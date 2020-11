Wer ist das Opfer? Wo liegt das Motiv? Um diese Fragen dreht sich wieder alles in Wolfgang Burgers neuem Heidelberg-Krimi. Foto: Piper-Verlag

Von Rüdiger Busch

Heidelberg. Eine kleine, verwunschene Lichtung im Wald bei Rohrbach – Vögel zwitschern, die Farbenpracht des Herbstlaubs ist beeindruckend. Doch der idyllische Eindruck täuscht: Es ist ein Tatort. Ein junger Mann wurde hier brutal ermordet und seine Leiche auf merkwürdige Weise zur Schau gestellt. Wer ist das Opfer? Wo liegt das Motiv? Erst als diese Fragen beantwortet sind, kommen Kripochef Alexander Gerlach und sein Team dem Täter näher. Doch der hat sich inzwischen schon das nächste Opfer ausgesucht.

Zum 17. Mal lässt Wolfgang Burger seinen Kommissar in und um Heidelberg ermitteln. Das bewährte Rezept – ebenso sympathische wie glaubwürdige Protagonisten, ein spannender Fall und eine fein abgeschmeckte Prise Lokalkolorit – ergibt auch diesmal einen leicht verdaulichen und wohlschmeckenden Lesegenuss.

Die erste Spur führt in die Gothic-Szene. Ein Teenager hat der Polizei den Leichenfund anonym gemeldet – mit unterdrückter Nummer. Die 13-Jährige wusste aber nicht, dass dieser Trick bei den Behörden nicht funktioniert. Da das Mädchen und sein ebenso düster gekleideter Freund aber nicht nur die Leiche entdeckt, sondern auch den Täter beobachtet haben wollen, werden sie zu wichtigen Zeugen. Oder sind sie mehr als das? Schließlich wurde erst vor Kurzem auf dem Rohrbacher Friedhof eine satanische Messe gefeiert, wie Gerlach von seinen Töchtern erfährt. Als im Wald bei Sandhausen die Leiche eines zweiten junge Mannes gefunden wird, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Was verbindet die beiden Opfer – der eine Automechaniker und talentierter Hobbyfußballer, der andere ein polnischer Student, der kaum Kontakte in der Region hatte?

Gleichzeitig meldet eine Mutter ihren Sohn als vermisst – und der besitzt zumindest eine vage Ähnlichkeit mit dem ermordeten Studenten. Alexander Gerlach ahnt noch nicht, dass dieses kleine Detail wenig später die Tür zur Lösung des Falls öffnen wird. Ein ehemaliger Lehrer, dem zwei Schüler einst übel mitgespielt haben, gerät dadurch in den Fokus der Ermittler. Der Pädagoge lebt inzwischen nicht mehr. Nimmt sein früherer Lebensgefährte nun tödliche Rache?

Bevor Gerlach den Verdächtigen ausfindig machen kann, verschwindet Sarah, die Tochter des Kripochefs, spurlos. Die angehende Abiturientin hatte zuvor erstmals Interesse am Beruf ihres Vaters gezeigt. Möglicherweise zu viel Interesse? Mit einem Mal wird der Kriminalroman zum Thriller, Gerlachs wohltuend unaufgeregte Art ist plötzlich passé, als er atemlos den Spuren des mutmaßlichen Täters quer durch die halbe Republik folgt, um seine Tochter zu retten.

Info: Wolfgang Burger: "Der sanfte Hauch des Todes." Kriminalroman. Piper-Verlag, München 2020, 400 Seiten, 16 Euro.