Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Mit dem Rocktrio Jancree hat er in drei Jahrzehnten über 500 Konzerte gespielt und Tausende Tonträger verkauft. Jetzt zieht Olaf Steffens (55) mit seiner Biografie "We’ve Come A Long Way" den Schlussstrich unter einen Abschnitt, der vom Wummern seines Basses und dem Drängen auf den Durchbruch dominiert war. Im Interview spricht Steffens über Rockstar-Ideale und die Gemeinsamkeiten von Musikern und Milchbauern.

Herr Steffens, nehmen wir an, ein Ufo landet im Rhein-Neckar-Delta. Ihre Aufgabe: den Aliens erklären, was ein Rockstar ist. Wer wäre auf dem Foto, das Sie den Außerirdischen zeigen?

Spontan fällt mir Phil Lynott ein, der Frontmann von Thin Lizzy. Er hatte Charisma und eine gewisse Haltung, die zur Rockmusik einfach dazugehört. Schon in den Fünfzigerjahren hatten Chuck Berry, Little Richard oder Elvis diese Attitüde. Sonst traust du dich auch nicht, etwas so radikal Neues zu schaffen.

Eine Attitüde, die Sie schon als Kind beeindruckt hat. In Ihrer Biografie beschreiben Sie, wie Sie und Ihre Freunde mit Tennisschlägern bewaffnet "Rockband" gespielt haben. Wer waren da Ihre ersten Vorbilder?

Kiss! Ältere Jungs aus unserer Straße haben damals "Detroit Rock City" aufgelegt. Ich wusste da noch gar nicht, wie die Bandmitglieder aussehen, aber ich hab‘ sofort gemerkt: Da geht die Post ab. Bis dahin kannte ich ja nur die "Hitparade" oder "Disco" mit Ilja Richter. Nach Kiss kam dann die Hardrock-Phase mit AC/DC, Judas Priest, Saxon und so weiter. Den Bassisten von Iron Maiden, Steve Harris, fand ich so cool, dass ich mit einem Poster von ihm zum Friseur bin: "So hätte ich gerne die Haare." (schmunzelt)

Lange Haare kamen nicht bei allen gut an. "So etwas hätte es beim Hitler nicht gegeben" mussten Sie sich von älteren Herrschaften anhören. War Rock für Sie damals auch Rebellion?

Für mich war das eigentlich kein Thema. Längere Haare gehörten für mich einfach zu dieser Musikkultur dazu. Aber heute erkenne ich schon, dass Rock etwas mit jugendlichem Protest zu tun hatte. In den Fünfzigern und dann noch stärker in den Sechzigern hatten viele Jugendliche keine Lust mehr auf dieses Heile-Welt-Gedöns und die Heimatfilmchen aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Auch in den USA hat man sich gegen das Spießertum der Nachkriegszeit aufgelehnt. Später waren es die Punks, die in England gegen die Thatcher-Regierung und die Monarchie aufbegehrten. Heute sehe ich diese Anti-Haltung am ehesten im Gangsta-Rap, wobei da vieles gemacht wirkt. Kids haben es mittlerweile schwerer: Wie kann man einen Vater schocken, der selbst Motörhead hört?

Umgekehrt fällt auf: Es gibt kaum junge erfolgreiche Rockbands. Pearl Jam, Foo Fighters oder Guns'N'Roses könnten noch Arenen füllen, aber die Mitglieder sind bereits jenseits der 50.

Meines Erachtens hat es Anfang der 2000er-Jahre einen Bruch gegeben. Die Rockmusik hat sich in viele Untergenres aufgesplittert, und auch viele der letzten großen Bands haben sich verändert. Nehmen wir die Rolling Stones: Bei deren erstem Konzert in Deutschland wurde die Waldbühne gefühlt in Schutt und Asche gelegt. Die Polizei musste ausrücken. Heute kosten Stones-Tickets zum Teil zwischen 150 und 500 Euro – das ist definitiv kein Rock'N'Roll mehr. Vom "Street Fighting Man" sind die Rolling Stones heute Galaxien-weit entfernt – obwohl ich die Band überaus schätze.

Dann überrascht es Sie auch nicht, dass sich Jugendliche eher von einem Genre wie Hip-Hop angesprochen fühlen?

Nein. Hinzu kommt ja, dass es weniger aufwendig ist, Rap-Songs zu produzieren. Du musst nicht unbedingt singen können, kein Instrument lernen, brauchst keinen Proberaum, keine Instrumente, keine Absprachen mit Bandmitgliedern.

Apropos Laptop: In den 2000er-Jahren hat sich neben Hip-Hop ja auch das Internet weltweit ausgebreitet. Für Musiker Fluch und Segen zugleich?

Ja, dank Musikstreaming hat Jancree inzwischen Fans aus Skandinavien, USA und Kanada. Die Einnahmen, die wir auf diese Weise verdienen, sind aber viel zu niedrig, um professionell neue Songs zu produzieren. Geschweige denn davon leben zu können. Ich vergleiche das gerne mit den Milchpreisen. Die Milch ist stellenweise so billig, dass der Bauer kaum das Futter für die Kühe bezahlen kann. In der Folge überleben nur noch die richtig großen Milchkuhbetriebe. Ähnliches beobachten wir ja in der Konzertlandschaft: Einige große Bands können noch teure Tickets verkaufen. Kleinere und mittlere Bands, die eigenes Material spielen, haben es dagegen sehr, sehr schwer.

Das klingt desillusioniert. Wann war für Sie denn klar, dass der Rockstar-Traum ein Traum bleiben wird?

Ich schätze auch um die Jahrtausendwende herum – wobei mein Ziel nicht "Rockstar" war, sondern in einer möglichst coolen Band eigene Songs zu spielen. Für den ganz großen Ruhm müssen ja unzählige Parameter gepaart mit Glück übereinstimmen. Mit Jancree haben wir damals mit einer größeren Agentur zusammengearbeitet: Auf einmal wurde das Image analysiert: Was kann man herausstellen? Welchen Style wählt man? Das war auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite merkst du eben, dass es sich um ein knallhartes Geschäft handelt.

Nein, das ist nicht etwa Doors-Sänger Jim Morrison am Bass: Hier ist Olaf Steffens im Jahr 1982 bei einem Auftritt mit seiner allerersten Band Decrier zu sehen. Foto: Privatarchiv

Mittlerweile hat sich Jancree nach drei Jahrzehnten aufgelöst, Sie selbst leiten eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Ludwigshafen. Welche Musik hören die denn im Moment?

Das ist breit gefächert, ich glaube, generell sind die Zeiten vorbei, in denen es die eine große Jugendkultur gibt. Heute ist vieles beliebiger geworden. Bis Anfang der Neunziger wusstest du zum Beispiel, wenn jemand Tätowierungen hat, ist das entweder ein Rocker, ein Knasti oder ein Seemann. Heute trägt die nette junge Dame von Supermarkt nebenan die gleichen Tattoos. Auch bei der Musik ist das spürbar. Ich beobachte aber, dass sich viele Kids für Hip-Hop, Castingshows und die Influencer-Szene interessieren.

Mit Ihrem Buch schließen Sie das Kapitel Rockmusik ja auch für sich persönlich ab. Wie fühlt sich das an?

Ich sehe das gelassen. Natürlich höre ich es mir immer noch an, wenn The Who oder Deep Purple neue Alben veröffentlichen. Auch Gruppen wie die Rival Sons, die es schaffen, Classic Rock in die heutige Zeit zu übersetzen, finde ich klasse. Ansonsten höre ich viel Blues. Und auf die Zeit mit den langen Haaren blicke durchaus selbstironisch zurück. Als ich die Bilder für mein Buch herausgesucht habe, dachte ich das ein oder andere Mal: Kein Wunder, dass meine Oma gesagt hat "so gehst du mir nicht aus dem Haus!" (lacht)

Abschließend eine Prognose: Glauben Sie, dass die Kombination aus E-Gitarre, Bass und Schlagzeug in 20, 30 Jahren noch präsent sein wird?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Rockmusik ein ähnliches Schicksal wie die Klassik ereilt. Meine These ist, dass man Rockmusik in nicht allzu ferner Zukunft als eine abgeschlossene Epoche sehen wird. Künstler wie die Beatles und Hendrix wird man weiter zelebrieren – dann aber nur als Reproduktion oder Interpretation. Schon heute sieht man ja neben einigen Originalen fast nur noch Cover- und Tribute-Bands auf den Bühnen.

Info: Olaf Steffens: "We’ve Come A Long Way". 2020, 355 Seiten, 25 Euro. Erhältlich über www.jancree.de