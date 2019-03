Für Herbert Grönemeyer und seine Band war der Auftritt in der Mannheimer SAP-Arena ein Heimspiel. Foto: Alfred Gerold

Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Wenn Herbert Grönemeyer kommt, ist die Bude voll. Und das schon seit Monaten: Die SAP-Arena ist bis unters Dach ausverkauft. 11.000 Zuschauer erleben ein "Sekundenglück" - mit dem aktuellen Hit eröffnet der Bochumer das Konzert. Und dieses Glück wird drei Stunden anhalten. Satte, intensive, atemlose Stunden. "Heillose Euphorie" bei 30 Songs und drei Zugabeblöcken. "Der Tag ist alles außer gewöhnlich."

Denn Grönemeyer zieht alle Register. Nach den Openern seines aktuellen Albums haut Herbert einen Hit nach dem nächsten raus. Die Band hängt sie teilweise ohne Pause aneinander: Bochum, Männer, Was soll das?, Vollmond. Gleich darauf "Halt mich" - Grönemeyer Solo am Klavier auf dem langen Steg, der in den Zuschauerraum ragt. Gleich sechs überdimensionale, teils schwenkbare LED-Leinwände übertragen die Impressionen von der Bühne.

Und so geht es stimmungsvoll durch eine über drei Jahrzehnte währende Karriere. Und das Publikum: Singt lauthals und begeistert mit! Ein Chor aus 11.000 Stimmen - das erlebt man selten in der SAP-Arena. Stellenweise ist das Publikum lauter als die Band. Eine fast intime Club-Atmosphäre in der oft sehr kühlen Mehrzweck-Arena.

Grönemeyer ist gerührt, begeistert von der großen Zuneigung, die ihn hier empfängt. Immer wieder breitet er die Arme aus, als wollte er die ganze Halle umarmen. Bellt sein typisches, begeistertes "Ja!" ins Mikro. Macht die Siegerfaust, als hätte er gerade ein Tor geschossen. Aber er hat auch einiges gegeben dafür. Grönemeyer singt und grölt gefühlt bis an den Rand der Heiserkeit. Er tanzt sich auf seine typische, ungelenke Art durch die Songs, stürmt über die Bühne wie Mick Jagger aus dem Ruhrpott. Eben nur mit ein paar sympathischen Kilo mehr unter den Rippen. Er scherzt: Man habe das Publikum repräsentativ befragt. Nur zwei Prozent kämen wegen seiner Lieder; 36,4 Prozent aber, weil "ich so tierisch aussehe". Sagen wir es so: Musiker und Publikum sind zusammen älter geworden. Viele im Innenraum tragen noch "Bochum"- oder "Chaos"-Konzert-T-Shirts.

Und Herbert sucht den Kontakt: Geht zum Hit "Alkohol" sogar von der Bühne in den Graben und lässt Besucherinnen zu den Strophen mit ins Mikro singen. Er schüttelt Hände, umarmt Leute. Man hat den Eindruck: Er hat sich genauso gefreut, sein Publikum zu treffen, wie umgekehrt. Ein nahbarer Star: Allüren kennt er hier nicht. Und dann ist da noch dieses "Flugzeuge im Bauch", laut Grönemeyer "stark absturzgefährdet".

Doch die Band rettet den Song als Blues-Jazz-Variante am Klavier und mit Stehbass - musikalisch ebenso überraschend wie Grönemeyers stimmlicher Ausflug als Countertenor in "Mensch". Und im Song "Der Held" swingt er wie Paolo Conte. So abwechslungsreich hat man "Herbie" noch nie erlebt.

Und dann ist da noch der politische Grönemeyer, sein neues Album "Tumult" ein Statement zur aktuellen Lage im Land. Auch live macht er mit wenigen, aber deutlichen Worten klar: Er akzeptiert "keinen Millimeter nach rechts". Es sei Zeit, Haltung zu zeigen, fordert er sein Publikum auf. Gegen Rassismus und Ausgrenzung, für Völkerverständigung. Wir alle müssten uns für die nächsten zehn bis 20 Jahre darauf einstellen, für die politische "Mitte der Gesellschaft" zu kämpfen: "Bist du da, wenn Seelen verwaisen, wenn zu viel Gestern droht? Wenn wir verrohen, weil alte Geister kreisen", fragt er im Song "Bist du da". Am Ende wird der SAP-Auftritt auch zum Heimspiel seiner langjährigen Band. Norbert Hamm (Bass), Armin Rühl (Schlagzeug), Stephan Zobeley (Gitarre) und Alfred Kritzer (Keyboard) kommen ja aus Mannheim und Heidelberg - und genießen sichtlich den Auftritt "daheim".

Vor allem Zobeley begeistert mit herausragend stimmungsvollen Soli. Immer wieder laufen die Musiker auf den langen Steg ins Publikum. Nur Rühl muss undankbar hinter den Schießbuden sitzen bleiben. Sie grinsen vergnügt, winken begeistert … Haben sie im Publikum das ein oder andere bekannte Gesicht entdeckt? Oder sie sind einfach wie die Fans auch hingerissen von einem der besten Konzerte, die man bisher in der SAP-Arena erleben konnte. Wie hat Grönemeyer anfangs im "Sekundenglück" angekündigt? "Dein Herz schwappt dir über. Es sind die einzigartigen, tausendstel Momente." Nicht zu viel versprochen.