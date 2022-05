Von Jesper Klein

Heidelberg. Der ehemalige Heidelberger Generalmusikdirektor Cornelius Meister ist zurück in der Stadt – und dirigiert am Mittwoch das Philharmonische Konzert in der Neuen Aula. Seit 2018 ist der 42-Jährige GMD der Staatsoper Stuttgart.

Herr Meister, Sie sind wieder in Heidelberg und proben mit dem Philharmonischen Orchester. Was steht an?

Zunächst haben wir uns mit Joseph Haydns Sinfonia concertante beschäftigt. Ich setze immer eine ausgiebige Solistenprobe an, weil es mir wichtig ist, dass man das Werk gemeinsam spürt. Das war natürlich ein besonders schönes Wiedersehen mit alten Bekannten. Meine Zeit als Generalmusikdirektor liegt jetzt zehn Jahre zurück. Dass ich in den Philharmonischen Konzerten zu Gast war, ist nun auch bereits achteinhalb Jahre her. Ich freue mich außerordentlich, wieder hier zu sein. In den letzten Jahren habe ich nur aus der Ferne Anteil genommen am Heidelberger Musikleben.

Sie bringen Felix Mendelssohns "Reformationssinfonie" mit. Warum?

Für mich spielt der Konzertort eine große Rolle. Ich überlege mir Programme nicht im luftleeren Raum, sondern spezifisch für einen bestimmten Anlass und Ort. Ich wusste, dass die Stadthalle renoviert wird und wir in der Neuen Aula spielen werden. Da haben wir einen universitären Bezug. Es ist ein besonderer Raum, auch akustisch anders als die Stadthalle. Wir haben gemeinsam überlegt und dachten, dass Mendelssohn sehr gut passen würde. Zudem hat Moses Mendelssohn, der Großvater von Felix, für die Geistesgeschichte Unglaubliches geleistet. Es ist mir wichtig, diese Hintergründe mit im Blick zu haben. Wo, wenn nicht in der Universitätsstadt Heidelberg?

Am Dienstag sind Sie auch Gast in der Vorlesungsreihe von Dieter Borchmeyer. Worum wird es gehen?

Dieter Borchmeyer wird eine etwas allgemeinere Einordnung geben. Es geht nicht nur um religionsgeschichtliche Themen, sondern auch um die Frage, wie eine Gesellschaft zusammenlebt und sich achtet. Lessing und Moses Mendelssohn waren nicht der Auffassung, dass alle an das Gleiche glauben müssen, sondern jeder glaubt an etwas anderes, man respektiert sich und lernt voneinander. Ich werde am Klavier aber auch das ein oder andere anspielen. In der Reformationssinfonie gibt es einige richtige Zitate, das Dresdner Amen zum Beispiel, das Wagner später im "Parsifal" verwendet. Man vermutet, dass er das Motiv tatsächlich aus der Reformationssinfonie kannte.

Überschrieben ist die Veranstaltung mit "Musik als Weltsprache".

Für mich ist Sprache nicht nur etwas, das man mit Worten artikuliert. Wir haben Bildergeschichten und wir haben eben die Musiksprache. Ein Konzert bedeutet: Alle hören in jeder Sekunde genau das Gleiche. Aber jeder nimmt es natürlich mit seiner eigenen Subjektivität auf. Trotzdem gibt es dieses Gemeinschaftsgefühl.

Musik kennt keine Begriffe. Trotzdem steckt in der Reformationssinfonie einiges konkret Greifbares.

Das stimmt. Wenn die Flöte den Choral "Ein feste Burg" intoniert, steht es sogar in den Noten. Aber es steht nun auch nicht "Achtung: Luther" über dem Werk geschrieben.

Jeder kann in Musik hören, was er glaubt. Robert Schumann hat ja einmal Mendelssohns "Italienische" Sinfonie mit der "Schottischen" verwechselt. Er glaubte, in der "Schottischen" italienische Melodien zu erkennen …

Bei Edvard Griegs "Morgenstimmung" aus der "Peer Gynt"-Musik denken auch viele: typisch norwegisch. Dabei ist es eigentlich das Vorspiel zum Afrika-Akt!

Wie erleben Sie die Rückkehr des Publikums in die Konzertsäle?

Ich höre, dass es in unterschiedlichen Städten sehr verschieden ist. In Stuttgart an der Staatsoper hatten wir schnell wieder einen hohen Publikumszuspruch. Die "Walküre" war immer ausverkauft. Ein fünfstündiges Werk, mit Maske, da könnte man ja schon überlegen …

Apropos Wagner: Am 25. Juli dirigieren Sie "Tristan und Isolde" zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Was verbindet Sie mit Bayreuth?

Ich habe "Tristan" unter anderem hier in Heidelberg konzertant dirigiert, in Kombination mit Messiaen, und habe großes Vertrauen, da mir das Werk schon lange intus ist. In Bayreuth war ich 1998 als Stipendiat der Wagner-Verbände. Dass ich als 18-Jähriger das Festspielhaus mit seiner Akustik kennenlernen konnte, hat mich sehr geprägt. Deswegen fühlt es sich für mich an wie ein Zurückkommen, auch wenn sich einiges verändert hat. In diesem Jahr gibt es sogar einen Tag (29. Mai), an dem man Karten für die Festspiele online kaufen kann. Es ist ein bisschen wie bei der Anmeldung zum Heidelberger Halbmarathon, den ich in diesem Jahr zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mitgelaufen bin: Da muss man dann rechtzeitig am Computer sitzen.

Wagner und Halbmarathon. Lassen sich da Parallelen ziehen?

Die "Walküre" sind ja quasi drei Halbmarathons. Egal ob Instrumentalmusiker, Sängerin oder Dirigent – unser Beruf erfordert schon körperliche Hochleistung. Wobei der Heidelberger Halbmarathon mit seinen drei Anstiegen auch mental nicht zu unterschätzen ist. Beim Dirigieren habe ich aber glücklicherweise nie das Gefühl gehabt, dass meine körperlichen Kräfte schwinden und ich mich zurücknehmen muss. Beim Laufen gibt es die schöne Redensart: Die Sekunden, die du am Anfang gewinnst, verlierst du am Ende in Minuten. Bei Wagner ist es schon anders. Die "Walküre" ist ja nur ein Viertel des "Rings" und tatsächlich habe ich immer die gesamte Erzählung im Kopf.