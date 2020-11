Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Das gedruckte Wort auf Papier ist seine Leidenschaft. Bücher sind seine Passion. Gute Bücher seine Mission. "Ein gutes Buch ist wie eine Reise", sagt Christian Weiß. Eine Reise in fremde Länder und Kulturen oder eine Reise in innere Gefilde und Empfindsamkeiten. Christian Weiß, Gründer und Inhaber des Heidelberger Draupadi Verlages, ist ein Verleger im besten Sinn. Weil er seine Bücher liebt und seine Autoren schätzt. Und weil er gute Bücher von guten Autoren in die Welt bringen will. Mit diesem Anspruch ist er gestartet, als er 2003 den Draupadi Verlag gegründet hat.

"Lyrik ist generell schwierig zu verkaufen. Deshalb war es schon eine doppeltes Risiko das Verlagsprogramm mit einem Lyrik-Bändchen zu starten, das aus Bengali übersetzt wurde", berichtet der Verleger rückblickend. "Lyrik bringt viel Lob ein, aber wenig Geld", sagt er lächelnd. Der Verkauf lief zunächst stockend. "Wenn man von einem Lyrik-Band mehr als 100 Exemplare verkauft, kann man schon froh sein".

Themenschwerpunkte des Draupadi Verlags sind Romane, Erzählungen und Gedichte aus Indien und anderen südasiatischen Ländern in deutscher Übersetzung sowie Sachbücher über Südasien zu aktuellen Themen der Gesellschaft aber auch zur Geschichte, Religion und Kunst. Anfang 2015 begann der Verlag eine Deutschland-Reihe, darunter Regionalkrimis, mit Autoren und Autorinnen auch aus Heidelberg.

"Das mit Indien war eher Zufall" merkt Weiß an. "Ich hatte damals Zeit, wollte die Welt kennen lernen und ein Freund wollte nach Indien. Da habe ich mich ihm angeschlossen. Ich wollte einfach irgendwohin, wo alles ganz anders ist als bei uns. Es hätte auch Brasilien oder China sein können. Mein Antrieb war nämlich nicht spiritueller Natur wie bei vielen Indienreisenden. Es war vielmehr ein Interesse an sozialen Fragen, das mich bewegte. Warum sind die so arm und wir so reich, fragte ich mich. Das interessiert mich bis heute", so Weiß, während er aufsteht und gezielt eines der Bücher aus einem der ungezählten Bücherstapel im Besprechungszimmer in den Räumen des Verlags in Handschuhsheim zieht.

"Hunger und Armut in Indien" der indischen Autorin Utsa Patnaik spiegelt in konzentrierter Form, das wider, was den Verleger umtreibt. Seine Reise führte ihn in den 1980er Jahren ins Zentrum Bengalens, in die Millionenmetropole Kalkutta, wo der Hunger und die Armut am sichtbarsten werden auf dem gesamten Subkontinent. "Kalkutta war dafür ein ideales Reiseziel. Die Slums von Kalkutta stehen beispielhaft für die Armut und Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich blieb drei Monate, und da ist die Liebe zu Indien bei mir entstanden", sagt er. "Man bekommt dort und vor allem in den ländlichen Gebieten drum herum nicht nur einen Eindruck der Armut, sondern auch eine Erfahrung von der religiösen Vielfalt der indischen Kultur. Das fasziniert", so Weiß.

Dass er neben seinem Studium der Germanistik und Geschichte am Heidelberger Südasien-Institut Bengali lernte, macht ihn noch nicht zum Indologen. Aber sein Zugang zur indischen Literatur hatte dadurch noch einen weiteren Weg gefunden. Jetzt konnte er mit einem befreundeten Übersetzerteam selbst indische Literatur ins deutsche übertragen und war nicht mehr auf englische Übersetzungen angewiesen. Es folgten Übersetzungen aus dem Hindi und dem südindischen Malayalam. Damit hatte er eine thematische Nische für sich und seinen kleinen Verlag gefunden, in der nur wenige unterwegs waren. Große Konkurrenzverlage übersetzten oft nur indische Literatur, die in Englisch geschrieben war.

Seinen Topseller des 150 Bücher umfassenden Verlagsprogramms fand er in den von der indischen Ärztin Kalyami Nagersheth gesammelten mythologischen Erzählungen "Wie Ganesha seinen Kopf erhielt". Dicht gefolgt von dem Bestseller in Hindi der Autorin Baby Halder Halder, die in "Kein ganz gewöhnliches Leben" eine "rührende Aschenputtelgeschichte" verfasste. Auf deutsch übersetzt kam das Buch auf eine Auflage von 2500 Stück. Auch die Erinnerungen einer Maharani verkauften sich gut, bis die Coronakrise die Reiselust allgemein dämpfte. Das Buch war als Literaturtipp in einem Reiseführer genannt. Ergebnis: Von 200 verkauften Exemplaren jährlich ging es runter auf gegenwärtig unter 50 Stück.

In den Anfangsjahren schlug sich der Indien-Kenner mehr schlecht als recht durch. Vieles, was er verlegte, war anspruchsvoll. "Ich bin da eher naiv rangegangen", betont er. Seine eigenen Übersetzungen hatte er vor der Gründung des eigenen Verlags kleinen Verlagen angeboten. "Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Da sind viele Sonderlinge und komische Käuze unterwegs. Das waren auch schlechte Verlage in meinen Augen, weil dort keinerlei Wert auf Qualität gelegt wurde. Die nahmen jedes Manuskript, wenn der Autor dafür bezahlte. Es ging nur darum, Kohle zu machen", erklärt Weiß, der von sich selbst behaupten kann einen guten Verlag zu haben.

"Wann ist ein Verlag ein guter Verlag?", fragt Christian Weiß und gibt die Antwort gleich selbst: "Wenn er ein Konzept hat, wenn er eine Auswahl trifft und eine Qualitätskontrolle durchführt". Ein guter Verlag gibt auch Titel heraus, die nicht das Zeug zum Bestseller haben. "Ich mache das, weil ein Buch mir wichtig ist", gibt Weiß als seine Motivation preis. Und dass Draupadi ein guter Verlag ist, wurde dem engagierten Verleger auch erst kürzlich noch einmal von unabhängiger Stelle bestätigt, als er in diesem Jahr den Deutschen Verlagspreis erhalten hat. Die Auszeichnung sieht er als Beweis, dass er auf dem richtigen Weg ist.