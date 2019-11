Von Arndt Krödel

Heidelberg. Annabel ist genervt. Erst dieser lange Flug vom anderen Ende der Welt, Tasmanien, zurück in ihre britische Heimat, der lästige Jetlag. Sie musste herkommen, weil ihr verstorbener Vater ausgerechnet sie als Erbin eingesetzt hat, nicht dagegen ihre jüngere Schwester Miriam, die ihr Leben lang zu Hause bleiben musste.

Eigentlich braucht sie jetzt dringend eine Tasse Tee. Aber dann steht sie vor verschlossener Tür ihres väterlichen Hauses. Und da taucht diese Alice auf, die als Krankenschwester den Vater gepflegt hat, behauptet frech, dass Miriam bei dessen Tod tatkräftig nachgeholfen hätte, und verlangt ein deftiges Schweigegeld. Andernfalls würde sie mit einem kompromittierenden Brief des Vaters zur Polizei gehen.

Too much für die arme Annabel, die gerade erst einen Herzinfarkt überstanden hat. Soll sie tatsächlich glauben, dass ihre eigene Schwester den Vater um die Ecke gebracht hat? Der englische Erfolgsautor Alan Ayckbourn stellt diese Frage zu Beginn seines Stückes „Falsche Schlange“ in den Raum, das jetzt in der Inszenierung von Wolfgang Graczol seine Premiere im Heidelberger Taeter Theater erlebte.

Ein echter Thriller also, der uns schlüssig zeigen wird, wer das böse Biest ist? Viel mehr als das, denn der Zuschauer merkt schnell, dass hier nichts ist, wie es scheint und die Handlung in Bereiche vordringt, die kaum hintergründiger sein könnten.

Das Wiedersehen der beiden Schwestern verläuft wenig schwesterlich und offenbart einen tiefen Konflikt. Immer wieder ist Streit angesagt. Was beide eint, sind unglückliche Erfahrungen mit Männern in ihrer Lebensgeschichte. Und natürlich die anstehende Abwehrstrategie gegen die Erpresserin Alice, die nach dem Genuss einiger Gläser Wein bei den „Verhandlungen“ über die Modalitäten des Schweigens plötzlich zusammensackt.

Miriam weiß, wie man so was macht … Aber da ist noch etwas, was Annabel und Miriam in ihren Gesprächen zu Tage befördern und das bedrohlich immer mehr Raum gewinnt: Es sind die Gespenster der Vergangenheit, die beide Schwestern ihr Leben lang nicht losgeworden sind, traumatische Erfahrungen des Missbrauchs durch den eigenen Vater.

Gerade diese bestürzende Erinnerung verleiht der Inszenierung eine besonders berührende Dimension, die man ihr am Anfang vielleicht nicht zugetraut hätte. Graczol spielt das Ayckbournsche Verwirrungskonstrukt voll aus, das den Zuschauer zunächst auf gewohnten Krimi-Pfaden laufen lässt, um ihn dann jäh zu ganz anderen Zusammenhängen zu führen. Am Ende überstürzen sich die Ereignisse, dann wieder in echter Thriller-Manier und turbulent inszeniert, und das höchst überraschende Ende der „Falschen Schlange“ soll hier nicht verraten werden.

Ein Drei-Personen-Stück steht und fällt mit der Besetzung der Rollen. Gerade im ersten Teil der Inszenierung wollte der Funke noch nicht so recht überspringen, doch nach der Pause nahm die Sache spürbar Fahrt auf.

Tinka Hartung bringt als leicht schrullige, zugleich ziemlich kaltblütige Miriam den meisten Schwung in das Stück. Sabine Gerspach gibt ihre ältere Schwester mit einer gewissen Strenge und dem Überlegenheitsduktus, den ein solches Gefälle oft mit sich bringt. Als Krankenschwester Alice mimt Nicolette Quigley das ausgekochte Luder, das sich die Gelegenheit zur persönlichen Bereicherung nicht entgehen lassen will. Lang anhaltender, herzlicher Applaus des Publikums.

Info: Weitere Vorstellungen am Freitag 15., Samstag, 16. und Sonntag, 17. November um 20 Uhr. Karten unter Tel. 06221/163333 oder online unter www.taeter-theater.de