Von Volker Oesterreich

Mannheim. Der rote Teppich ist ausgerollt, die Corona-Kontrollen laufen wie am Schnürchen, und ganz oben füllt sich das lila ausgeleuchtete Foyer des Mannheimer Cinemaxx. Gefühlt sind die Repräsentanten der gesamten Kulturszene der Metropolregion Rhein-Neckar beisammen, um den Auftakt des 70. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg zu feiern.

Die 69. Ausgabe konnte im vergangenen Jahr nur gestreamt werden, diesmal gibt es wieder Kino total und ganz real. Aber ein bisschen schwummrig mag manchem schon sein, weil die Ansteckungszahlen gerade wieder rapide steigen. Das wird auch in den Eröffnungsreden deutlich. Worte über Worte aus bürgermeisterlichen, direktoralen, moderierenden und dolmetschenden Mündern. Sascha Keilholz, der inzwischen im zweiten Jahr amtierende Festival-Direktor, will es eben allen recht machen, alle Mitstreiter sollen erwähnt werden oder selbst ans Mikrofon treten, eine geschlagene Stunde lang. So geraten die kulturbeflissenen Statements dramaturgisch aus dem Ruder.

70 Geburtstagskerzen werden zum Glück nicht ausgeblasen, zwecks Aerosol-Vermeidung. Trotzdem sind alle in Feierlaune. Markenkern des zweitältesten deutschen Filmfestivals ist seit jeher der Newcomer-Film mit gesellschaftskritischen Ansätzen und dem Anspruch auf eine eigene Ästhetik. Dem will auch Sascha Keilholz gerecht werden. Gut so! Trotzdem setzt er eigene Akzente und sucht ganz bewusst die Allianz mit anderen Kulturinstitutionen wie beispielsweise dem Heidelberger Kunstverein, der derzeit ebenfalls dem Medium Film in seinen zeitgeistigen Facetten huldigt.

Natürlich könnte man aus der lokalpatriotischen Sicht eines Heidelbergers bekritteln, dass die "ius primae noctis", also das Recht auf die erste Festival-Nacht, anders als in den Vorjahren der größeren Nachbarstadt gehörte, aber eine solche Haltung wäre doch sehr kleinkrämerisch. Ausschlaggebend für die Wahl des Mannheimer Cinemaxx war schlichtweg die Größe des Saals, der zwar gut, aber nicht komplett gefüllt war.

Endlich ist sie vorbei, die Zeit der Zelt-Provisorien. Filme gehören ins Kino. Dafür setzt sich Keilholz ein. Wohltuend ist auch, dass nun nicht mehr das zur Hohlformel verblasste Mantra des früheren Festival-Direktors Michael Kötz erklingt: Er hatte immer wieder das Mainstream- und Kommerzkinokino verteufelte, um seine Auswahl von Arthouse- und Autoren-Filmen für den cineastischen Herbst zu pushen.

Das von Keilholz geschickt reformierte Filmfestival setzt bis zum 21. November auf eine große Spannbreite von mehr als 60 Produktionen. Es feiert sich anlässlich des Jubiläums mit einer Retrospektive auch selbst und holt mit Andrea Arnold, Bettina Brokemper, Guillaume Nicloux sowie Claude Lelouche auch Promi-Glanz in die Region. Streaming-Angebote richten sich überdies an all jene Cineasten, die die Reise nach Heidelberg oder Mannheim nicht antreten können.

Eine glückliche Hand bewies Keilholz auch mit der Wahl der ägyptisch-französischen Koproduktion "You Resemble Me" als Eröffnungsfilm. In dessen Mittelpunkt steht eine junge Frau aus prekären Verhältnissen, die in den islamistischen Terror abdriftet und schließlich selbst zur Attentäterin wird. Die us-amerikanische Journalistin Dina Amer hat, wie sie im Nachgespräch berichtet, intensiv im familiären Umfeld der Attentäterin recherchiert. Wie konnte eine sympathische, vom Schicksal gebeutelte und deshalb auch psychisch fragile Französin mit arabischen Wurzeln in die Fänge des islamistischen Terrors geraten? – Diese Frage stellt die Filmemacherin auf äußerst intensive Weise. Dass sie nicht mit plumpen Vorverurteilungen aufwartet und viele Stimmen zu Wort kommen lässt, zeichnet ihr filmisches Psychogramm aus. Es erinnert ein wenig an Margarethe von Trottas "Bleierne Zeit" oder andere cineastische Auseinandersetzungen mit dem RAF-Terror.

Bleibt ein Problem: Noch in der Nacht des Festival-Auftakts empfahl das Robert-Koch-Institut, man solle Großveranstaltungen meiden. In den Kinos wird auf größtmögliche Sicherheit geachtet, insofern darf man auf viral ungetrübte Film-Entdeckungen hoffen.

