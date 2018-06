Heidelberg. (MR) Auf unsere Recherche über den Pianisten, Komponisten und Konzertveranstalter Martin Münch (RNZ vom 11. Mai) erreichte uns gestern die offizielle Mitteilung der Leiterin des Heidelberger Kulturamts, Dr. Andrea Edel.

Im Wortlaut heißt es da: "Für Ihre wertvollen Recherche-Ergebnisse in Bezug auf die ,Konzerte am Neckar’ und Herrn Martin Münch danke ich Ihnen sehr. Wir werden künftig auf Grund Ihrer Thematisierung besonders sensibilisiert bei der Bearbeitung der Zuschussanträge für die ,Konzerte am Neckar’ vorgehen. Das Kulturamt Heidelberg steht, im Einklang mit der gesamten Stadtverwaltung Heidelberg, für die Werte Toleranz, Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit für Menschen und Kunst aus allen Herkunftsländern sowie Demokratie, wie sie sich auch in der Unesco-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (2005) manifestieren und letztlich im Grundgesetz verankert sind. Sollte ein weiterer Antrag auf Projektförderung für das Neckar-Musikfestival vom Verein piano international e.V. gestellt werden, würde dieser entsprechend der geltenden Förderrichtlinie der Stadt Heidelberg geprüft."

Auch andere Kulturämter hatten auf unsere Recherche reagiert (RNZ vom 16. Juni). Münch selbst war aufgrund unserer Veröffentlichung von seinem Amt als Vorsitzender des veranstaltenden Vereins "piano international" zurückgetreten. Der Künstler hatte sich zuvor in einer Eingabe zur Mitgliederversammlung des Deutschen Komponistenverbands in Berlin betont islamkritisch gezeigt und war danach aufgefordert worden, seine Mitgliedschaft im Verband zu beenden.