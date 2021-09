Von Peter Wiest

Heidelberg. In diesem Jahr feiert er ein ganz besonderes Jubiläum. Vor vier Jahrzehnten kam Frank Pyne nach Heidelberg und lernte die Stadt schnell kennen und lieben. Vor allen Dingen auch deshalb, weil er hier seine Musik machen und leben konnte – von Anfang an. In seiner irischen Heimat hatte Pyne zuvor auch bereits auf diversen Bühnen gestanden; unter anderem spielte er in Bands, mit denen er dort als Vorgruppe von so großen Namen wie Don McLean oder sogar U2 auftrat. Und trotzdem zog es ihn an den Neckarstrand – was er auch unter musikalischen Aspekten nie bereut hat, da die Stadt in jeder Hinsicht "sowohl international als auch provinziell ist", wie er sagt.

Dabei war der Anfang für ihn als Musiker alles andere als leicht. Etliche Jahre verdiente er seinen Lebensunterhalt, indem er auf der Straße spielte. Nach und nach jedoch lernte er die musikalischen Protagonisten der lokalen und der regionalen Szene kennen und begann auch, mit ihnen zu arbeiten, und zwar sowohl selbst als Musiker als auch, indem er in Heidelberg als Pächter des einen oder anderen Lokals Auftrittsmöglichkeiten anbot.

Anfang der 80er Jahre lebte Pyne zunächst in Heidelberg in der Unteren Straße, wo der Schlagzeuger Alan Blairman sein Nachbar und erster musikalischer Partner war. Ein Satz von Blairman hat sich ihm bis heute eingeprägt und ist eine Art musikalisches Leitmotiv geworden: "Wenn Du spielst, sollte sich die Musik wie eine Allee vor Dir öffnen".

Die Namen der Bands, der Musiker und der Projekte, mit denen der Sänger und Gitarrist danach zusammen arbeitete, lesen sich wie ein kleines Who is Who der hiesigen Szene. Mit etlichen von ihnen hat er zudem auch diverse Aufnahmen veröffentlicht. Ab 1987 gab es so "Sombrero Fallout" unter anderem mit dem Keyboarder Peter Antony und dem Trompeter Kurt Dallaway. 1990 folgte "Rivers and Trains", ein Projekt mit David Moufang unter anderem mit der Sängerin Eva Mayerhofer und dem Schlagzeuger Walt Bender, gefolgt ab 1995 von "Loon Saloon" mit Geoffrey Brown am Bass und Klaus Pelzer am Schlagzeug. In der längst legendären Heidelberger Musikkneipe "Gringos" traf er außerdem auf Musiker wie Steff Bollack, Rolf Breyer, Billy Goodman, Rio Mario, Huub Dutch, Mario Fadani, Oliver Kuka oder Holger Nesweda. "Es war eine heiße Zeit", erinnert sich Pyne daran, "das war für uns alle wie in unserem Wohnzimmer".

Steckbrief Name: Frank Pyne Instrumente: Gitarre, Mandoline, Bouzouki, Gesang Musikstil: Universell gemischt zwischen Pop, Rock, Folk, Jazz und Klassik. Veröffentlichungen: "Sombrero Fallout" (LP); "Rivers and Trains", "Loon Saloon" (EPs); "The Suitcases" (CD mit William Cody Maher and David Moufang); "Vorfilters" (CD mit 20 Tracks aus "Gringos"); "Random Songs Koku-Pyne" (EP mit Manuel Stegmüller); "Instant Classics" (Vinyl; geplante Veröffentlichung im Herbst); "The Song is King" (Musikerkollektiv) Livekonzerte/Veranstaltungen: Mehrere in den kommenden Wochen geplant, aber noch keine genauen Termine Kontakt: frankpyne@gmail.com Homepage: https://frankpyne.wordpress.com/

Seit 2005 arbeitet er mit dem Gitarristen Oliver Kuka zusammen; anfänglich als Frank Pyne and The OK Band. Seit 2017 schließlich gibt es Koku Pyne mit dem Gitarristen Manuel Stegmüller – und zudem The Song is King mit mehreren, oft abwechselnden Musikern. Ebenfalls fast schon Kult geworden ist die musikalische Talkshow "Gaslight Café", die er mit Oliver Kuka als Co-Moderator sowie unterschiedlichen lokalen musikalischen Gästen bis zum Pandemie-Lockdown im letzten Jahr regelmäßig im Karlstorbahnhof präsentierte und die jetzt wieder angelaufen ist. Namensgeber dafür ist das Gaslight Café in New York, in dem Bob Dylan und andere Songwriter und Poeten sich gegenseitig ihre Werke vorstellten und sich dadurch inspirierten.

Damit nicht genug: Zunehmend unterstützt Pyne auch als Mentor aufstrebende Musiker und Songwriter. "Meine Musik kennt keine Grenzen und bewegt sich frei zwischen Folk, Pop, Klassik, Jazz und allem anderen, was dazwischen liegt", war dabei generell schon immer sein Motto, da er sich nie auf ein bestimmtes Genre festlegen oder festlegen lassen wollte. Und so soll es auch bleiben in Zukunft, ist der Sänger und Gitarrist entschlossen.

Das enorm breite Spektrum seiner musikalischen Arbeit und seiner Projekte offenbart sich derzeit auch in der Musik, die er in Zeiten vor und während der Pandemie mit Manuel Stegmüller geschrieben und aufgenommen hat. "Random Songs", so viel wie "völlig beliebige Lieder", ist dementsprechend auch der Titel der EP, die sie gemeinsam als "Koku-Pyne" veröffentlicht haben. Noch mehr solch letztlich sehr eingängiger und ganz und gar nicht beliebigen Lieder, die beide gemeinsam komponiert haben, sollen auf der für den Spätherbst geplanten Veröffentlichung ihrer Vinyl-Produktion "Instant Classics" zu hören sein, an die beide derzeit den letzten Schliff legen. Zur kompletten Band The Song Is King gehören auch Schlagzeuger Steff Bollack, Franks Ehefrau Pauline sowie Hanna Ehleben als Background-Sängerinnen; außerdem Kurt Dallaway an der Trompete und Sophie Vardigans an der Violine.

Ganz besonders freut sich Frank Pyne über den Neustart seines Gaslight Cafés im Karlstorbahnhof, der letzte Woche dort auf der Sommerbühne stattfand. Mit dabei war dort unter anderem auch sein Sohn, der Rapper Hodi Flow. Noch in diesem Jahr will Pyne mit ihm gemeinsam ein neues musikalisches Projekt starten, so die weiteren Pläne. Und darüber hinaus will er sich endlich auch noch zwei Träume erfüllen, die er seit langem hegt: Die Veröffentlichung eines Gedichtbandes sowie eines ersten selbst geschriebenen Liedes mit deutschem Text.