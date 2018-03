Brad Mehldau spielt am 7. November in der Stadthalle Heidelberg. Foto: Michael Wilson

Von Christian Broecking

Sein bislang ambitioniertes Werk ist eine Vinyl-Box mit dem Titel "10 Years Solo". Sie enthält acht LPs mit insgesamt 300 Minuten Live-Aufnahmen von 19 Solo-Konzerten, die Brad Mehldau im Laufe eines Jahrzehnts in Europa gab. Dass der einflussreiche amerikanische Pianist immer wieder den Einladungen von Festivalleiter Rainer Kern folgte, ist ein Glücksfall für "Enjoy Jazz": Kaum ein anderes Festival von Weltrang konnte so lückenlos den Schaffensprozess von Mehldau dokumentieren. Gerade kehrte Mehldau, der in Amsterdam und New York wohnt, von einer Tournee mit dem Mandolinenvirtuosen und Sänger Chris Thile aus den USA zurück, wo sie das Album "Chris Thile & Brad Mehldau" vorstellten. In Heidelberg wird Mehldau solo am 7.11. in der Stadthalle auftreten.

Das, was John Coltrane aus "My Favorite Things" machte, bezeichnet Mehldau als Musterbeispiel für das, was er liebt: "Wenn deine Musik zu bewusst in der Tradition angesiedelt wird, kann es steif werden. Wenn es frisch kommt - subversive Musiker wie John Coltrane und Miles Davis waren in der Tradition und gleichzeitig weit davon entfernt -, dann klingt es kreativ ungezwungen. Zwischen 1965 und 1975 Geborene, wie Joshua Redman und ich, haben oft einen postmodernen Meta-Zugang; der große Nachteil meiner Generation ist es, keinen eigenen Punkt zu setzen. Identität ist das Problem, die Koexistenz der Szenen ohne gültige Orientierung zeigt den Mangel an Zentrum. Wir leben halt nicht gerade in einer revolutionären Phase," sagt Mehldau über seinen Umgang mit den Klassikern des Jazz.

Der oft ausgezeichnete Pianist wurde 1970 in Jacksonville, Florida, geboren. Er kennt das Werk Thomas Manns, liebt Beethoven und zitiert Rilke. Mehldau ist ein Musiker, der nicht akzeptiert, wenn die Jazz-Improvisation gegenüber einer klassischen Komposition als minderwertig eingestuft wird. Für ihn ist das Miles-Davis-Album "Kind of Blue" ein Werk, bei dem keine einzige Note verrückt oder verändert werden darf. Und zwar gerade angesichts des Umstands, dass es bei der Aufnahme dieser LP nur ganz knappe Skizzen, kurze Anweisungen für die Musiker, keinerlei Proben und bis auf eine Ausnahme ausschließlich first takes gab.

Kritikern, die Mehldau als Nachfolger des "Kind of Blue"-Pianisten Bill Evans bezeichneten, warf er Rassismus vor, weil sie das Piano-Trio im Jazz zum "sensitive-white-guys club" degradieren würden: "Ich selbst habe als Weißer keine Marginalisierung im Jazz erfahren, doch es gab da ja den Witz über Bill Evans, den man auch "the great white hope" nannte: Damit spielte man auf das Sensible und Harmoniesüchtige in seinem Spiel an. Den Synonymen schwächlich = weiß steht hier schwarz = maskulin und kräftig gegenüber. Dieses Klischee wollte ich zerstören."

Wenn er heute Songs wie Kurt Cobains "Smells Like Teen Spirit" interpretiert, geht es Mehldau vor allem um die aktuelle Performance, doch spielt auch der Faktor, dass sein Publikum die Stücke kennt, eine Rolle. "lch bin mit Rock aufgewachsen, das war für einen weißen amerikanischen Jungen Anfang der 1980er Jahre das Ding. Wenn ich heute mit jungen Leuten spreche, dann hören sie Beatles, Sinatra und aktuelle Bands - sie haben einfach wesentlich mehr Zugang", sagt Mehldau. Und deshalb sei es für ihn durchaus denkbar, dass ein junger Mensch sich rauen Bebop anhört und völlig begeistert ist.