Von Matthias Roth

Karlsruhe. Ein Mann geht an den Strand, um sich zu ertränken. Doch daraus wird nichts. Er findet einen Schiffbrüchigen, rettet ihn, erkennt seinen Bruder Alessandro, König von Ägypten, weil beider Mutter, Cleopatra, den Jüngeren dem Älteren vorzog. Alles kein Grund, weiterzuleben, aber Tolomeo lässt von seinem Suizid-Vorhaben erst einmal ab. Und Georg Friedrich Händel legt ihm ein paar herzzerreißende Arien in die Kehle – vielleicht die berührendsten, die er je schrieb und die fast alle auf Naturmetaphorik setzen.

Die Oper um den melancholischen Prinzen war die letzte, die Händel für die Royal Academy of Music in London komponierte (1728) und eine der erfolgreichsten. Dann geriet sie fast in Vergessenheit: vielleicht wegen ihres traurigen Sujets, der Beschränkung auf nur fünf Vokalisten und die relativ kleine Orchesterbesetzung. Das Werk macht oberflächlich nicht viel her insgesamt – außer in der Musik, die zum Schönsten gehört, was Händel schuf. Jetzt ist sie in Karlsruhe zu erleben, wo "Tolomeo, Re d’Egitto" die diesjährigen Händel-Festspiele eröffnete.

Regisseur Benjamin Lazar – sein kerzenbeleuchteter "Riccardo I." ist Legende – motzt den "Tolomeo" nicht künstlich auf, sondern belässt größtenteils die Wirkung der Musik. Subtil setzt er das Kammerspiel in einer Hotellobby (Bühne: Adeline Caron) in Szene, die den Blick auf die Brandung des Meers gestattet und einem berühmten Hotel in Frankreich nachempfunden ist, in dem Marcel Proust gerne abstieg. Und von Prousts Prosa, für die man einen langen Atem braucht, hat auch diese Aufführung etwas.

Tolomeo (sehr lyrisch singt ihn der polnische Countertenor Jakub Józef Orlinski) ist nämlich so niedergeschlagen, weil er glaubt, dass seine Gattin Seleuce (Louise Kemény mit strahlendem Sopran) tot ist. Dass sie sich ebenfalls auf der Insel aufhält, realisiert er lange nicht. Er spürt nur ihre Anwesenheit, nimmt sie bei zufälligen Treffen als Schatten wahr und ist sich nie sicher, ob er träumt oder wacht, halluziniert oder dem Wahnsinn verfallen ist. Der Schwebezustand zwischen Realität und Traum ist es, was Regisseur Lazar an dem Stück interessierte, und die Musik unterstützt genau diese somnambule Ambivalenz.

Elisa, die sich in Tolomeo verliebt, (Eléonore Pancrazi charakterisiert sie mit virtuosem Mezzo als bisweilen hysterische Furie), sein Bruder Alessandro, den Meili Li mit fein ziselierter und klangschöner Altstimme gibt, und der vor Eifersucht rasende Araspe (Morgan Pearse mit entfesseltem Bariton) mischen zwar die psychologische Traumstudie ein wenig auf, können aber die starke Liebe zwischen Tolomeo und Seleuce nicht erschüttern, die, wenn sie sich im dritten Akt endlich doch erkennen, lieber gemeinsam in den Tod gehen, als sich noch einmal zu trennen.

Das ausgezeichnete Vokalquintett und die bemerkenswert detailgenau und emphatisch musizierenden Deutschen Händel-Solisten unter der Leitung von Federico Maria Sardelli geben eine musikalisch herausragende Vorstellung, die zweifelsohne Maßstäbe setzt.

Die poetische Inszenierung, die mit sehr wenig gestischem und szenischem Vokabular auskommt, dieses aber höchst kunstvoll miteinander verzahnt, ist in ihrer Entschleunigung vielleicht nicht jedermanns Geschmack und musste auch einige Buhs einstecken. Aber wer sich darauf einlässt, dem sind dann schon die schwebenden Quallen zu viel Bühnenshow im dritten Akt zu viel, als Tolomeos seine "Fels in der Brandung"-Arie singt. Da wäre ein einsam schwimmender Weißer Hai wirkungsvoller gewesen als diese aufwändige Unterwasserwelt (Video: Yann Chapotel), die die Gefahr kaum spiegelt, die stets in den Tiefen der Seele lauert. Dennoch: lohnend.

Info: Staatstheater Karlsruhe, weitere Aufführungen am 19., 22. und 25. Februar. Kartentelefon: 0721-933333.