Auf der Parkinsel in Ludwigshafen wurde in den letzten Tagen fleißig aufgebaut, damit für die heutige Eröffnung alles fertig ist. In drei Kinozelten und einem Open-Air-Kino kommen Filmfreunde bis 8. September auf ihre Kosten. Foto: vaf

Von Stefan Otto

Heidelberg. In einer Pressekonferenz in der schon nahezu vollständig errichteten Zeltlandschaft am Rhein wurden im Vorfeld der Eröffnung neue Einzelheiten zum Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel sowie vor allem die Namen zahlreicher prominenter Gäste bekannt gegeben. Letztes Jahr erlebten hier 120.000 Filmbegeisterte magische Momente.

Anlässlich des Jubiläums "30 Jahre Mauerfall" eröffnet das Festival am Mittwochabend mit dem Agententhriller "Wendezeit" von Sven Bohse, der von einer Doppelagentin erzählt und zurückführt ins Ost- und Westberlin zur Zeit des Kalten Krieges. Die Hauptrolle spielt Petra Schmidt-Schaller. Neben dem rheinland-pfälzischen Kultusminister Konrad Wolf und Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck haben sich dazu die Schauspieler Harald Schrott, Ulrich Thomsen, André Hennicke, Carsten Hayes und Nina Rausch angekündigt.

Insgesamt erwartet Programmdirektorin Daniela Kötz bis zum 8. September mehr als 300 Gäste, die ihre Filme begleiten. "Es kommen ganze Teams", verspricht sie und meint damit vor allem zwei HR-"Tatorte", einen ZDF- "Spreewaldkrimi" sowie die RBB-Tragikomödie "Sag du es mir", die jeweils von einer großen Anzahl von Gästen flankiert werden.

Dazu wird die Fernsehmoderatorin und Produzentin Sandra Maischberger ihr Kinodrama "Nur eine Frau" vorstellen, die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger den ersten "Polizeiruf 110" in der Nachfolge von Matthias Brandt und Regisseurin Sandra Nettelbeck ("Bella Martha") zusammen mit ihrem Hauptdarsteller August Zirner den Kinofilm "Was uns nicht umbringt".

Neben Bjarne Mädel und Julia Koschitz, die am 1. bzw. 4. September mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet werden, werden unter anderem ihre Kollegen Dagmar Manzel ("Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester"), "Tatort"-Kommissarin Karin Hanczewski ("Bruder Schwester Herz"), Eleonore Weisgerber ("A Gschicht über d’Lieb"), Heino Ferch ("Liebe verjährt nicht"), Peter Kurth ("Angriff auf Wache 08") und Ronald Zehrfeld ("Das Ende der Wahrheit") erwartet. Auch die Serienhelden Hans Sigl ("Der Bergdoktor") und Henning Baum "(Der letzte Bulle") haben sich angekündigt. Rainer Kaufmann ("Und wer nimmt den Hund?") erhält am 30. August den Regiepreis Ludwigshafen.

Aus der Region kommen neben dem neuesten Ludwigshafener "Tatort: Leonessa" die Dokumentarfilme "Hiwwe wie Driwwe - Pfälzisch in Amerika" und "Es geht ein dunkle Wolk herein", der vom bäuerlichen Leben im nördlichen Odenwald erzählt.

Die Jury, die am Ende über den mit 30.000 Euro dotierten Ludwigshafener Filmkunstpreis entscheidet, besteht mit der SWR-Redakteurin Katharina Dufner, dem Filmpublizisten Robert Fischer und Regisseur Uwe Janson aus "drei hochkarätigen Filmenthusiasten", so Festivaldirektor Michael Kötz.

Über den Gewinner des Medienkulturpreises, für den insgesamt acht Fernsehfilme zur Auswahl stehen, entscheidet allein der Filmkritiker und Filmemacher Hans-Christoph Blumenberg. Der Filmkunstpreis, der ebenfalls mit 30.000 Euro dotierte Ludwigshafener Publikumspreis "Rheingold" und der Medienkulturpreis werden am 7. September überreicht, der "Goldene Nils" für den besten Kinderfilm am 8. September, dem letzten Festivaltag. Eine Neuerung ist die "Filmakademie" am 25. August, bei der von Profis wie dem Produzenten Wolfgang Esser zu erfahren sein soll, wie ein Film hergestellt wird und was überhaupt einen guten Film ausmacht.

"Man kann einfach dazukommen und auch wieder gehen, wenn man’s langweilig findet", lädt Kötz zur unverbindlichen und kostenlosen Teilnahme ein.

Info: Alle Termine und Karten unter www.fflu.de