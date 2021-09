Von Matthias Roth

Heidelberg. Broadhurst Theatre, 235 West, 44th Street, New York City, 3. April 1995: "The Kiss of the Spider Woman". Andere Karten gab es nicht am Times Square. Nachmittagsvorstellung, das Stück über eine Männerliebe im Zeitalter von Aids lief im dritten Jahr. Was in Erinnerung blieb, ist die unglaubliche Wucht, die irre Intensität, die enorme Lautstärke dieser Vorstellung. Musical: Davon haben wir Europäer eine gänzlich andere Idee. Da schmust man sich auf der Bühne die Welt zurecht, schnulzt sich durch die Liebe und gibt sentimentalen Gefühlen freien Lauf. Am Broadway war das ganz anders: brutal direkt und künstlerisch atemberaubend stark.

Am Heidelberger Theater bietet man nun eine Musical-Gala-Show mit dem Titel "Broadway forever", die hübsche Hits aneinanderreiht, die meisten stammen aus Musicals, andere aus Musikfilmen oder einfach aus der Hitparade, wie etwa Bonnie Tylers Nummer 1 "Total Eclipse of the Heart", die später in das Musical "Tanz der Vampire" übernommen wurde und hier in deutscher Übersetzung als "Totale Finsternis" erklingt. Auch Webber- oder Bernstein-Songs gehören zu diesem Reigen der größten Musical-Hits, aber nicht alle Beiträge haben diese musikalische Qualität.

Myrthes Monteiro beginnt vielversprechend mit "All that Jazz", aber leider singt sie Jazz an diesem Abend dann doch kaum, was schade ist, denn diese Sängerin hat Talent. Am tiefsten geht Cole Porters "So in Love", das Annika Mendrala mit inniger, farben- und facettenreichen Stimme vorträgt. Am mitreißendsten ist sicher Freddy Mercurys "Don’t stop me now" aus der Queen-Show "We will rock you": Philipp Büttner lässt hier alles weit hinter sich, was er sonst an diesem Abend bietet und geht endlich richtig aus sich raus. Großartig! Auch die Ensemblenummern zeigen, dass da eine Menge Potenzial vorhanden ist.

Das restliche Ensemble mit Anjara Bratz, Manja Stein, Manuel Heuser und Andreas Langsch, der auch eine Nummer als Solokabarettist am Klavier vorträgt, ist bunt zusammengewürfelt und freut sich, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Aber nicht alle haben den echten Musicalsound in der Kehle. Das Publikum darf, mit Maske während der ganzen Vorstellung, auch wieder kuscheln, also dicht gedrängt sitzen. Das ist schön. Aber was dem Abend fehlt, ist ein Moment der Gänsehaut, wo es um mehr als nur gute Unterhaltung geht. Denn diese wird letztlich – und vielleicht besonders heute – sehr schnell fad.

Die Choreografien von Rachele Pedrocchi, die szenische Einrichtung von Thomas Böckstiegel, die Kostüme von Katharina Kromminga, das Licht-Design von Karsten Rischer: alles recht nett, aber wenig überraschend, immer vorhersehbar. Die musikalischen Arrangements von Pianist Marcos Padotzke für eine vierköpfige Band (plus Rüdiger Nass, Gitarre, Frank-Willi Schmidt, Bass, und Tobias Nessel, Schlagzeug) sind viel zu sparsam instrumentiert. So streng sind die Corona-Regeln nun auch nicht mehr, dass man auf alles verzichten müsste: Ein paar Bläser, eine Harfe und ein Cello könnten da echt zaubern helfen. Und auch die richtigen Instrumentalsoli sind reichlich rar gesät.

Wenn ich an die Vorstellung in New York zurückdenke, die mir gut in Erinnerung blieb, muss ich sagen: Was wird jetzt von dieser Gala bleiben? Leute, da geht noch was! Theater darf’s endlich wieder krachen lassen. Worauf wartet ihr?

Info: Theater der Stadt Heidelberg, nächste Aufführung am 26. September. Kartentelefon: 06221/5820000.