ihrer Identität hielten sich die Rückkehrer oftmals für "die besseren Tunesier", erst die folgende Generation konnte die Geschehnisse aufarbeiten.

Die Autorin und Journalistin Koester, 1984 in Berlin geboren, schreibt aus Erfahrung. Sie ist Tochter einer "Pied-noir" und eines Ostfriesen mit US-Hintergrund. Nach dem Tod der Mutter reiste sie 2015 nach Tunesien und empfand ebenfalls eine "Sehnsucht im Bauch". Ihre jetzige IZ-Veranstaltung fand in dem neuen Lesungsformat "Pick your host" statt. Dabei durfte Koester ihren Gesprächspartner wählen. Das passte gut, denn der Historiker Kossert hat sich auf Flucht und Asyl spezialisiert. Am 18. Oktober 2021 ist in Heidelberg bei der Französischen Woche ein Live-Auftritt Koesters geplant.

Elsa Koester: "Couscous mit Zimt". Roman. Frankfurter Verlagsanstalt 2020. 448 S., 24 Euro.