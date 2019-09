Die Künstler Gertrud Hildebrandt, Steffen Butz und Michael Rickelt (v.l.n.r.) in der Galerie des Heidelberger Forums für Kunst. Foto: Behnke-Pfuhl

Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. "Absurd" nennt der Vorsitzende des Forums für Kunst, Werner Schaub, die Vorstellung, dass Cartoons keine Kunst seien. Wie er auf der Eröffnung seiner Ausstellung weiter sagte, stellte er als Gründer der Künstlergruppe 79 in seinen Anfängen schon einmal Arbeiten von Marie Marcks und Klaus Staeck aus. Die beiden berühmten Heidelberger sind wieder dabei, ihre Arbeiten bilden das Herzstück der Schau "Cartoon, Comic, Satire-Kunst", die die unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten von Karikaturen aufzeigt.

In Zusammenarbeit mit dem Verein "Cartoonlobby" werden auch eine Reihe von deutschlandweit bekannten Cartoonisten gezeigt, wie die Arbeiten von Steffen Butz aus Karlsruhe, der pointiert-bissige Kommentare über die Auswüchse unserer digitalen Welt bringt: Pfiffige Bären beschäftigen sich mit Vegetarismus, Bienensterben oder Selfie-Wahn.

Reinhard Alff aus Dortmund schließt mit Arbeiten an, die reinste Satire sind. Hier redet die Mutter mit dem Kleinkind erst, als dieses auch ein Handy bekommt. Jemand streitet für das Bezahlen mit persönlichen Daten anstatt mit Bargeld. Auf einem anderen Bild wird die eigene Meinung bei Google gekauft. Die Aussagen von Mirks Cartoons gehen weiter, berühren eine tiefere, philosophische Ebene. "Wo liegt eigentlich in etwa Amerika?" rätselt da der Suchmaschinenfreak.

In einem anderen Cartoon stellen Ärzte einem zum Computer mutierten Wesen die Diagnose "Glotzt TV und Internet". Den menschlichen Geltungswahn kritisiert die Arbeit "Wir sind nichts als Eintagsfliegen", die Chef und Mitarbeiter am langen Tisch zeigen. Zu Recht bezeichnete Carsten Nikolai, Geschäftsführer der Cartoonlobby, in seiner Eröffnungsrede Cartoonisten als Chronisten des Zeitgeschehens.

Aus den Reihen der Heidelberger Künstler sind relevante Arbeiten von Marie Marcks zu sehen, die sich mit den Themen Umwelt, Asyl oder Frauenrechte beschäftigen, die leider immer noch Aktualität besitzen. Gertrud Hildebrandts satirische Zeichnung "Ansichtssache" zeigt die unterschiedlichen Vorstellungen, die mit dem Besitz eines Einfamilienhauses verbunden sind. Dik Juengling, der kürzlich in einer Doppelausstellung der Stadtbücherei zu sehen war, steuert wieder einige seiner fantasievollen Grafiken bei, die den Betrachter länger zu fesseln vermögen.

Wer nun neugierig auf die künstlerische Welt der Cartoons geworden ist, kann nicht nur die Heidelberger Ausstellung besuchen, sondern auch das von der Cartoonlobby gegründete Museum in Luckau (Spreewald).

Info: "Cartoon, Comic, Satire-Kunst!" im Heidelberger Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, geöffnet Di-So. 14 bis 18 Uhr, bis 20. Oktober.