Von Harald Raab

Heidelberg. Mit Fünfzig ist noch lange nicht Schluss - auch nicht mit Sechzig oder gar mit Siebzig. "Old Stars - new moves" tritt den Beweis an, dass der Jugendwahn des Balletts endgültig überwunden scheint. Die neue Programmlinie des UnterwegsTheaters in der Heidelberger Hebel Halle sagt: Bühne frei - für die Oldies des modernen Tanzes.

Und siehe da, sie haben dem Publikum noch etwas sehr Aktuelles zu bieten. Sie sind nicht nur Tanzgeschichte. Es begann Anfang April mit der 70-jährigen Tanzlegende William Forsythe und setzte sich an diesem Wochenende mit seinem engen Weggefährten Tony Rizzi fort, der erst mit 54 Lebensjahren, aber mit viel Tanz- und Bühnenerfahrung aufwarten kann. Es folgen José Luis Sultán, die 75-jährige Susanne Linke, der 61-jährige Urs Dietrich und die 64-jährige Louise Lecavalier - allesamt Ikonen des modernen Tanzes. Sie sind schon lange auf eigenen, ja eigenwilligen Pfaden unterwegs und nicht vereinnahmbar für ein sprödes Tanztheater, etwa im Stil einer Pina Bausch, das zu oft so schrecklich gedankenschwer deutsch daherkommt. Sie leugnen vielmehr die Herkunft aus der Neoklassik des Balletts nicht, bedienen sich aber virtuos und unbekümmert spielerisch der Theatermittel Bühne, Licht, Körpersprache, Stimme und allerhand Geräuscheffekte, Musik-Collagen natürlich.

Exemplarisch steht dafür die Produktion von Rizzi und seiner Compagnie "Bad Habits". Sie trägt den langen, erzählerischen Titel "a performance by nobody, going nowhere, for no one in particular". Es beginnt in mehr oder weniger kurz- oder langphasigen Sequenzen irgendwo und endet im Nirgendwo. Nahezu leer der Bühnenraum, schwarze Vorhänge links und rechts, eine weiße Wand hinten, auf der sich die monströsen Schatten der Akteure abzeichnen.

Ein Scheinwerfer fokussiert ein Bündel das sich amorph auf dem Boden zuckend und dann kullernd bewegt. Allmählich strecken sich aus dem sackartigen Gebilde zwei Arme und Füße - die Metamorphose einer Menschwerdung. Die Tänzerin manifestiert ihre Existenz mit Schritten, die immer sicherer, selbstbewusster werden. Rizzi sitzt im Hintergrund. Ein Tisch wird aufgebaut. Weitere Tänzerinnen und Tänzer kommen dazu, tragen Zimmerpflanzen in Kübeln herein, drapieren sie auf der Bühne, schieben sie kriechend mit dem Kopf an ihre Position. Akrobatische Bodenarbeit. Der aufrechte Gang muss erst gelernt werden.

Geburt, Leben, Lieben, Tod. Alles hängt mit allem zusammen. Und doch sind alle permanent von der Einsamkeit bedroht, der sie entkommen wollen. Komisch grotesk, geschraubt sind die Körperbewegungen und fremd so manche Laute. Wenn etwa mit Wasser im Mund geräuschvoll gegurgelt wird. Eine Grundregel des Balletts wird souverän missachtet. Man zeigt auch einmal die körperliche Anstrengung des Metiers und führt heftige Atemlosigkeit vor.

Dann wieder eine anrührend romantisch-kindliche Liebesszene: Ein Tänzer zupft aus einem Blumenkranz auf seinem Kopf einzelne Blüten. Seine Partnerin schmückt damit ihren Schambereich. Pantomime steht den tänzerischen Ausdrucksformen gleichberechtigt gegenüber. Die Gattungsbezeichnung Performance trifft genau den Mix des Gebotenen. Wenn kalt die Scheinwerfer aufleuchten, erstarrt die Szene, zeigt lebende Bilder. Ein Film, der plötzlich stehen geblieben ist.

"What have they done to the rain", ertönt der Herzenswärmer von Joan Baez. Auf gleichem Gemütslevel der Flowerpower-Song: "If you’re going to San Francisco / Be sure to wear some flowers in your hair ...". Manchmal ist da ein Tick zu viel naive Weltsicht von Blumenkindern. Auch würde man sich etwas mehr tänzerische Ausdrucksformen wünschen statt Spiel. Aber vielleicht ist das ja hintergründig ironisch gemeint, wenn es beispielsweise um die Wiederbelebung einer Figur im Bienenkostüm viel Gewese gibt.

Trotz allem findet auf der Bühne kein Bewegungsgequassel statt. Choreographische Geschwätzigkeit wird vermieten. Tänzer und Tänzerinnen haben etwas zu sagen, liefern eine Nahsicht auf die Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Körpers und sein Assoziationsspektrum. Bewegungsabläufe sind fließend, um unmittelbar danach in Zeitlupenstakkato überzugehen. Rizzis Tanz/ Performance-Stil hat ein unverwechselbares Profil. Und - sehr wichtig - er ermöglicht es dem Publikum, seinen Geschichten problemlos folgen zu können. Was da so leicht aussieht, ist choreographisch konsequent durchgearbeitet - und mit Lust und Leichtigkeit getanzt.