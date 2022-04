Walk this Way: Delta Rock machen Party für Freunde traditioneller Rockmusik. Foto: privat

St. Leon-Rot. (RNZ) Auf geht’s, auf eine Reise durch die Rockgeschichte. Die Mannheimer Classic-Rockband Delta Rock präsentiert beim Swinging WiWa Perlen genug und reichlich Futter, um die Sau oder Säuin rauszulassen. Kraftvoll, authentisch und virtuos.

Im zweistündigen Programm der Band mit Hitfeuerwerks stehen Leckerbissen von Rocklegenden wie Boston, Led Zeppelin, Bon Jovi oder Van Halen.

Delta Rock garantieren eine Party für Fans handgemachter Rockmusik – zum Abrocken, Mitsingen und Tanzen. Mit allem, was das Rockgeschichten und -legendenregal hergibt: "More than a Feeling", "Stairway to Heaven", "Jump"... und bei Bon Jovi so vielen möglichen Hits, dass es eine Überraschung zu werden verspricht.

Info: St. Leon-Rot, Samstag, 9. April, 20 Uhr, Harres. Karten für 17,70 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.