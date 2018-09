Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Er war für viele Heidelberger das Gesicht der RNZ. Über drei Jahrzehnte hatte Stefan Kresin für die Rhein-Neckar-Zeitung fotografiert, Tausende Termine und Zehntausende Bilder gemacht - als er im März 2013 mit 65 Jahren viel zu früh starb. Und für ihn war das nie nur ein irgendein Beruf, er widmete sich der Fotografie mit Hingabe. Auch heute noch steht "Archivfoto: Kresin" unter Bildern in der Rhein-Neckar-Zeitung - weil der Fotoredakteur einfach eine riesige Auswahl an hervorragenden Fotos hinterließ.

Dass nun, fünf Jahre nach seinem Tod, mit einer tollen Aktion und für einen guten Zweck an Stefan Kresin erinnert wird, ist ein wenig Zufall, ein bisschen Fügung, vor allem aber dem Einsatz zweier Menschen zu verdanken. Als die Witwe des Fotografen, Barbara Kresin, letztes Jahr aus dem Haus im Hasenleiser aus- und in die Altstadt zog, verkaufte und verschenkte sie viele Möbel und andere Dinge. "Und ich musste eben auch von elf auf drei Bücherregale reduzieren", erzählt Barbara Kresin.

Doch wohin sollte sie mit den über 100 großen Fotobüchern, die ihr Mann gesammelt hatte? In der RNZ las sie damals ein Porträt über den Altstadt-Buchhändler Stefan Schöbel. "Seine Lebensgeschichte hat mich berührt", erinnert sie sich. "Also habe ich sie einfach ihm angeboten." Und Schöbel, mit seinem Laden in der Plöck ein Heidelberger Urgestein, nahm die Bücher gerne. "Aber ich wollte sie nicht einfach verkaufen", erzählt der 66-Jährige. Die Idee für eine Versteigerung entstand. Doch dann nahm die Sache erst richtig Fahrt auf: Barbara Kresin hatte im Archiv ihres Mannes gekramt - und Schöbel einige ganz besondere Fotos gezeigt. "Die verkaufen wir", meinte Schöbel sofort - natürlich für einen guten Zweck. Und als die beiden ihre Pläne der RNZ vorstellten, war die Sache nicht mehr zu stoppen: "Da machen wir eine große Sache draus", sagte Geschäftsstellenleiterin Barbara Mayer.

> Die große Auktion der insgesamt 125 Fotobücher steigt am Sonntag, 3. Juni, um 11 Uhr in der Buchhandlung Schöbel, Plöck 56a. Bände von Fotografen wie Erich Salomon, Robert Doisneau oder Robert Lebeck kommen unter den Hammer - manche gebündelt zu Paketen von zwei oder drei Büchern. Eine Liste ist bei Schöbel einsehbar. Auch ein besonderer Schatz ist dabei: "Theater am Tag", ein Bildband von 1981 mit Hinter-den-Kulissen-Fotos des Heidelberger Theaters von Manfred Zentsch - und Texten des langjährigen RNZ-Redakteurs Rolf Kienle. Alle Erträge aus der Verlosung gehen an die RNZ-Weihnachtsaktion, die Menschen in Not hilft.

Die Auktion, die von dem Heidelberger Fotografen Thilo Ross geleitet wird, ist als entspannte Morgen-Matinée über mindestens zwei Stunden angelegt. Auch wer später dazukommt, kann noch mitbieten. Stefan Schöbels Nachbar Pasquale von "La Bruschetta" sorgt für italienische Speisen und Getränke.

> Das Postkarten-Set mit zwölf ausgewählten Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Schaffen Stefan Kresins gibt es ab heute zu kaufen. Unter den Motiven sind etwa eine traumwandlerische Regenkulisse der Alten Brücke, spielende Kinder an einem Altstadt-Brunnen und ein Blick über die Dächer der Stadt, die kaum wiederzuerkennen ist. Das Set gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, in der Eichendorff-Apotheke, Karlsruher Straße 57 - und natürlich in der Buchhandlung Schöbel, Plöck 56a, für zehn Euro zu kaufen. Vier Euro pro Postkarten-Set gehen an die RNZ-Weihnachtsaktion.