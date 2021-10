Von Klaus Welzel

Heidelberg. Ein ungewohnter Anblick. Auge in Auge mit der Künstlerin, die vor einem großen Wandspiegel ihr Set aufgebaut hat. Sie trommelt, streicht, klopft – meist mit geschlossenen Augen. Immer Begeisterung ausstrahlend. Und Anmut. Zur ersten Reihe des Publikums sind es maximal zwei Meter Abstand. Das fühlt sich dann alles sehr direkt, sehr nah an. Fast schutzlos. Ein Enjoy-Jazz-Event mit offenem Ausgang. Das wird in den ersten Sekunden deutlich.

Sun-Mi Hong, geboren in Südkorea, beschallt an diesem milden Samstagabend den Heidelberger Kunstverein. Sie sitzt mitten in der Installation "Pisces an Capricorns" von Mike Bourscheid, der Menschen in eine Lederkluft presst, die irgendwie an Schlachter erinnert, und die er dann in obskuren Schuhe und phantasievollen Masken auf seinem "Spielfeld" auftreten lässt. Alles reichlich schräg.

Jetzt ist Sun-Mi Hong am Start. Und sie startet großartig. Sie bearbeitet im ersten Stück ihrer vier Improvisationen ausführlich die Snare-Drum mit Händen. Ebenso die Becken, tastet sich mit Gefühl an die Kunstinstallation heran, zu der an diesem Abend ja auch die 80 Zuschauer gehören. Gleich mehrmals weist die in Amsterdam lebende Drummerin darauf hin, dass Improvisationen von der Interaktion mit dem Publikum leben. Es passiert etwas zwischen der Bühne und den Sitzreihen. In der steifen Atmosphäre des Kunstvereins – auch bedingt durch das weißkalte Licht – vielleicht etwas zu wenig. Aber im Laufe des Auftritts dann doch zunehmend mehr.

Sun-Mi Hong fragt bereits nach dem zweiten Stück, ob die Zuhörer "wirklich" noch eines hören wollen. Gepflegtes Raunen, ein "Yeah". Die Sache läuft. Dafür, dass es sich erst um den zweiten Soloabend der Künstlerin handelt, läuft es erstaunlich gut. Und durch die Nähe zur Schlagzeugerin lässt sich wirklich jeder Handstreich genau verfolgen. Auffallend ihr unruhiger rechter Fuß, der auch dann immer in Bewegung ist, wenn kein Klang aus der Bass-Trommel erklingt.

In den Niederlanden ist Sun-Mi Hong ein gefeierter Star in der Jazz-Szene, nahm bereits als Bandleaderin mit einem Quintett ein Album auf, ein weiteres unter ihrem Namen. In dem einstündigen Auftritt zeigt sie in Heidelberg, was alles an Talent in ihr steckt. Und da gibt es viel zu entdecken. Wie sagte doch Festivalleiter Rainer Kern zu Beginn des Abends: "Ich habe bei ihr zum ersten Mal im Leben etwas gehört, was ich so dann doch noch nicht gehört hatte".

Als Zugabe gibt es ein nur vierminütiges Stück, das in wunderbar festem asiatischem Rhythmus erklingt. Da gewinnt der Auftritt, der zuvor meist auf meditative Elemente baute, eine Stärke, die Sun-Mi Hong den traditionellen Klangstrukturen abgewinnt. "Leider konnte ich meine koreanischen großen Trommeln nicht mitbringen", bedauert die Künstlerin abschließend. Aus Amsterdam kam sie mit dem Zug. Das nächste Mal bitte mit Truck. Wir freuen uns schon.