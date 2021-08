Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Vorhänge des Plenarsaals öffnen sich für einen überaus aufschlussreichen Blick auf die Bonner Republik. Dass diese hauptsächlich aus Männern in "Schwarzröcken" bestand, veranschaulicht eine ironische Montage, in der Herbert von Karajan Dvoráks 9. Sinfonie "Aus der Neuen Welt" dirigiert, während die Konterfeis der damaligen Politiker sich in einem Stakkato machtvoller Gesten zusammendrängen.

Diese scheinen sich in einer herrschaftlichen Hochhaus-Architektur fortzusetzen und erfahren zugleich ein Korrektiv, wenn kurz darauf die runden, elegant verschlungenen Formen von Henry Moores Skulptur "Large Two Forms" zu sehen ist, die vor dem alten Bundeskanzleramt ihren Platz gefunden hat. Die Zahl Zwei ist zugleich maßgeblich für Torsten Körners assoziativen Essayfilm "Die Unbeugsamen", der es sich zur lohnenden Aufgabe gemacht hat, für einmal aus einer rein weiblichen Perspektive politische Geschichte zu erzählen.

Denn: "Eine Demokratie kann nicht halb sein", wie eine der starken Politikerinnen sagt, die damit nicht nur auf eine wesentliche Differenz zwischen den Geschlechtern, sondern auch auf die notwendige weibliche Sicht bei der Gestaltung von Politik hinweist. Denn über viele Jahre wurden politisch engagierte Frauen von machtbewussten Männern diskriminiert, die damit das konservative, in der Gesellschaft vorherrschende Verständnis von Geschlechterrollen widerspiegelten. "In diesem Kreis sind auch Sie ein Herr", soll Konrad Adenauer zu seiner ersten Ministerin Elisabeth Schwarzhaupt gesagt haben. "Frau Minister" lautet entsprechend eines der insgesamt zwölf Kapitel, in denen Torsten Körner mit sorgsam ausgewähltem Archivmaterial und bereichernden Interviews mit Zeitzeuginnen, den langen, beschwerlichen Kampf um weibliche Mitbestimmung in der Politik nachzeichnet.

Das ist nicht nur sehr aktuell, sondern auch historisch wertvoll. Denn Körners äußerst konzentrierter Dokumentarfilm erzählt anhand markanter Debatten nicht nur davon, wie sich Frauen in einer feindlichen, erschreckend übergriffigen Männerdomäne allmählich durchsetzen, sondern er ist vor allem auch ein Dokument politischer Zeitgeschichte aus weiblicher Sicht.

Die Reden der Grünen-Politikerinnen Waltraud Schoppe zur Auseinandersetzung um den Nato-Doppelbeschluss und Paragraf 218 sowie Christa Nickels persönliche Betroffenheit in der Debatte um die Wehrmachtsausstellung zählen zu den emotional bewegenden Höhepunkten des Films. Sie sind zugleich eine eindringliche Lehrstunde über den unschätzbaren Wert der Demokratie, die gerade im Widerstreit der Meinungen immer wieder neu verteidigt wird.

Zu den titelgebenden "Unbeugsamen" gehören diesbezüglich auch Ingrid Matthäus-Maier (FDP/SPD) sowie Rita Süssmuth (CDU), die sich auf ihrem politischen Weg immer wieder gegen parteiinterne Widerstände behaupten mussten. Sie alle bezeugen, was Käte Strobel von der SPD schließlich folgendermaßen ausdrückt: "Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte!"

