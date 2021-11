Von Matthias Roth

Heidelberg. Leider verhinderte Corona, dass die Künstlerin Christina von Bitter aus München zu ihrer Vernissage nach Heidelberg kommen konnte. Dabei wäre ein Gang von Bild zu Bild mit ihr sicher aufschlussreich gewesen: Schon ein Telefonat war erhellend.

Die 1965 in Erlangen geborene Künstlerin, die ihre Kindheit in Madrid verbrachte, aber zur Einschulung zurück nach Deutschland kam und hier später eine Ausbildung zur Keramikerin machte, studierte schließlich bei Klaus Schultze in München und Lothar Fischer in Berlin – beide sind bzw. waren Bildhauer.

Christina von Bitter. Foto: Thomas Dashuber

So überrascht es nicht, dass sich Christina von Bitter primär auch als Bildhauerin versteht, selbst wenn – wie nun im Kunstraum Vincke-Liepmann zu sehen – ein Großteil ihrer Arbeiten aus Zeichnung, Grafik oder Malerei besteht. Und zwar solcher, die sich nicht als offensichtliche Vorstudie zu einem skulpturalen Werk zu erkennen gibt.

Doch es begegnen uns hier auch plastische Werke aus ihrem Atelier: zwei kleine, aber schwere Bronzearbeiten, vor allem aber sehr leichte, helle und fragile Werke aus mit Papier bespannten Drahtgebilden. Diese ziehen als fliegende Objekte oder in Holzkisten an der Wand drapierte, raumgreifende Skulpturen den Blick auf sich. Da segelt ein Wagen mit verbogenen Rädern über den Köpfen, und Kleider oder eine Lederhose hängen in blütenweiß bemaltem Papier am Nagel. Ihres Gebrauchs enthoben, wirken sie wie Modelle fürs Theater, wie Kostüme, die im Alltag unbrauchbar wären, aber auf der Bühne große Wirkung haben könnten.

Vielleicht ist es aber gar nicht die Absicht der Künstlerin, diese Hüllen, diese papierne Haut tatsächlich mit Körpern zu füllen (obwohl es Arbeiten gibt, die das von der Größe her durchaus gestatten würden). Die Abwesenheit der menschlichen Figur, sagt sie, sei ein wesentliches Moment ihrer Arbeit.

Das zeigt sich auch in den Bildern: Hier spielen, wenn es sich nicht um Landschaften handelt, Alltagsgegenstände eine große Rolle: Kleider mit großen Puffärmeln, Blumentöpfe, Kaffee- oder Teekannen, und eine knallbunte große Gießkanne führt ein kurioses Eigenleben.

Die Absenz des Menschen ist für Christina von Bitters Werk ebenso charakteristisch wie der Gebrauch wenig hochwertigen Papiers und anderer Materialien, sowie die insgesamt sehr behutsame Verwendung bunter Farbe. Die Zeichnung ist im Malerischen ebenfalls von hoher Bedeutung. Auffallend ist daneben eine geradezu kindliche Expression: Spontaneität und der weitgehende Verzicht auf "gelernte Präzision" geben der Fantasie Raum, die sich hier auf fröhliche Weise austobt. Sehenswert.

Info: Kunstraum Vincke-Liepmann, Häusserstraße 25 in Heidelberg, bis 19. Dezember.