Mannheim/Heidelberg. (sal) Das 67. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg zieht nach fünf Tagen Halbzeitbilanz. Absoluter Publikumsliebling ist bislang der Eröffnungsfilm "Tazzeka". Das Team von Regisseur Jean-Philippe Gaud sei "begeistert vom Festival" und vom Nachtleben in Mannheim. Ausverkaufte Vorstellungen mit zum Teil 600 Besuchern für ihren Debütfilm mit lebhaften Diskussionen im Anschluss hätten Regisseurin und Schauspieler nicht erwartet, teilten die Veranstalter gestern mit.

Einige Filme des internationalen Newcomer-Festivals haben in den Filmzelten auf dem Messplatz in Heidelberg und in drei Kinos in Mannheim zusammen fast 1000 Besucher erreicht. "Es ist immer wieder eine Bestätigung unserer Arbeit als Festivalmacher, dass das Publikum in unbekannte Filme aus aller Welt von gänzlich unbekannten Regisseuren strömt", so Festivaldirektor Michael Kötz. "Der neue Standort in Heidelberg tut sich noch etwas schwer, aber das war immer der Fall bei den inzwischen zur Gewohnheit gewordenen Standortwechseln in Heidelberg". Besonders erfreulich sei auch das Kinderfilmfestival, das dieses Jahr sehr gut angenommen werde, besonders in Mannheim, so Kötz, der das Festival zum vorletzten Mal leitet.

Noch bis Sonntag, 25. November, werden insgesamt 55 Produktion, darunter 15 Filme im Programm "International Newcomer Competition", 27 Filme in der Reihe "International Discoveries", vier Filme laufen als "Special" und neun Filme im traditionellen Kinderfilmfest.

Info: www.iffmh.de