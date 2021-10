Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Sichtlich bewegt blickt der Historiker Hans Coppi junior auf jenen Ort, wo einst das Gestapo-Hauptquartier der Nazis stand und wo seine Eltern vor ihrer Hinrichtung im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee inhaftiert und gefoltert wurden. Sie gehörten ab Ende der 1930er-Jahre zu einem lose geknüpften Netzwerk von Widerstandskämpfern, die während des Krieges Spionage gegen Hitler-Deutschland betrieben. Von den Nazis wegen ihrer dezentralen Strategie als "Rote Kapelle" apostrophiert, verliefen die Verbindungen des Netzwerks zwischen Berlin, Paris, Brüssel und Moskau. Unter Leitung ihres Organisators Leopold Trepper, der sich hinter Tarnfirmen versteckte, sowie dem Luftfahrt-Offizier Harro Schulze-Boysen, der aus dem Innern des diktatorischen Machtapparats wichtige Informationen über Aufmarschpläne abzog, funkten die Nazi-Gegner Nachrichten an die Russen. Als sie schließlich ausfindig gemacht werden, kommt es zu Verhaftungen, schlimmen Folter-Verhören und zahlreichen Hinrichtungen.

Das Andenken und die Erinnerung an diese wenig bekannte Widerstandsgruppe wachzuhalten, deren Erbe zwischen den Propaganda-Fronten des Kalten Krieges zerrieben und umgedeutet wurde, ist das erklärte Anliegen von Carl-Ludwig Rettingers Dokumentarfilm "Die Rote Kapelle". Denn während die nationalsozialistischen Schergen nach dem Krieg weitgehend unbehelligt blieben, wurde die Geschichte ihrer Opfer aus ideologischen Gründen entweder verfälscht oder nur zur Hälfte erzählt. So galten die Mitglieder der "Roten Kapelle" wahlweise als Helden oder als Verräter. Diese Geschichtsklitterung spiegelt sich besonders in zwei großen Spielfilmen zum Thema, die zu Beginn der 1970er-Jahre entstanden: Während die sieben-teilige Fernsehserie "Die rote Kapelle" unter der Regie von Franz Peter Wirth als deutsch-französische Produktion entstand, vermittelt Horst E. Brandts aufwendiger DEFA-Film "KLK an PTX – Die rote Kapelle" gewissermaßen die "sozialistische Sicht" auf die Ereignisse.

Doch obwohl es sich bei beiden Filmen nur um die "halbe Wahrheit" handelt, zitiert Rettinger ausgiebig aus diesen beiden Werken, um ein Gefühl für die ebenso clevere wie gefährliche Spionage-Arbeit seiner konspirativen Helden zu erzeugen – und um in einer Mischung aus fiktivem und dokumentarischem Material eine spannende Geschichte zu erzählen. So werden im eleganten Fluss der geschickt verknüpften Bilder Schauplätze lebendig und die persönlichen Hintergründe der Widerstandskämpfer sichtbar. Zusätzlich werden viele Details durch die sehr persönlichen Erzählungen ihrer Nachfahren ergänzt. Vor allem der eingangs erwähnte Hans Coppi junior steht immer noch im Bann seiner traumatischen Familiengeschichte und fühlt sich dem Vermächtnis seiner Mutter verpflichtet, für das Leben zu kämpfen. In diesem Sinne der Wahrheit verpflichtet, leistet Carl-Ludwig Rettingers dokumentarfilmische Rekonstruktion "Die Rote Kapelle" wichtige und notwendige Aufklärungsarbeit.

Info: Heidelberg, Karlstorkino: Am 3. Oktober um 16 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs. Weitere Vorstellungen folgen am 6. sowie am 20. Oktober jeweils um 19 Uhr.