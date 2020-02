Von Volker Oesterreich

Heidelberg. "Der Wahnsinn geht weiter!" Heidelbergs Intendant Holger Schultze ruft diesen Satz nach dem letzten Gastspiel des zweiten iberoamerikanischen Theater-Festivals ¡Adelante! in den Marguerre-Saal – und der Applaus ist ihm gewiss. Unter dem "Wahnsinn" versteht er den so produktiven wie künstlerisch anregenden Ausnahmezustand, den das Publikum während der acht Festival-Tage mit 13 Produktionen aus elf Ländern miterleben durfte.

2017 fand ¡Adelante! zum ersten Mal statt, in zwei, drei Jahren dürfte es die dritte Runde gehen. Kein anderes Stadttheater in Deutschland hat einen solchen Schwerpunkt. Mehr und mehr entwickelt sich das Haus zum Global Player – und das ist gut so, weil kulturelle Anregungen von außen den eigenen Horizont enorm erweitern. 8300 Besucher wurden diesmal gezählt, die Vorstellungen an der Zwinger- und der Theaterstraße sowie auf dem ehemaligen Hospital-Gelände waren zu 95 Prozent ausgelastet. Das entspricht einer Steigerung um fünf Prozent im Vergleich zu 2017. Viele Gäste waren "Wiederholungstäter" und besuchten pro Tag zwei oder drei Vorstellungen, was man so manchem an den übermüdeten Augen ansah. Auch die Theater-Mitarbeiter und die internationalen Gäste standen ständig unter Hochspannung.

Gefangen zwischen gefliesten Wänden: Szene aus dem Gastspiel „Tod und Explosion eines chilenischen Anarchisten“.

> Der Trend: Auffällig an den Gastspielen aus Lateinamerika ist ihre starke politische und poetische Ausrichtung ganz auf der Höhe des Zeitgeist-Theaters mit Live-Kamera-Einsatz, postdramatischen Formen oder aktuellen Recherche-Projekten. Am deutlichsten artikulierten die chilenischen Künstler ihren Protest gegen die repressiven Verhältnisse zu Hause. Am Ende des Gastspiels "Tod und Explosion eines chilenischen Anarchisten" entrollten sie ein Transparent, auf dem in spanischer Sprache zu lesen stand: "Der chilenische Staat tötet – Freiheit für alle politischen Gefangenen."

Ganz ähnlich positionierten sich auch die Mädchen und jungen Frauen der ebenfalls aus Chile angereisten Produktion "Nicht auszumalende Landschaften". Sie war fraglos der Höhepunkt des Festivals. Diese Truppe, aber auch die Argentinier im Gastspiel "Minenfeld" mit Veteranen des Falklandkriegs stehen für den Trend, ganz im Stil des gehypten deutschen Produktionskollektivs Rimini Protokoll mit "Experten des Alltags" zusammenzuarbeiten – sprich mit speziell gecasteten Laien-Ensembles.

Hier ein knapper Überblick über die vier letzten ¡Adelante!-Gastspiele vom Wochenende:

> "Wirres Fleisch" aus Brasilien: Die mehrfach preisgekrönte Theatermacherin Grace Passô erobert mit ihrem Monolog die Möglichkeiten der Sprache. Mit ihr als Werkzeug und Reflexionsraum erkundet sie das Innere ihres Körpers, ihre Weiblichkeit und die Welt um sich herum. Ohne Sprache keine Erkenntnis und keine Erfahrung, das ist die Botschaft des 60-minütigen Solos, das über weite Teile spärlich ausgeleuchtet wird, was der Vorstellung im Zwinger 3 eine geheimnisvolle Aura verleiht.

> "Antigonón, eine epische Heldengeschichte" aus Kuba: Rogelio Orizondos Stück verknüpft die kubanische Geschichte und die literarische Welt des Nationalschriftstellers José Martí mit antiken Mythen. Schwarzweiße Dokumentaraufnahmen und Tanzszenen in paradiesischer Nacktheit, aber auch eine aufwändige, fast karnevaleske Kostümpracht verleihen der Inszenierung Caros Díaz’ einen großen Facettenreichtum. Die Sprache wird in einem Vers zum Raum der Freiheit erklärt – und damit indirekt zur wichtigsten Waffe im Kampf um die Emanzipation im heutigen Kuba. Sehr mutig für Künstler, die unter prekären Bedingungen in einer diktatorischen Übergangsgesellschaft arbeiten.

> "Tod und Explosion eines chilenischen Anarchisten" aus Chile: Die experimentell anmutenden Verhöre über den Tod eines 2009 umgekommenen Attentäters stammt von Juan Pablo Troncoso, den das Heidelberger Publikum bereits 2017 beim ersten ¡Adelante!-Festival kennenlernen konnte. Damals schrieb er für die deutsch-chilenische Koproduktion "Nimby" über die Gentrifizierungsproblematik. Sein neues Stück bietet unter der Regie von Gonzalo Venegas lauter Variationen einer Geschichte, die sich gegen die Ignoranz des gegenwärtigen Pinera-Regimes richtet. Das drücken auch die Graffiti-Botschaften auf dem gekachelten Bühnenbild aus.

> "Das Brüllen von Düsseldorf" aus Uruguay: Der Regisseur und Autor Sergio Blanko spielt mit den vielfältigen Möglichkeiten des dramatischen Schreibens über den Tod des eigenen Vaters, über die Arbeit als Drehbuchautor einer mafiotischen Pornofilm-Produktion und die Konversion zum jüdischen Glauben. Ein quicklebendiger, überdrehter und witziger Theaterabend, bei dem der künstlerische Produktionsprozess selbst auf die Schippe genommen wird.