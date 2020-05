Werner Schaub und sein Beitrag „Grünzeug“ (an der Decke) in der Ausstellung „Grün“ des Forums für Kunst in Heidelberg. Foto: MR.

Von Matthias Roth

Heidelberg. Manchmal ist man sich schnell "grün", soll heißen: sympathisch. Aber mancher ist lange "grün" hinter den Ohren, meint: jugendlich-unerfahren. Die Farbe, von der Franz Schubert und sein Lieder-Dichter Müller wussten, dass es eine "schöne" und eine "böse" Variante davon gibt, ist derzeit Thema einer Ausstellung im Heidelberger Forum für Kunst.

"Nach der gut besuchten Schau zur Farbe Schwarz", so der Vorsitzende Werner Schaub, "überlegten wir uns, mal wieder eine Farbe in den Mittelpunkt zu stellen: Blau ist immer noch sehr durch die große Ausstellung im Kunstverein Heidelberg im Gedächtnis, Rot gab es auch schon, also lag nun Grün nahe. Wir machten eine Ausschreibung und bekamen 32 Rückmeldungen, von denen eine Jury 25 Künstler auswählte. Unser Platz ist ja begrenzt."

Eigentlich sollte die Ausstellung Anfang April eröffnet werden, die bekannten Umstände haben das verhindert. Nun wurde sie ohne Vernissage eröffnet und ist bis 21. Juni unter strengen Hygiene-Regelungen zu sehen. Schaub: "Wir sind froh, überhaupt wieder öffnen zu können und halten uns strikt an die gesundheitlich nötigen Vorgaben." Die Farbe spiegelt hier auch die Hoffnung, dass die erwartete zweite Infektionswelle keine neuerliche Schließung erzwingt.

Aber auch die Maler früherer Zeiten mussten lernen, die gesundheitlichen Folgen der Verwendung von Grün in ihrer Palette einzuschätzen, denn lange waren Pigmente dieser Farbe hoch giftig: etwa das berühmt-berüchtigte "Schweinfurter Grün" aus Kupferacetat ("Grünspan"), an dem noch Maler des Barock starben, wenn sie ihre Pinsel mit den Lippen befeuchteten.

An dieses tatsächlich giftige Grün erinnert eine Arbeit von Gerlinde Britsch, die das Triptychon "Nichts bleibt" aus zwei bemalten Planken und einem Metallobjekt aus alten, patinierten Kupferschindeln beiträgt. Allein schon die Materialität dieser Arbeit fasziniert. Marianne Kaerner gelingt dagegen mit ihrem Objekt "Frühstück in Grün" eine augenzwinkernde Hommage an Manets berühmtes "Frühstück im Grünen", indem sie einen Camping-Klapptisch inklusive Geschirr und Besteck "begrünt": mit Kunstrasen und giftig grüner Lackfarbe.

Natürlich nehmen Naturdarstellungen (in mehr oder weniger abstrakter Form) einen großen Raum in dieser Ausstellung ein. Sehr wörtlich interpretiert Mario Urlaß etwa den Namen seines Wohnorts Wiesloch: Der Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zeigt ein kreisrundes Objekt, das frisch mit Gras bewachsen ist und dem die Mitte fehlt – ein Wies-Loch eben. Der Naturstoff freilich verändert seine Farbe unaufhörlich vom Grün zum Braun. Beständiger sind da die Arbeiten in Öl, etwa Kaja Hess’ "Bambus" oder auch Franz J. Geiders Silikondruck "Schilf".

Thomas Köhlers Ölpastelle aus dem Botanischen Garten – sehr feine Zeichnungen in vielfältigen Farbabstufungen – erinnern daran, dass die Urvölker des Amazonas hunderte unterschiedliche Grün-Nuancen kennen. Auch Aurel Greisings "Blausee 4" changiert zwischen unzähligen Blau-Grün-Tönen. Mitsuko Hoshinos kleinformatige Quadrate "Auf dem Rasen I + II" zeigen ein spielendes Kind in einem Feld aus Gelb-Grün und Blau-Grün: ein Zustand des Glücks offenbar in all dieser Farbe.

Britta Schaefers Acrylbild "es grünt so grün" zeigt im Format ein Meter auf ein Meter einen spontan-exaltierten Zugang zum Thema: Naturhaftes und Abstraktes werden hier kombiniert. Dem Grün-Blau-Grau der Komposition wird mit kräftigen Akzenten von Orange und Gelb Spannung verliehen, und mit aufgeklebten Stoffen auf der Leinwand tritt eine strukturelle Ambivalenz hinzu, die das Auge lange verweilen lässt.

Neben vielen anderen Beiträgen ist auch Werner Schaubs "Grünzeug" bemerkenswert: 40 hölzerne "Haushaltsgegenstände des täglichen Bedarfs" (darunter auch solche, die längst aus der modernen Küche verschwunden sind) bemalte er in leuchtendem Grün und hängt sie wie Windspiele an die Decke des Forums für Kunst: Man sollte sie beim Rundgang nicht übersehen!

Info: Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21 in der Heidelberger Altstadt. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Zutritt nur mit Maske, die Zahl der gleichzeitigen Besucher ist beschränkt. Getrennter Ein- und Ausgang. Desinfektionsmittel vorhanden.