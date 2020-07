Durchboxen in der „Boxx“: In einer der letzten Inszenierung der kleinen Bühne des Theaters Heilbronn ging es um Geschlechtergerechtigkeit, inzwischen geht es um mehr. Foto: Theater Heilbronn

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Theater Heilbronn hat seine Spielzeit beendet und ist ab dem 18. Juli in der Sommerpause. Bis zur Corona-Zwangspause sei das Haus immer voll gewesen sagte Intendant Axel Vornam bei der Vorlage seines aktuellen Berichtes zum Geschäftsverlauf des Theaters. Nicht nur für das Personal an den Kassen, das seit Monaten vor allem mit Kartenumtausch und -rückgabe bis "an den Rand des Nervenzusammenbruchs" beschäftigt gewesen sei, kommt das Saisonende sicher zum richtigen Zeitpunkt.

Ansonsten ist "Sicherheit" auch beim Theater ein sehr volatiler Begriff geworden. Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2020 und mehr als 32.000 Besuchern (etwa ebenso viele wie im letzten Jahr) kam der Lockdown ausgerechnet unmittelbar vor der Premiere des mit viel Vorschusslorbeeren angekündigten "Highlights der Saison". Die Inszenierung von "Born to be wild" wird nun in der nächsten Spielzeit auf dem Plan stehen.

Gesamtwirtschaftlich sieht die Situation am Theater nicht ganz so dramatisch aus, wie teilweise vorher thematisiert und publiziert. Bis zum Ende des Kalenderjahres wird mit Ertragsverlusten von etwa 1,33 Millionen Euro gerechnet. Der ursprüngliche Ansatz lag bei 12,5 Millionen Einnahmen. Weil ein Teil der Einnahmenverluste aber durch Kosteneinsparungen von knapp einer Million (978.000 Euro) kompensiert wird, liegt die Budgetüberschreitung nur bei etwa 350.000 bis 400.000 Euro. Dieses "kleine" Defizit erklärt sich aus den "Zwangs"-Einsparungen durch eine ganze Reihe von Ausfällen, von Inszenierungen und Festivals wie beispielsweise "Tanz! Heilbronn", eingesparten Gagen, Fremdhonoraren und Gebühren.

Vornam sprach in dem Zusammenhang dennoch von einem eventuell notwendigen Nachtragshaushalt. Nachhaltig werden in der kommenden Spielzeit die Veränderungen bei den Abos sein. Weil man damit rechnet, dass eine Begrenzung der Zuschauerzahlen fortbestehen wird, werden die Abos ganz ausgesetzt. Stattdessen erhalten Abonnenten ein Vorkaufsrecht und 20 Prozent Nachlass. Mit einem Hygienekonzept in allen Bereichen, also nicht nur vor, auf und hinter der Bühne und mit so viel mehr Vorstellungen als möglich will man das in der kommenden Spielzeit kompensieren, und laut Geschäftsbericht sollen zunächst 200.000 Euro von der Arbeitsagentur kommen.

Befremdlich, dass fast alle Stadträte des Kulturausschusses mit Lob nicht sparten – das gehört zum Ritual – aber dafür umso mehr mit Fragen, etwa zur Situation der Schauspieler und des Bühnenpersonals; es gab nur eine Nachfrage nach der "Stimmung". Für das Publikum ist es aber auch interessant, wie die Schauspieler den Shutdown erlebten und was er für sie bedeutete. Dass sie zu 80 Prozent in Kurzarbeit arbeiten, der Rest ging auf in kleineren Veranstaltungen, Sprecherziehung, Vorbereitung auf die neue Spielzeit, Auftritten online, das war schon bekannt, weniger aber, dass sie dank der Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und einem Ausgleich durch den Arbeitgeber, letztlich also der Stadt, keine oder nur geringe Einkommensverluste hatten. Damit geht es ihnen sehr viel besser als den Kollegen der "Freien Szene".

Laut Geschäftsbericht sollen zunächst 200.000 Euro von der Arbeitsagentur kommen. Das alles geht auf einen neuen, erst kürzlich geschlossenen Tarifvertrag zurück, abgeschlossen zwischen dem Deutschen Bühnenverein und der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. In diesem ist die gestaffelte Aufstockung auf bis zu 100 Prozent der Nettogagen geregelt, statt der sonst üblichen 60 oder 67 Prozent. Das heißt: 100 Prozent gibt es, wenn die monatliche Gage unter 2757 Euro brutto liegt, mindesten 95 Prozent erhält, wer monatlich zwischen 2757 und 4990 Euro verdient, und auf mindestens 90 Prozent aufgestockt wird, wenn die Gage 4990 Euro und mehr beträgt. Der Personenkreis, den Letzteres betrifft, ist überschaubar und auch gut vorstellbar.

Info: Viele Abonnenten haben auf einen finanziellen Ausgleich für nicht stattgefundene (Abo-)Vorstellungen verzichtet und damit gespendet. Eine Besucherin zeigte sich besonders großzügig: Sie überwies dem Theater 50.000 Euro.