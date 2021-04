Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Virtuelle Gastspiele, der deutschsprachige und der internationale Autor*innenwettbewerb oder Diskussionen über Chancen des analogen Theaters in der digitalen Welt – all das und noch viel mehr prägt von heute bis zum 9. Mai den 38. Heidelberger Stückemarkt. Das Publikum kann von zu Hause aus dabei sein, wenn es die Web-Adresse "dringeblieben.de" anklickt. Am Freitagabend geht’s los mit Teresa Doplers Stück "Das weiße Dorf". Am Samstag und Sonntag folgen sechs szenische Online-Lesungen beim Wettbewerb um den mit 10.000 Euro dotierten "Autor*innenpreis". Mit dabei ist auch Raphaela Bardutzkys Stück "Fischer Fritz". Sie arbeitet als freie Autorin und Dramaturgin, hat das Netzwerk "Theatertexter*innen" gegründet und wurde mit dem Münchener Literaturstipendium ausgezeichnet.

Frau Bardutzky, wie ist Ihr Beitrag entstanden?

"Fischer Fritz" begann als Erzählung, ich habe etwa drei Monate an ihr geschrieben. Nach der Fertigstellung beschlich mich das Gefühl, dass in der Prosa ausgerechnet das Thema nicht richtig zur Geltung kommt, das im Zentrum steht: das Sprechen. Auch im Sinne von Miteinander-Sprechen oder Nicht-Miteinander-Sprechen. Also habe ich die Erzählung in ein neues Kleid gesteckt und sie in Sprechtheater verwandelt. Das hat dann nochmals vier intensive Monate gebraucht.

Welche Konflikte sprechen Sie an?

Wie gesagt, es geht ums Sprechen. Ich war so angefixt von dem Zungenbrecher "Fischers Fritz fischt frische Fische" und habe dann eine Geschichte zu einem alten Fischer Fritz entwickelt, der nach einem Schlaganfall an einer Sprechstörung leidet. Für mich war es fast logisch, dass Fritz nach dem Klinikaufenthalt eine Pflegerin aus Polen bekommen wird, Piotra heißt sie, und dass er einen Sohn hat: Franz. Und der ist eben nicht Fischer geworden, sondern Friseur. Im Großen und Ganzen erzähle ich, worüber diese Figuren miteinander sprechen können und worüber nicht. Denn in dieser Figurenkonstellation stecken sehr viele Konflikte und sehr viel Überraschungspotential. Der Text strotzt vor Zungenbrecherkaskaden, die Dialoge sind ein wilder Sprachfasching aus Deutsch, Polnisch, Bayerisch, Englisch, Französisch. Und gesungen wird auch. Ich habe großen Respekt vor allen, die sich dieser Herausforderung annehmen wollen!

Wie finden Sie es, dass der Stückemarkt wegen der Pandemie nur online stattfinden kann?

Natürlich ist das schade. Aber man muss es in der Situation nehmen, wie es kommt. Und online ist doch immer noch besser, als gar keine Aufführung zu zeigen!

Werden die jetzigen Pandemie-Erfahrungen Formen und Inhalte der neuen Dramatik beeinflussen?

Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so einschneidende, anstrengende und langwierige Situation keinen ästhetischen Einfluss hat. Nur worin er sich widerspiegeln wird, da darf man gespannt sein!

Wir haben in den letzten Jahren im Theater ständig neue Entwicklungen kennengelernt. Möchten Sie einem bestimmten Trend folgen oder lieber selbst Trendsetter sein?

Ich schreibe nicht nach Trends. Aber natürlich bin ich auch ein Kind meiner Zeit. Sicher auch deswegen ist es ein mehrsprachiges Stück, geht u. a. auch um die Klimaerwärmung, um Rassismus, um Pflege. Vielleicht sind das Trendthemen. Aber über so etwas denke ich beim Schreiben nicht nach. Ich spiele beim Schreiben mit Sprache, musiziere, improvisiere und erzähle von Menschen, die mir am Herzen liegen.

Sie hatten beim Schreiben die Unterstützung einer polnischen Übersetzerin. Wie haben Sie zusammengearbeitet?

Aleksandra Lukoszek hat mit viel Liebe und Akribie einige Dialoge der Pflegerin ins Polnische übersetzt. Und sie hat viel kulturelles Hintergrundwissen beigesteuert: Coole polnische Hip-Hop-Songs, die unsere Pflegerin hört, polnische Zungenbrecher und traditionelle Kochrezepte. Ohne sie wäre die Figur nicht halb so plastisch geworden.

Info: Der deutschsprachige Autor*innenwettbewerb läuft am 1. und 2. Mai jeweils von 13.30-16.30 Uhr unter der Web-Adresse dringeblieben.de