Von Heribert Vogt

Heidelberg. In einer Hall of Fame des Heidelberger Geisteslebens nimmt der Universalgelehrte Hermann von Helmholtz einen herausragenden Rang ein. Der Physiologe und Physiker (1821-1894) zählt zu den kreativsten und produktivsten Wissenschaftlern in der Geschichte der Universität Heidelberg wie im 19. Jahrhundert überhaupt. Zum 200. Geburtstag dieses Starforschers am 31. August ist nun die voluminöse Biografie "Helmholtz. Ein Leben für die Wissenschaft" von 2018 in deutscher Übersetzung erschienen.

Autor David Cahan (University of Nebraska-Lincoln) greift ins oberste Fach, wenn er den "Giganten der Wissenschaft" mit Weltstars der Forschung vergleicht: "Gleichzeitig unterschied sich Helmholtz‘ Geistesgabe jedoch von der beispielsweise eines Darwin oder Einstein, die sich fast ausschließlich darauf konzentrierten, grundlegende Theorien für ein einziges Fachgebiet zu entwickeln. Seine Forschungsergebnisse bestrichen ein weites Feld innerhalb der exakten Wissenschaften und der Lebenswissenschaften, und seine transformative Kraft ging noch weit darüber hinaus. Zudem war er am Aufbau dreier wissenschaftlicher Institute beteiligt (eines für Physiologie in Heidelberg und zwei für Physik in Berlin), die er auch selbst leitete, und trug zur Popularisierung der Wissenschaft bei."

Die politische Haltung des Wissenschaftlers wird dem konservativen Liberalismus zugeordnet: "Nur bei seltenen Gelegenheiten zeigte er sich chauvinistisch, und er war nie ein politischer Professor." Weiter heißt es: "Er zählte sich zur geistigen, kulturellen und sozialen Elite Deutschlands, nicht zum politischen Establishment. Er sah sich selbst als Kulturträger. Niemand sonst verkörperte damals so perfekt wie Helmholtz das deutsche Ideal des Gelehrten." Das Vorwort des Bandes stammt von dem Heidelberger Mediziner Otmar D. Wiestler, dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Er schreibt: "Hermann von Helmholtz steht für die ganze Vielfalt der naturwissenschaftlichen Forschung, aber auch für die Hinwendung zur technologischen Praxis. Er war passionierter Grundlagenforscher und entwickelte gleichzeitig Apparate und Instrumente, um seine Hypothesen zu belegen: Er verknüpfte Theorie, Experiment und praktische Anwendung. Der von ihm erfundene Augenspiegel belegt dies auf eindrückliche Weise. Noch heute wird er in der augenärztlichen Praxis verwendet."

Zugleich haben Helmholtz‘ Arbeiten in ganz unterschiedlichen Disziplinen wie der Meteorologie, Physiologie und Physik zu wegweisenden Erkenntnissen geführt. So hat er dem Energieerhaltungssatz und der Dreifarbenlehre zum Durchbruch verholfen, die Helmholtzspule entwickelt sowie ein philosophisches Werk geschaffen. Zugleich war der Forscher an der Kultur interessiert, besonders an der Musik, aber auch an Malerei, Literatur und Theater. Die 13 Heidelberger Jahre (1858-1871) gelten als seine produktivste Zeit. Damals widmete er sich vor allem der Optik, Akustik sowie Strömungsdynamik und durchlief seine Wandlung vom Physiologen zum Physiker. Im Studienjahr 1862/63 war er Prorektor der Universität Heidelberg, 1865/66 Dekan der medizinischen Fakultät.

Nach Cahan betrachtete Helmholtz seine Phase am Neckar als "die glücklichsten und erfolgreichsten Jahre". Hier heiratete er 1861 auch seine zweite Frau, Anna von Mohl: "In Heidelberg lernte er Anna kennen, womit sein persönliches Leben eine Erneuerung erfuhr, und besaß er einen anregenden Freundeskreis. Er liebte die dortige Universität …, und seine Spaziergänge in den schönen grünen Hügeln und Wäldern rund um die Stadt halfen ihm, einen klaren Kopf zu behalten". Auch die Kinder Robert, Ellen und Fritz wurden hier geboren.

Und zu dem damaligen Heidelberger Dreigestirn der Forschung heißt es: "Die 1850er- und 1860er-Jahre waren auch die Glanzzeit in der langen Geschichte der Universität Heidelberg, vor allem in den Naturwissenschaften. Bunsen, Kirchhoff und Helmholtz hatten eine Troika gebildet, die der Universität internationales Ansehen und Studenten einbrachte und dazu beitrug, Heidelberg zu einer gesuchten Adresse für Wissenschaftler aus ganz Europa und Amerika zu machen."

In dieser Zeit erreichte Helmholtz den "Zenit seines beruflichen Erfolges". 1871 wechselte er an die Universität Berlin. Dort schuf er von 1873 bis 1878 mit dem Physikalischen Institut die größte Hochschuleinrichtung dieser Art. In ihrem Geleitwort hebt Nathalie von Siemens hervor, dass ihr Ur-Urgroßvater Hermann von Helmholtz zudem – mit Werner von Siemens – die Physikalisch-Technische Reichsanstalt als erste große außeruniversitäre Forschungsanstalt in Deutschland gründete. Sie war Vorbild für die Max-Planck-Gesellschaft. Gegenwärtig ist der Forscher seit 1995 Namenspatron der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, deren Einrichtungen die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands repräsentieren.

Seit Helmholtz‘ Tod 1894 ist sein Ruhm nur noch weiter angewachsen. So war Kaiser Wilhelm II. selbst an der Errichtung des übergroßen Standbildes beteiligt, das 1899 vor der Berliner Universität an der Straße Unter den Linden enthüllt wurde. In den USA wurde der Naturforscher mehrfach als Legende und Vorbild verewigt: "1912 stellte man vor der Bostoner Public Library zwei große Statuen als Allegorien der Kunst und der Wissenschaft auf. Neben Letzterer sind die Namen von Newton, Darwin, Franklin, Morse, Pasteur, Cuvier, Helmholtz und Humboldt verewigt."

In Deutschland behielt Helmholtz auch nach der Wiedervereinigung 1990 seine "Rolle als Ikone der Wissenschaftskultur". Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften verleiht seither die Helmholtz-Medaille. Das Helmholtz-Porträt von Ludwig Knaus (1881) und Anton von Werners Gemälde "Kaiser Friedrich als Kronprinz auf dem Hofball 1878" (1895), auf dem Helmholtz zu sehen ist, hängen in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Schließlich verleiht die Physikalisch-Technische Bundesanstalt jährlich den Helmholtz-Preis. Und in Heidelberg gibt es seit 1945 das Helmholtz-Gymnasium. Außerdem sind ein Mondkrater, ein Marskrater und ein Asteroid nach ihm benannt.

Info: David Cahan: "Helmholtz. Ein Leben für die Wissenschaft". Biographie. wbg Theiss, Darmstadt, 2021. 992 Seiten, 89 Euro.