Von Rainer Köhl

Heidelberg. Die steten Entwicklungen von Brad Mehldau will Rainer Kern regelmäßig präsentieren, drum lädt der Festivalleiter den amerikanischen Pianisten immer wieder ein zu "Enjoy Jazz". Diesmal wieder zu einem Solokonzert in die Heidelberger Stadthalle. Mehldau ist ein Musiker, der gerne Grenzen auflöst, so Kern. Und das machte der Starpianist denn auch einen Abend lang.

Mit einer freien Improvisation startete er, ließ gleich klar werden, dass sein Spiel vor allem tiefe klassische Wurzeln hat. Die Klänge der vorletzten Jahrhundertwende ließ er dabei schillernd anklingen, Debussy und bisschen Skrjabin. Solche Mischung erklang nicht jazzig verschliffen, sondern pur, sehr klassisch. Die Technik, Stil und Klang für die impressionistischen Klanglandschaften hat Mehldau bestens drauf, hat sie sich in klassischem Klavierstudium angeeignet.

Barockisierende Kontrapunktik geht ihm gleichfalls leicht von der Hand, solche ließ er zu Beginn der nächsten Nummer swingen, einem Standard von Cole Porter. In kapriziöse Improvisationen und quirlige Ragtime-Rhythmen überführte er sein Spiel, launig und bluesig gefärbt, mit spielerischen Kabinettstückchen garniert. Eine Jazzballade folgte hinterher, "When I Fall in Love", und auch hier startete er mit Debussy-Harmonik, mystischen Nonenakkorden, die er mit dem Balladenthema zusammenfließen ließ.

Den "West Coast Blues" von Wes Montgomery führte er in harmonische Labyrinthe, ließ das knappe Thema in unendlichen Variationen auswuchern. Mit klassischen Raffinessen war sein Spiel reich gespickt: dichten Harmonien, gutklingenden Arabesken, übergreifenden Händen, die bald ein Bassmotiv hervorhoben, dann im Diskant glitzerten. Funkelnde Fiorituren ließ Mehldau gerne über den romantischen Harmonien schweben.

Mehldau verliert sich gerne in wohligen Figurationen, in Harmonien, die sich endlos im Kreise drehen können. Manchen kann das nerven, die Mehrheit war begeistert. Spiralartig entfernte er sich dabei von den Ausgangsharmonien. Changierend zwischen kapriziöser Laune und dunklen Elegien, eingehüllt in wohlklingende Ornamente und wogende Figuren.

Im Gedenken an die Waldbrände in Kalifornien spielte er "Going to California" von Led Zeppelin und ließ noch einen Song von Neil Young folgen: "The Needle and the Damage Done". Und auch einen Song von "Radiohead" brachte er in wohlig-ruhigen Sog, der auch zu orchestraler Fülle anschwellen konnte, mit tremolierenden Repetitionen und gewichtigen Akkorden. Eine starke Klaviertechnik hat Brad Mehldau zweifellos. Er beherrscht die Kunst, Bassmelodien und Begleitung alleine mit der linken Hand zu formen, um die Rechte dann melodienreich schwelgen zu lassen. Große Begeisterung und mehrere Zugaben.