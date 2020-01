Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Wie verdichtet sich in wenigen Worten die Welterfahrung? Und welche Formen und Sprachbilder passen dazu? Darum geht es immer beim Schreiben und Lesen von Lyrik. Nicht immer können alle poetischen Geheimnisse gelüftet werden. Aber sehr viele. Das beweisen einmal mehr der Heidelberger Lyrik-Experte und Kerr-Preisträger Michael Braun und der ebenfalls in Heidelberg lebende Lyriker, Romancier und Publizist Michael Buselmeier. Seit vielen Jahren kommentieren beide zeitgenössische deutschsprachige Lyrik. Zunächst taten sie das in der Wochenzeitung "Freitag", dann eroberten sie das Internetportal des Leipziger Poetenladens. Da Gedichte in der analogen Welt weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben und auf bedrucktem Papier eine ganz eigene Aura entfalten, publiziert der Poetenladen die Gedichte nebst Kommentaren auch noch ganz traditionell in Buchform. Kürzlich ist der dritte Band der von Braun und Buselmeier initiierten Reihe erschienen. Aus diesem Anlass traf sich Buselmeier zum Interview mit der RNZ. Geführt wurde das Gespräch gemeinsam mit Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg im Rahmen der Übung "Kulturjournalismus/Theaterkritik".

Herr Buselmeier, wie schwer oder wie leicht hat es die Lyrik heute in der Verlagswelt und beim Lesepublikum?

Die Verleger stöhnen auf, wenn sie Gedichte vor die Augen bekommen, denn die bringen kein Geld. Es gab und gibt natürlich immer Ausnahmen: Die Heidelberger Dichterin Hilde Domin oder Erich Fried und Peter Rühmkorf waren mit ihren Gedichten sehr erfolgreich. Besonders schwer tun sich Verleger bei Lyrik-Anthologien zu bestimmten Themenfeldern wie Liebe und Melancholie, zu Epochen, Moden, Farben oder bestimmten Literatursprachen. Anthologien sind sehr schwer zu verkaufen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Gedichte zu kommentieren und daraus eine Buchreihe zu machen?

Wir haben das ja erst lange für den "Freitag" gemacht, dann im Internet – immer abwechselnd, mal Michael Braun, mal ich, keiner hat dem anderen ins Konzept geredet. Das war eine schöne Sache und jedes Mal eine neue Erfahrung. Insgesamt haben wir 210 Gedichte kommentiert. Man muss in der Literaturszene oder im Funk immer Serien entwickeln. Wenn du keine Serie hast, verdienst du nichts.

Warum die Festlegung auf zeitgenössische Lyrik?

Wir wollten uns von der einst von Marcel Reich-Ranicki begründeten und bis heute fortgesetzten "Frankfurter Anthologie" in der FAZ abgrenzen. In dieser Reihe kommentieren bekannte Autorinnen oder Autoren, aber auch etliche Professoren Gedichte aus allen Epochen und Kulturkreisen – jede Woche eins. Unsere Spezialität ist die zeitgenössische deutschsprachige Lyrik. Michael Braun hat die ganze junge Lyrik-Szene im Blick. Er pflegt die Kontakte zu den Schreibtalenten aus den Leipziger oder Hildesheimer Poetik-Studiengängen.

Wie unterscheidet sich Ihre Sicht- oder Herangehensweise von der Ihres Co-Autors Michael Brauns?

Braun versteht sich auch auf die schwierigen, experimentellen Texte. Er argumentiert eher poetologisch und formanalytisch. Ich steige meist biografisch in die Interpretationen ein. Im Großen und Ganzen stimmen Braun und ich aber in unserem Meinungsspektrum überein. Es gibt nicht die eine verbindliche Position. Jeder muss seine eigene Herangehensweise zur Lyrik finden, auch die Leser auf ihre Weise. Gerade das macht Gedichte so spannend.

Insgesamt wirken Ihre Kommentare eher essayistisch, also stark subjektiv. Hat eine Textanalyse nach strengen literaturwissenschaftlichen Kriterien eine Chance beim Lesepublikum?

Kaum. Akademische Studien schrecken die Leute ab. Die Leser wollen wissen, welche Welten sich ihnen in den Gedichten auftun und was sie mit ihnen selbst, mit ihrem eigenen Leben, zu tun haben.

Beim "gelben Akrobaten" denkt man an Sprachartistik: Wie kam es zu diesem Titel?

Eine Zufallsgeschichte, sie entstand beim Blättern durch die Auswahl für den ersten Band. Das Gedicht "Der gelbe Akrobat" stammt von Herbert Heckmann, einem heute völlig vergessenen Schriftsteller, er ist 1999 gestorben. Als ich 1959 hier am Germanistischen Seminar zu studieren begann, war Heckmann Assistent von Arthur Henkel. Später wurde er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und hatte enorm viel Einfluss.

Sie sind selbst Lyriker. Hat das die Auswahl beeinflusst?

Ja, natürlich. Ich habe Lyriker gewählt, die mir nah waren und mich so faszinierten wie zum Beispiel Wolfgang Hilbig, den ich für den bedeutendsten Poeten der jüngeren Zeit halte. Bevorzugt habe ich Lyriker ausgewählt, die heute völlig vergessen sind.

Wann zeigt der vierte gelbe Akrobat seine lyrischen Kunststücke?

Gar nicht, einen vierten Band wird es nicht geben. Man muss mit einer Serie auch einmal aufhören können. Wir haben das sehr lange gemacht, jetzt ist Schluss.

Info: Michael Braun und Michael Buselmeier: "Der gelbe Akrobat 3 – 60 deutsche Gedichte der Gegenwart, kommentiert". Poetenladen Verlag, Leipzig 2019. 216 Seiten, 18,80 Euro. Am 20. Januar stellen Braun und Buselmeier ihre Neuerscheinung im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut vor. Beginn: 20 Uhr.