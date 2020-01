Von Heribert Vogt

Heidelberg. Beim finalen Radetzky-Marsch dirigierte Elias Grandy auch das mitklatschende Publikum und bewies so charmant wie souverän, dass er auch dafür ein Händchen hat. Insgesamt brannten der GMD und die Heidelberger Philharmoniker beim Silvesterkonzert in der Neuen Aula mit Wiener Walzern und Polkas ein Brillant-Feuerwerk nicht nur der umweltfreundlichen, sondern auch der emotional mitreißenden Art ab.

Während schon Silvesterraketen rot durch die hohen Fenster der Aula zuckten, zündete das Orchester mit teils legendären Musikwerken aus der Strauß-Dynastie und von Franz Lehár Gute-Laune-Raketen in Serie. Hier entfaltete sich die Kraft der Musik, die auch in unsicheren Zeiten für die Zukunft optimistisch stimmt.

Die größten Stimmungskracher kamen zum Schluss in den Zugaben: der Radetzky-Marsch von Johann Strauß (Vater, 1804-1849) und der Walzer "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß (Sohn, 1825-1899). Da gingen die Zuhörer begeistert mit, und manch ein Besucher könnte auch an eine Weltraumstation im All gedacht haben ("2001: Odyssee im Weltraum"). Einen gelungenen Einstieg in den Abend bot bereits die Ouvertüre aus der Operette "Die Fledermaus" des jüngeren Johann Strauß, die locker-leicht, aber auch schon mit drallem Klang einmal durch das ganze Musikstück führt.

Überhaupt wurde in der ersten Hälfte des Abends ein "kleiner Reigen durch die Geschichte der Operette" präsentiert, wie Grandy in seiner pointierten Moderation erläuterte. Die Strauß-Familie sei vor allem von den schönen Werken Jacques Offenbachs inspiriert worden. Demgemäß folgte im Programm die muntere "Helena"-Quadrille von Eduard Strauß, Bruder von Johann Strauß II, über Motive der komischen Offenbach-Oper "Die schöne Helena". Und daran schloss sich "Tausend und eine Nacht" von Johann Strauß II nach Motiven aus seiner ersten aufgeführten Operette "In-digo und die 40 Räuber" an – bereits mit ohrwurmartig wei-ten Walzerschwüngen.

GMD Elias Grandy.Foto: Philipp Rothe

Mit Franz Lehár kam ein Repräsentant der Silbernen Operettenära (1900-1940) zum Zuge, die in Wien auf die Goldene folgte (1860-1900). Gespielt wurde mit vollmundigem Sound Lehárs Walzer "Der Graf von Luxemburg" nach dessen gleichnamiger Operette. Den Endpunkt vor der Pause setzte wiederum "Walzerkönig" Johann Strauß II mit der Ouvertüre aus einem seiner erfolgreichsten Werke, aus der Operette "Der Zigeunerbaron" – mit dramatischen Aufschwüngen und wunderbaren Solo-Passagen.

Im zweiten Teil zunächst der berühmte Konzertwalzer "Wiener Blut" von Johann Strauß II mit bitter-süßem Klang. Er sorgt laut Grandy "wie kein anderer Walzer" für gemischte Gefühle: zwischen Freude und Schmerz, zwischen der Sehnsucht nach der guten alten Zeit und der Erwartung dessen, was die ungewisse Zukunft bringen mag. Mit kleinen Aperçus kommentierte der Generalmusikdirektor die vier nachfolgenden Polkas.

Diejenige mit dem Titel "Wo man lacht und lebt" von Eduard Strauß versah er mit einer Gender-Pointe. Die flotte "Libelle" von Josef Strauß (Bruder von Johann Strauß II) könnte in Sachen Naturschutz unterwegs sein und dessen forsche "Sport-Polka" ihrem Namen alle Ehre machen. Eduard Strauß‘ dynamisches Stück "Mit Dampf" schließlich solle mitnichten zum Rauchen animieren, sondern spiele auf die Eisenbahn an.

Auch der letzte offizielle Programmpunkt, der musikalisch macht- und kraftvoll emporsteigende sowie ins Offene tönende "Kaiser-Walzer" von Johann Strauß II gründete laut Grandy keineswegs in der Sehnsucht nach der alten Monarchie, sondern allein in der Schönheit der Musik. Getoppt wurde dieses Highlight aber noch von der "Schönen blauen Donau" wie vom Radetzky-Marsch.

Im Ganzen ein toller Silvesterabend mit den Heidelberger Philharmonikern, für den es brausenden Applaus gab. Und zum Gelingen des Abends trug nicht zuletzt auch das niveauvolle Ambiente der Neuen Universität bei, die festlich hergerichtet war – fürwahr keine schlechte Spielstätte während der Sanierung der Stadthalle. Übrigens wird am Universitätsplatz in Erinnerung gerufen, dass auch die Stadthalle selbst in ihrer Geschichte stark für die enge Symbiose von Kommune und Universität stand.