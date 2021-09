Von Stefan Otto

Ludwigshafen. "Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal einem Murot-,Tatort’ widerstanden haben", erklärt Festivaldirektor Michael Kötz, "es ist ’ne Weile her". Tatsächlich feierten über die Jahre schon einige "Tatorte" mit dem Wiesbadener LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) und seiner Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) ihre Premiere in Ludwigshafen. So nun auch ihr zehnter Fall "Murot und das Prinzip Hoffnung".

"Das ist gleichzeitig eine Art Betriebsausflug des Hessischen Rundfunks", befand Kötz launig, als er vor der Uraufführung rund 25 Mitwirkende aufs Podium holte. Unter ihnen: Barbara Philipp und Schauspielkollegin Karoline Eichhorn sowie Regisseur Rainer Kaufmann, der vor zwei Jahren den Regiepreis Ludwigshafen entgegennehmen konnte. Murot-Darsteller Ulrich Tukur war auch geladen, erschien aber nicht.

Im neuen "Tatort" offenbart sich eine bislang ungekannte Facette seines Charakters Felix Murot. Er habe mal ein Philosophiestudium begonnen, berichtet er Wächter in Frankfurt angesichts seines ermordeten einstigen Professors Jochen Muthesius. "Ich war jung und neugierig, ich wollte was verstehen", so der Kommissar, der sich daran erinnert, dass Frankfurt einmal "das Zentrum der europäischen Philosophie" war. "Bevor sie die Banken hochgezogen haben und es plötzlich um andere Werte ging." Sein Lehrmeister, der nun obdachlos unter einer Mainbrücke zu Tode gekommen ist, "war der Star unter den Schülern der Frankfurter Schule". Bei ihm findet sich "Das Prinzip Hoffnung", das Hauptwerk des 1885 in Ludwigshafen geborenen Philosophen Ernst Bloch.

Mit ihm oder gar Ludwigshafen, jener "Seestadt auf dem Lande", die dem Denker vor ungefähr einem halben Jahrhundert die Ehrenbürgerwürde verlieh und seit rund 20 Jahren das Ernst-Bloch-Zentrum beheimatet, hat der nun vorgestellte HR-"Tatort" sonst nichts zu tun. Murot und Wächter ermitteln in Frankfurt im familiären Umfeld des Philosophen. Ihr zehnter "Tatort" ist auch kein ausgefallenes Kabinettstück wie zuletzt etwa "Die Ferien des Monsieur Murot", die actionreiche Genre-Hommage "Angriff auf Wache 08" oder der Zeitschleifen-Krimi "Murot und das Murmeltier", der vor drei Jahren den Filmkunstpreis in Ludwigshafen gewann.

Den besonderen Spaß liefert im neuen Fall Lars Eidinger als exzentrischer Sohn des Philosophen. "Ich bin extrem glücklich gewesen, dass ich so ein tolles Ensemble zusammenbekommen habe", erläuterte Regisseur Rainer Kaufmann, der weitere große Namen wie Angelika Winkler, Karoline Eichhorn und Christian Friedel besetzen konnte. Als gebürtiger Frankfurter freute er sich besonders, in seinem bereits 45. Film endlich auch einmal seine Heimatstadt in Szene gesetzt zu haben.

Info: 17.9., 17.30 Uhr, und 19.9., 19.45 Uhr, beim Festival Ludwigshafen.