Heidelberg. (RNZ) International gefeierte Meistersolisten und hochbegabte Nachwuchstalente spielen bei der 33. Heidelberger Klavierwoche im Deutsch-Amerikanischen Institut.

Die Pianistin Shan-Chi Hsu, 1994 in Taiwan geboren, eröffnet den Konzertzyklus am Sonntag, 2. Januar mit Werken von Beethoven, Schumann und Ravel. Hsu wird für ihre sensible und reife Interpretation gelobt und ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Am Montag, 3. Januar, ist der italienische Pianist und Komponist Emanuele Delucchi mit Eigenkompositionen und Werken von Johann Sebastian Bach, Leopold Godowsky, Arnold Schönberg, Igor Strawinsky und George Gershwin zu hören. Am Dienstag, 4. Januar, präsentiert der vielfach ausgezeichnete österreichische Pianist Philipp Scheucher frisch und ehrlich Werke von Beethoven. Die bei vielen Wettbewerben ausgezeichnete italienische Pianistin und Camilla Pilla Arnese ist am Mittwoch, 5. Januar, mit Werken von Schubert, Brahms und Bartók zu Gast. Pianist Emre Yavuz spielt am Donnerstag, 6. Januar, Werke von Beethoven, Domenico Scarlatti, Jean-Philippe Rameau, Ravel und eine eigene Bearbeitung von Boccherinis "Fandango".

Am Freitag, 7. Januar, kommt Roland Pröll ins DAI. Pröll gibt Konzerte in der ganzen Welt. Bei der Klavierwoche spielt er Brahms, Chopin, Alexander Skrjabin und Beethoven. Der Konzertabend am Samstag, 8. Januar, wird von Gabriel Yeo gestaltet. Im DAI spielt er Werke von Prokofiev, Brahms, Ravel und Chopin. Den Schlussakkord setzt am Sonntag, 9. Januar, der Italiener Pietro Ceresini mit einer Auswahl an Stücken von Mozart, Chopin, Karol Szymanowski, Martin Münch und Enrique Granados.

Info: Heidelberg, Sonntag, 2., bis Sonntag, 9. Januar, täglich 20 Uhr, Deutsch-Amerikanisches Institut. Karten zu je 20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.