Heidelberg. (we) Das Beste kommt zum Schluss. Nach einhalb Stunden Lachen, Schreien, Weinen tritt Sarah McCoy vor ihr Piano, stampft erst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß auf und klatscht. So einfach geht der Rhythmus zum Queen-Hit "We will Rock You". McCoy macht daraus einen eigenen Mitstampf- und Mitklatschsong und feuert die Zuhörer im ausverkauften Karlstorbahnhof an. Dazu ihre beeindruckende Stimme, die erstens ohne Mikrofon auskommen würde, zweitens auch ohne den Hall, den der Mann am Mischpult ohne Not den gesamten Auftritt über beisteuert. Das war es dann aber auch schon mit den Kritikpunkten an diesem tollen Abend.

Die Fans rasen. Sie johlen. Sie klatschen und singen (was sie aber besser unterlassen würden). Sie haben fast so eine unbändige Freude an diesem Auftritt, wie die Mittdreißigerin, die lauthals über die eigenen Witze lacht, sich ziemlich zotig gibt und den Zuhörern mehr als einmal sagt, dass sie viel lustiger, viel talentierter, viel energiespendender seien als die Franzosen. McCoy wird das wissen, denn sie lebt seit ein paar Jahren in Paris, wo sie auch ihr erstes Album "Blood Siren" aufnahm, aus dem sie am Dienstagabend im Rahmen ihres Enjoy-Jazz-Konzerts alle Song spielt.

Inhaltlich geht es um Liebe, zerstörte Liebe, verflossene Liebe, verletzte Liebe, zurückgewiesene Liebe. Und dabei tut einem die gepiercte und reichlich tätowierte Sängerin, die sich mehr als einmal über ihre Leibesfülle lustig macht, durchaus leid. Sie thematisiert ebenso den frühen Tod des Vaters, wie die Enttäuschungen, die ihr ihre Mutter zufügte, oder ihren eigenen rauen, wilden, selbstzerstörerischen Lebenswandel. Als sie dann etwas selbstanklagend über sich urteilt, erbarmt sich ein Mann aus den vorderen Reihen und ruft "You are fucking great!". McCoy widerspricht, bedankt sich aber artig.

In den USA wuchs McCoy als Landei in South Carolina auf, trampte als Jugendliche durch Kalifornien, fand dann eine musikalische Heimstatt in New Orleans und lernte dort das breite Repertoire von Alleinunterhaltern kennen, das sie in Heidelberg auch ausspielt. Der Auftritt wirkt sehr authentisch, wobei die leisen Passagen noch mehr beeindrucken, als die halb geschrienen. Ob sie alles gibt, weil dies bereits der zweite Nachholtermin eines ursprünglich für 2019 geplanten Konzertes ist?

Während des sehr fröhlichen letzten Songs vor der Zugabe – er heißt passend "Show’s over" – schweifen die Gedanken ab. Was wird aus dieser musikalischen Spätzünderin noch werden, die an eine Mischung aus Janis Joplin, Amy Winehouse und Aretha Franklin erinnert? Reicht es zum Durchbruch? Doch mit einem Mal tut es einen lauten Schlussakkord. McCoy haut mit beiden Brüsten auf die Tasten – und: lacht sich schief.