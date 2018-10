Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die von Eis und Schnee bedeckte Unendlichkeit Jakutiens erstreckt sich unter dem blauen Himmel. Ganz klein und verloren bewegt sich ein Mensch mit einem Hundeschlitten durch die Eiswüste. Mit ausgestreckten Armen blickt ein Mann ins kalte Blau, durch das sich die Kondensstreifen zweier Flugzeuge ziehen. Ferner Motorenlärm erzeugt jenen Kontrast zwischen Natur und Zivilisation, von dem Milko Lazarovs beeindruckender Film "Nanouk" handelt.

Ein altes Ehepaar, das in einer mit Rentierfellen bespannten Jurte wie vor Zeiten lebt, steht stellvertretend für den Konflikt. Während Nanouk (Mikhail Aprosimov) mühsam Löcher ins Eis schlägt, um Fische zu angeln, kümmert sich seine Frau Sedna (Feodosia Svanova) um alles Häusliche. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung: Nanouk fängt kaum noch Fische, immer wieder begegnet er toten Tieren im Eis und das einzelne Rentier, das ihm wie in einer Vision erscheint, wirkt wie das mythische Bild einer vergangenen Zeit. In einer "Zaubergeschichte" vom "magischen Rentier" erzählt Nanouk von der wundersamen Vermehrung der Tiere. Doch tatsächlich beobachtet er, dass der Frühling neuerdings immer früher einsetzt.

In der gedehnten Zeit langer Einstellungen, getragen von einem langsamen Rhythmus, erzählt der bulgarische Regisseur Milko Lazarov von einem alltäglichen Leben, das im Verschwinden begriffen ist. Die Bilder einer aussterbenden Kultur, unterlegt mit Gustav Mahlers schwermütigem Adagietto aus der 5. Sinfonie, werden überdies durch persönliche Krisen der Protagonisten verschärft: Nanouk leidet darunter, dass Tochter Ága (Jalina Tikhonova) die Familie verlassen hat, um in der gigantischen Diamantenmine von Udatschnaja zu arbeiten; an seiner Frau Sedna wiederum zehrt eine schmerzhafte Wunde, die sie zunehmend schwächt und an der sie bald sterben wird.

Ihr Traum über das Versinken in einem schwarzen Loch des Vergessens symbolisiert ihre Todesahnungen. Der Zuschauer ist fasziniert von den überwältigenden Landschaftspanoramen und vielen subtil beobachteten Details.

