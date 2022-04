Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Eine stimmige Gruppenausstellung ist es wieder geworden: 21 Künstler und Künstlerinnen stellen im Forum für Kunst zum Thema Abschied aus. Der Auslöser war der Weggang eines der Mitglieder, Ihsan Ece, der seit zehn Jahren in der Heidelberger Region lebt und einst aus Düsseldorf kam. Wieder haben die vielen künstlerischen Talente des 130 Mitglieder umfassenden Forums für Kunst zu der sinnvoll und dramaturgisch gut aufgebauten Ausstellung beigetragen.

Auf den letzten Abschied am Ende des Lebens geht Thomas Köhler in seiner Pastellzeichnung ein. Mit wenigen Strichen hat er einen Rollstuhlfahrer skizziert, der einen anonymen Flur hinunterrollt. "Der letzte Gang" heißt die Arbeit. Das eilig Hingeworfene steht im deutlichen Gegensatz zur Endgültigkeit dieser Bewegung.

Lena Reutter, die schon in der letzten Ausstellung mit einigen hervorragenden Arbeiten auffiel, steuert diesmal ein Triptychon bei, in dem sie den Verlauf von Zeit sichtbar macht. Ein Leben zieht vorüber: Zu sehen ist das Bild eines jungen Mädchens, ein verwaistes Wohnzimmer, eine gesichtslose ältere Frau. Vielleicht handelt es sich auch um den Abschied von Kindheit und Jugend.

Raingard Tauschs komplexe Arbeit beschäftigt sich mit Trennungen von Menschen und ihren Behausungen. Solche endgültigen Abschiede hinterlassen Orte, die "Kokons aus Erinnerung, Trauer oder Gleichgültigkeit" (Tausch) umgeben. Wie in einem Spielzeugland stehen in ihrem Leuchtkasten Hochhäuser, Mehr- und Einfamilienhäuser beieinander. Den Abschied von einer vergangenen Epoche in Kuba beschwört das Ölbild in lichter Farbigkeit von Werner Zeh, dessen glatter Pigmentauftrag die Leinwand gerade bedeckt, so dass die Struktur zutage tritt.

Die Künstlerin Janet Grau thematisiert in ihren fiktiven Fotografien, die dem Zyklus "Wunschbilder" entstammen, die Bewältigung der Folgen von Flucht und Heimatverlust. Sie inszeniert eine mögliche Abschiedsszene im Heimatland sowie das dazugehörige Abschiedsessen. Ihre Akteure kommen aus Damaskus und Mosul. Ihsan Ece schließt an mit zwei großformatigen Bildern, in denen ebenfalls Heimat- und Fremdheitsgefühle angesprochen werden. Auf seinen grau grundierten Werken sind Passfotos seines Vaters und seines Freundes zu sehen, die deutlich einen "Gastarbeiterstempel" haben.

In einem weiteren beeindruckenden Ölbild von Ece, in dem Rot- und Blautöne dominieren, geht es um einen persönlichen Abschied und die Einsamkeit, die er evoziert. Im Hintergrund des figurativen Gemäldes tauchen Frauengestalten auf, die der Fantasie des Protagonisten zu entspringen scheinen. Ihsan Ece verarbeitet in seinen Bildern gerne eigene Erfahrungen und Geschichten, und er findet meisterlich Bilder für seine Gefühle und Gedanken.

Werner Schaub beschäftigt sich mit seiner Familiengeschichte, indem er Rechen, Spaten, Beil und Mistgabel seines Vaters auf Holz zeichnet – die Initialen konnte er dank des Holzuntergrundes einbrennen. Täuschend echt klebt auch noch Dreck auf der Bildoberfläche. Das Werk vermittelt konzeptuell das Bild eines Menschen und regt zum Nachdenken über eigene und fremde Familienbeziehungen an.

Mit ihrem neunteiligen Wandbild erinnert Gerlinde Britsch an den Zweiten Weltkrieg, in dem sie Feldpostkarten collagiert und mit schwarzen Zeichen versieht. Die Nachrichten der Soldaten an ihre Familien lassen die längst zurückliegende Zeit aufleben.

Ebenso beeindruckend ist Reiner Coblenzers Malerei auf Karton, die wie im Jazz improvisiert und komplett gefangen nimmt: "Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende" steht frei nach Schillers "Don Carlos" auf dem Spruchband darunter. Darüber ballt sich, mit dicken Pinselstrichen hingeworfen, weißlicher Nebel, der sich über eine dunkle Szenerie am Boden legt. Wie zu erfahren ist, wurde das stark im Abstrakten verhaftete Bild in Gedanken an die Klimakrise gemalt, steht aber auch für vieles andere, was uns bedroht.

Info: Die Ausstellung "Abschied" ist zu sehen im Heidelberger Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, bis zum 15. Mai. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.