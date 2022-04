Von Ingeborg Salomon

Eine Liebesheirat war es nicht, als Baden und Württemberg vor 70 Jahren zusammenkamen, eher eine Zwangsheirat. Doch mit der Zeit lernten die Badener und die Schwaben miteinander zu leben, auch wenn ihr Verhältnis ein wenig speziell geblieben ist. Die Missstimmungen im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten, bei denen sich die Badener (einmal mehr) zu kurz gekommen fühlten, haben das gerade wieder gezeigt. Vom Temperament her seien die Menschen in den beiden Landesteilen auch recht verschieden, wird behauptet. Während die Badener als genussorientiert und gemütlich gelten ("numme net huddle"), punkten die Schwaben mit Produktivität ("schaffe, schaffe, Häusle baue").

Schwäbisch ist ein eigenständiger Dialekt, der innerhalb des schwäbischen Sprachraums allerdings auch feine Nuancen aufweist. Badisch gibt es als eigenen Dialekt nicht, vielmehr ist das Gebiet des ehemaligen Großherzogtums Baden unterteilt in das Nordbadische und das Südbadische; die Grenze verläuft etwa bei Baden-Baden. Südlich davon spricht man Alemannisch, also eine sehr ursprüngliche Form des Mittelhochdeutschen. Hier gibt es noch typische Langvokale, etwa wird aus Haus "Huus". Im Norden klingt die Aussprache oft wie Fränkisch: Aus Kinder wird "Kinner", aus haben wird "hawwen". Kurpfälzisch wiederum wird im Nordwesten gesprochen, also zwischen Mannheim und dem Kraichgau. Das Kurpfälzische wiederum ähnelt sehr dem linksrheinischen Pfälzer Dialekt. In beiden Landesteilen gibt es Führungen in Mundart. Dabei lassen sich Sehenswürdigkeiten ganz neu entdecken. Hier zwei Tipps: "Laafe und Horche" – Mundart-Dichter-Weg am Karlsruher Turmberg. Wer glaubt, Karlsruhe sei zu jung, um einen eigenen Dialekt zu haben, befindet sich auf dem Holzweg. Die Haupt- und Residenzstadt des ehemaligen Landes Baden wurde zwar erst 1715 als barocke Planstadt angelegt, ihre Sprachgeschichte reicht aber viel weiter zurück. Die verschiedenen Dialekte verbinden sich zum deftig-brummigen "Brigandedeitsch". Wie der Singsang aus alemannischen, fränkischen und pfälzischen Einsprengseln klingt, erfährt man auf dem badischen Mundart-Dichter-Weg am Turmberg. "Ohrestraichler vom Feinschte" bietet die zugehörige App mit Texten regional verwurzelter Autoren. www.karlsruhe-erleben.de "I han Kehrwoch" – Mit Frau Schwätzele durch Stuttgart. Die Kehrwoche gilt vielen als Inbegriff des klein karierten Spießbürgertums. Doch das schwäbische Kulturgut verfügt inzwischen, aller Häme zum Trotz, auch über einen gewissen Kultstatus. Einen Einblick in ihre "Kehrwoch" gibt die resolute schwäbische Hausfrau Schwätzele. Sie führt ihre Gäste mit Besen und Staubtuch durch die Stuttgarter Innenstadt und nimmt bei ihren Ausführungen kein Blatt vor den Mund. www.stuttgart-tourist.de

Eigentlich haben sich die Zwangsvereinigten inzwischen wenigstens manchmal ganz doll lieb, aber vor allem, wenn es um ihre Sprache geht, kennen beide kein Pardon: In Baden wird halt gebabbelt und in Württemberg geschwätzt. Wir haben uns auf Spurensuche in Karlsruhe und Stuttgart begeben, frei von Vorurteilen und Klischees – und wir haben dabei viel gelernt und auch viel gelacht.

> Die Badisch Bühn in Karlsruhe hat gerade ihren 40. Geburtstag gefeiert. Am 27. März 1982 hob sich zum ersten Mal der Vorhang im "Grünen Baum" in Rüppurr. Gründungsmitglied und Geschäftsführer Thomas Munz stand bei der Premiere von "Jetzt hemmer de Salad" auf der Bühne, und eins hat sich bis heute nicht geändert. "Ich bin immer noch arg uffgregt!", gesteht er im Gespräch. Der 65-Jährige bezeichnet sich selbst als "Dorlacher", denn in Durlach ist er aufgewachsen. Die Badisch Bühn versteht sich als professionelles Amateurtheater, über 30 Ensemblemitglieder stemmen – in Vor-Corona-Zeiten – 100 Vorstellungen im Jahr und bringen rund 15.000 Zuschauer zum Lachen. 1983 zog die Badisch Bühn um in den "Engel" in Grünwinkel, ein Jahr später kaufte Peter "Schupi" Schuster die weitläufigen Räumlichkeiten in der Durmersheimer Straße 6.

Gespielt wird zur Zeit "Oins nach em annere", im Mai steht dann "Oifach ferdig" auf dem Spielplan. Klar, dass der staunende Gast im "Schupi" auch kulinarisch gut versorgt wird, mit Bubeschbidzle (Schupfnudeln), Schbätzle (Spätzle), Flädlesubbe (Suppe mit feinen Pfannenkuchenstreifen) und Mauschdäsche (Maultaschen). Deren Ursprung ist nicht völlig geklärt, schließlich haben die Teilchen entfernt auch Ähnlichkeit mit italienischen Tortellini – gefüllter Nudelteig eben.

Womit wir sanft nach Württemberg überleiten, denn auch hier stehen Maultaschen auf der Speisekarte, manchmal auch als "Herrgottsbscheißerle", wie

der Schwabe oft zu seinen geliebten Maultaschen sagt. Der Ausdruck kommt nicht von ungefähr: Da während der Fastenzeit traditionell kein Fleisch gegessen werden darf, haben findige Mönche das Fleisch einfach in den Maultaschen "versteckt". So erklärt es jedenfalls eine hübsche Legende.

> Äffle und Pferdle sind der Inbegriff schwäbischer Kultfiguren. Erfunden hat sie in den 1960er-Jahren der Filmemacher Armin Lang senior. Er produzierte für den damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR) kleine Kurzfilme, die das regionale Werbefenster des ARD-Vorabendprogramms etwas auflockern sollten. Sein jüngerer Bruder, Volker Lang, hat von Anfang an im Team mit-

gearbeitet und ist seit 2010 die Stimme vom Pferdle. Das Äffle spricht Heiko Volz, ebenfalls seit 2010; davor war er bereits als Autor für diesen Spot tätig.

Mit den beiden (bei Maultaschen und einem Viertele) zu schwätzen ist ein großer Spaß, denn Äffle und Pferdle sind aufeinander eingetaktet und eingezickt wie ein altes Ehepaar. Hier ziehen sich Gegensätze offenbar an. "Das Äffle ist frech und neugierig, es fragt viel, ist ein bisschen naiv, aber lieb", beschreibt Pferdle Volker Lang seinen Gegenpart. "Knitz und ein Cleverle wie Lothar Späth halt", ergänzt Heiko Volz. Das Pferdle wiederum sei "filosofisch", ein bisschen behäbig, eine schwäbische Seele halt, meint Volz.

Zu ganz großer Form laufen die beiden beim Hafer- und Bananenblues auf. Pferdle: "Das ischt der Haferblues, ja das ischt der Haferblues, der Super-Doppelzentner-Haferblues, Hafer, das ischt, was man haben muss. Er macht das Traben trabenswert, ohne ischt man nur ein halbes Pferd. Das ischt der Haferblues." Darauf singt das Äffle: "Das isch der Bananen-Blues. Der Himmel hängt voller Bananen bloß, Bananen, das ischt, was man haben muss Denn ohne ischt man ganz und gar Aufgeschmissen, das ischt affenklar. Das ischt der Bananen-Blues. Äffle: Das ischt der Bananenblues!"

Vor zwei Jahren sind Volker Lang und Heiko Volz als Sprecher bei Äffle und Pferdle ausgestiegen. Es gab Streit um die Lizenzrechte, die jetzt bei Armin Lang junior liegen. Das ist schmerzlich für beide, besonders für Volker Lang, den Onkel von Armin Lang. Reden mögen er und Heiko Volz darüber nicht, schmutzige Wäsche zu waschen ist nicht so ihr Ding. "Aber Äffle und Pferdle verstummen deshalb noch lange nicht", versichert Volker Lang. Wäre ja auch zu schade.