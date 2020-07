Michael Bacht in seiner Ausstellung in der Galerie Philippi am Rathausplatz in Dossenheim. Foto: MR.

Von Matthias Roth

Dossenheim. "Ich suche nicht, ich finde", soll Picasso gesagt haben. Der 1947 in Remscheid geborene Michael Bacht, der seit 1971 in Heidelberg zunächst studierte, dann in der Stadt oder in ihrer Umgebung als Künstler tätig ist, scheint ganz ähnlich zu denken. Denn auch er benutzt gefundene Materialien für Skulpturen, Objekte und grafische Arbeiten. Eine Auswahl aus dem letzten Jahr ist derzeit in der Galerie Philippi in Dossenheim zu sehen. Am "Kunstsonntag" war Gelegenheit, dort auch den Künstler anzutreffen.

"2019+" ist der Titel dieser Schau, und das bedeutet: Es sind Werke des Jahres 2019 plus ein paar ältere Objekte (erstmals) zu sehen. Aus dem Jahr 1990-92 stammen die drei Glas-Schichtungen mit dem Titel "Staub": Sie zeigen bewusst platzierte Flusen, die zwischen Glasscheiben in unterschiedlicher Tiefe erscheinen. Als blicke man in die Vergangenheit, so schichten sich hier die unscheinbaren Reste einer vergangenen Zeit in fest gefügten Objekten, die sich auch in Kreuzform stapeln.

Es scheint ein Kennzeichen der Bacht’schen Kunst zu sein, dass sie formal streng reduziert, bisweilen fast minimalistisch daherkommt, wobei man die gedanklichen Hintergründe dieser Arbeiten schnell übersehen kann. So wie hier Glasscheiben Staubreste konservieren, so steht im gleichen Raum ein Objekt aus einer quadratischen Platte auf einem Sockel, an dem mit einem Metallring ein langer Stachel befestigt ist. Es trägt den Titel "Warum wehrt sie sich nicht?" Gemeint ist die Natur, die scheinbar alles mit sich machen lässt – auf der anderen Seite spüren wir ihre Reaktionen auf den menschlichen Raubbau jeden Tag irgendwo auf der Welt. Das Objekt mit dem Stachel spiegelt sich auch in der "Progressiven Formation", wo zehn runde Metallscheiben jeweils mit einem Stachel besetzt sind: Es handelt sich übrigens um die Stacheln der Bitterorange, auch Pomeranze genannt, die bereits im Mittelalter auf unbekannten Wegen aus China nach Europa kam. Der Stachel ist lang und ebenso zerbrechlich wie spitz. Zeichen von Verletzlichkeit und Abwehr gleichermaßen.

Viele Stücke Michael Bachts greifen ein Motiv auf und schichten es übereinander oder setzen es seriell in Reihen. Bacht arbeitet meist mit gefundenen Objekten, etwa auseinander gefalteten Zigarrenschachteln aus Pappe: Ein großes Atelier bezog er einst in der stillgelegten Tabakfabrik in Malsch, wo viele liegen gebliebene Gegenstände zu Kunstwerken wurden, freilich immer in Bearbeitungen, Verfremdungen und eigenwilligen Konfrontationen. Der Findungs-Prozess kann dabei lange dauern, und der Künstler überarbeitet ältere Werke auch relativ ungehemmt.

Man spürt, dass er, der schon als 16-Jähriger begann, sich mit der Kunst zu befassen, nicht nur mit Form, Farbe und Material souverän umgeht, sondern dass es hier stets um mehr geht, als nur das Zusammenwirken unterschiedlicher Elemente. Die Berufsbezeichnung "Bildhauer" tauschte er früh gegen die Beschreibungen "Objekt-, Konzept- und Installationskünstler", nachdem ihm Ende der 1970er Jahre aufging, dass "die Herstellung klassischer Bildhauerarbeiten" für ihn nicht mehr möglich war.

Er studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Tübingen und Heidelberg, lernte Fritz Wotruba kennen, wurde aber mindestens genauso beeinflusst von den Texten Samuel Becketts. Und freilich spielte das jeweilige Arbeitsdomizil eine Rolle, nach der Zigarrenfabrik etwa die lichtdurchflutete, säkularisierte Barockkirche in Epfenbach: Das Licht und seine Wirkung haben bis heute hohe Bedeutung in Michael Bachts Werk.

Info: Galerie Philippi, Rathausplatz in Dossenheim, geöffnet Do-Fr, 15-18 Uhr und nach Vereinbarung Telefon: 06221/8673842.