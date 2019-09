Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Einen oder gleich zwei Preise für Schauspielkunst verleiht das Ludwigshafener Festival des deutschen Films Jahr für Jahr. 2018 wurden Matthias Brandt und Iris Berben auf diese Weise geehrt, in dieser Woche nun zunächst Bjarne Mädel und jetzt Julia Koschitz. Sie könne schauspielern wie wenige andere, so Festivaldirektor Michael Kötz.

"Man glaubt ihr einfach, dass sie ist, was sie spielt", und selbst wenn sie einmal keinerlei Sympathierolle verkörpere, gelinge es ihr, "den Zuschauer so mitzunehmen, dass er ihr gerne noch bis in die Zwischentöne folgt".

Kötz hielt eine ausführliche Laudatio, in der er die Preisträgerin mit ihrer großen Kollegin Audrey Hepburn ("Frühstück bei Tiffany") verglich und ihre Laufbahn rekapitulierte, von der Geburt in Belgien (wie die Hepburn) bis zu ihrem jüngsten psychologischen TV-Thriller "Im Schatten der Angst", der direkt im Anschluss an die Preis-Gala gezeigt wurde.

"Ich fühle mich, als wenn ich schon 80 wäre", reagierte die 44-Jährige, die in Begleitung ihrer Mutter gekommen war, fühlte sich aber zugleich "sehr gesehen", wie sie betonte, also sehr gut getroffen von ihrem Laudator. "Ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, einen Beruf ausüben zu dürfen, den ich liebe und der mich in allen möglichen Formen fordert, in dem ich lernen kann und der mich tatsächlich noch nie gelangweilt hat, selbst nach über 50 Filmen nicht."

Diese Anzahl sowie eine ganze Reihe einzelner Titel, vom frühen Speed-Dating-Drama "Shoppen" und der RTL-Krankenhausserie "Doctor’s Diary" bis zu Johannes Fabricks vielfach ausgezeichnetem Beziehungsfilm "Pass gut auf ihn auf", hatte Kötz genannt, der ins Schwärmen geriet, sobald er von Koschitz’ Hepburn’schen Augen sprach, "die so eindringlich gucken können, forschend und nicht aufzuhalten", von ihrer Mimik, "mit der sie fast tanzen kann, in wunderbar nuanciertem Feinspiel", von ihrem Gesicht und ihrem Lächeln.

Sie sei sehr dankbar, nicht nur für diesen Preis, sondern überhaupt für die Möglichkeit, vor Publikum oder vor der Kamera etwas darzustellen, erklärte Koschitz auf der Bühne und honorierte ausdrücklich ihre Spielpartner, die sie "mit ihrem Spiel begeistert haben, inspiriert haben und beflügelt haben", ihren Regisseuren, namentlich Till Endemann und Alexander Dierbach ("Weil du mir gehörst"), deren Filme noch bis zum Wochenende auf der Ludwigshafener Parkinsel zu sehen sind, den Produzenten, den Fernsehredakteuren, ihrer Agentin "fürs Neinsagen" und nicht zuletzt dem Publikum. "Ich kann gar nicht sagen, wie schön es ist, vor so einem vollen Kinosaal zu stehen!"

Etwa 2400 Besucher verfolgten die Preisvergabe insgesamt, die vom ausverkauften Festivalkino 1, dem Ort des Geschehens, zusätzlich live in ein zweites Kinozelt übertragen wurde. "Unfassbar!" staunte Julia Koschitz. "Ich werde mich in dunklen Zeiten an diese Preisverleihung erinnern, wenn ich mal wieder auf ein gutes Drehbuch oder einen guten Auftrag warte."