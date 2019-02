Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Älter werden und sterben, Klimawandel und Erderwärmung, Darmspiegelung und Beckenbodentraining - das alles ist nicht besonders witzig und klingt schon sehr nach Endlichkeit. Soll es auch, denn der Kinderneurologe, Wissenschaftsjournalist, Zauberer und Autor Eckart von Hirschhausen hat mit "Endlich!" den Titel seines neuen Programms sehr bewusst und wunderbar doppeldeutig gewählt. Am Montagabend begeisterte der gebürtige Frankfurter, der schon lange in Berlin lebt, über 1000 Menschen in der Heidelberger Stadthalle. Dass man sich über die Endlichkeit des Lebens auch prächtig amüsieren kann, wenn man sich auf Hirschhausens Gedankenspiele einlässt, bewies der begeisterte Applaus nach zweieinhalb Stunden feinster Unterhaltung.

Nach Heidelberg zu kommen sei für ihn, wie nach Hause zu kommen, gestand der 51-Jährige. Schließlich hat er sich sein Medizinstudium durch Auftritte als Zauberkünstler in der Hauptstraße mitfinanziert. Auch für die Rhein-Neckar-Zeitung hat das Nachwuchstalent - inzwischen ist Hirschhausen längst ein Bestseller-Autor - damals gearbeitet.

Zum Aufwärmen und zur Kontaktaufnahme mit dem Publikum - vom acht Monate alten Kleinkind bis zur knapp 84-Jährigen, wie er erfragte - zeigte der Entertainer erst einmal ein paar Tricks mit einem Seil, "wie Sie es aus jedem Schlafzimmer kennen". Derart gelockert widmete sich der akademische Alleinunterhalter dann seinem eigentlichen Thema: dem Altern. Er sei ja nun auch schon über 50, gestand er. Damit sei die Rush Hour des Lebens vorbei, und er habe noch 20 bis 30 gute Jahre vor sich.

Da Eckart von Hirschhausen als promovierter Mediziner offenbar ein gründlicher Mensch ist, wollte er genau wissen, wie viel Endlichkeit ihm noch bleibt. Also konsultierte er vor den Augen der verblüfften Zuschauer die Webseite www.population.io, die ihm verriet, dass seine Lebensuhr exakt am 30. Januar 2052 abgelaufen sein wird. Für Hirschhausen kein Grund zur Panik, vielmehr genug Zeit, endlich endlich zu leben. Doch was soll das heißen?

Hirschhausen gab seinem Publikum eine Menge Ratschläge, die nicht neu und sehr einfach sind (man muss sie nur in die Tat umsetzen): Nicht rauchen, sich viel bewegen, reichlich Gemüse und wenig Fleisch essen, wenig Alkohol trinken und sich kindliche Lebensfreude bewahren. "Denn Genetik ist wie ein Kartenspiel, 10 bis 15 Lebensjahre liegen in der eigenen Hand."

Mit dem Fleischverzicht tue man zugleich etwas für die Umwelt: "Pro Kilo Fleisch werden 20 Eimer Gülle produziert", rechnete Hirschhausen vor. Die solle man unserem Planeten besser ersparen, denn "wir haben keinen Planeten B in der Schublade". Der Patient Erde liege hoch fiebernd auf der Intensivstation. Deshalb unterstützt der Tausendsassa auch die Schüler-Bewegung für den Klimaschutz "Friday for Future". Am 15. März in Berlin sei er dabei, versprach er.

Vor der Pause durfte das Publikum noch ganz praktisch seinen Beckenboden trainieren, Hirschhausen demonstrierte an einem Luftballonschlauch, wie man und frau selbigen anspannt und dabei den Nabel nach innen zieht. Die Schlangen vor den Toiletten in der Stadthalle hat das an diesem Abend zwar nicht verkürzt, aber die Übung lasse sich ja in jeder Supermarktschlange machen und so flott in den Alltag integrieren, so die Empfehlung.

Hirschhausen hat auch musikalische Qualitäten, wie er gemeinsam mit dem humorbegabten Pianisten Christoph Reuter bewies. Befreiend sei es, loszulassen und beispielsweise mal die Wohnung zu entrümpeln - "spätestens, wenn das Wlan nicht mehr durch die Räume dringt". Er selbst sei allerdings kein Messie, nur "ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet." "All you need is less", intonierten Reuter und Hirschhausen, und das Publikum sang inbrünstig mit und schubste Ballons durch den Saal.

Die letzte Viertelstunde bot Hirschhausen ganz großes Gefühlskino: Am (echten) Feuer sitzend erzählte er die Geschichte vom bösen und vom guten Wolf. Und wer gewinnt? "Der Wolf, den Sie füttern." Auch brennen wie eine Wunderkerze sei eine gute Option, endlich endlich zu leben. Denn es soll ja Menschen geben, die ein Burn-out haben, ohne jemals gebrannt zu haben. Und wer möchte das?