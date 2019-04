Von Milan Chlumsky

Ludwisghafen. "Die wesentliche Eigenschaft der symbolistischen Kunst besteht darin, eine Idee niemals begrifflich zu fixieren oder direkt auszusprechen", erklärte der französische Dichter Jean Morás 1886. Der Surrealismus dagegen bemühte sich darum, Ideen zu fixieren und mit eigener kreativer Produktion zu untermauern: Psychoanalyse nach Sigmund Freud, dann die "écriture automatique" (automatisches Schreiben), später politische und ideologische Gegebenheiten.

Das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen bringt nun symbolistische und surrealistische Kunst mit sogenannter Outsider Art, die gänzlich ohne Theorien entstand, zusammen. Viele Künstler suchten nach einem unverfälschten Weg, um ihre Empfindungen auszudrücken, und fanden dabei Zugänge, die sehr nah an jenem "primitiven" zeichnerischen oder malerischen Ausdruck jener lagen, die nie eine künstlerische Ausbildung genossen haben: die unter psychischen Krankheiten leidenden Menschen. Sie galten den etablierten Künstlern, etwa dem Begründer der Art Brut, Jean Dubuffet, als jene, die fähig waren, unverfälschte Kunst zu schaffen.

Sehr häufig findet sich dabei der florale Ausdruck. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass die Farbigkeit der Blumen, die Form der Blätter und die durch Licht (oder Sonne) bedingten Schattierungen das natürliche Bindeglied zwischen der inneren Empfindung (der Seele) und der Umwelt bilden. Dies führt zu überraschenden Ähnlichkeiten. So scheint sich das Blumenbild eines unbekannten Malers aus dem mährischen Olomouc von 1929 in der Farbigkeit bei Max Ernsts Bild "Vegetation" (1916, Wilhelm-Hack-Museum) zu bedienen.

Beide großen Kunstrichtungen - Symbolismus und Surrealismus - kennen zahlreiche Facetten, die je nach Land und Zugang zur Outsider Art verschiedene Ausprägungen erleben: So ist der deutsche Symbolismus in der Malerei substanziell verschieden vom französischen, während sich der literarische Symbolismus beider oft in der Poesie begegnet. Der französische Surrealismus mit seinem Manifest 1924 bündelt nur für kurze Zeit die Kräfte zahlreicher in Paris aktiver Künstler: André Masson verlässt beispielsweise die Pariser Surrealistengruppe nach Querelen mit André Breton 1929.

Die Ausstellung von 56 Künstlern im Hack-Museum ist eine sehr stringente Einführung in das wechselvolle Streben nach "reiner Kunst." Erstmals werden Arbeiten aus tschechischen Museen und psychiatrischen Anstalten im Westen in dieser Fülle gezeigt. Dazu tragen zahlreiche Leihgaben bei, doch offensichtlich wird auch, dass die eigene Sammlung des Ludwigshafener Museums über eine Reihe von Bildjuwelen verfügt, die auch ein so komplexes Thema wie "Alternative Realitäten - mit Spiritismus, Symbolismus und Surrealismus" bereichern.

Info: "Gewächse der Seele, Alternative Realitäten - mit Spiritismus, Symbolismus und Surrealismus", Wilhelm Hack Museum Ludwigshafen bis 4.8., Katalog 38 Euro, umfangreiches Begleitprogramm unter www.wilhelmhack.museum