Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Poesie und Sachbuch beim Poetry Slam in Einklang zu bringen, erfordert Fingerspitzengefühl und Zungenfertigkeit. Im Mannheimer Technoseum haben sich acht wortgewaltige Akteure in einer neuen Sportart gemessen: Wer kann wissensorientierte Literatur am fetzigsten präsentieren? Unter Zeitdruck, versteht sich bei so einem modernen Dichterwettstreit. Sechs Minuten haben die Teilnehmer, egal wie dick die Schwarte ist, die es zu interpretieren gilt. Alle Erben des Demosthenes, jenes griechischen Volkstribuns, schlagen sich gut – und zwar ohne zu stottern. Dennoch reißt niemand aus der Reihe der Rhetoren die Zuhörer, die wegen der Pandemie zu Hause am Rechner das Geschehen verfolgen müssen, wirklich vom Hocker.

Für die literarische Qualität eines jeden Poetry Slams gilt die Grundregel: "Respect the Writer". Über alles andere wacht dieses Mal eine gestrenge Ringrichterin, die Moderatorin Sandra Da Vina, selbst aus der Riege der Autoren. Sie agiert vor der Kamera ein wenig verkünstelt, macht ihren Job in der zum Fernsehstudio improvisierten "Arbeiterkneipe" des Technikmuseums aber ordentlich.

Übrigens, das Gegeneinander-Antreten mit Gedichten und das individuelle Performen – diesmal leider ohne Publikum und deswegen etwas steril – hat Tradition. Schon mittelalterliche Poeten haben gewetteifert, dem Adel zu bestimmten Gelegenheiten ihre Reime vorzutragen. Poetry Slam gilt also als ein junges Phänomen mit langen Wurzeln in die Vergangenheit.

Der aktuelle Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels soll nicht zuletzt pädagogisches Potenzial besitzen. Bücher, die ansonsten kaum von jüngeren Menschen gelesen werden, schulen – in Form eines Poetry Slams vorgetragen – nicht nur die Wahrnehmung, sondern stärken auch Persönlichkeitsbildung und Urteilskraft. Die Wortpiraten beiderlei Geschlechts reimen, witzeln und verknappen gelegentlich unterhaltsam Hunderte Seiten von Sachbuchliteratur inklusive Tausender Fußnoten. Wer über 600 Seiten "Maos langer Schatten" im Wettbewerb zugelost bekommt, kann sich wirklich nur in Ironie flüchten. Das Resümee des pfiffigen Slammers Simon Hauser: "100 Gramm Buch für rund vier Euro sind ein Schnäppchen." Viele erzählen ihre Kurzfassung richtig schwerer Kost in freier Rede, ohne zu stottern oder den Faden zu verlieren. Wem das über 360 Sekunden gelingt, Chapeau!

Andere peppen ihre Storys fantasievoll auf. Jan Cönig, der zweifache hessische Landesmeister im Poetry Slam, enthüllt das Geheimnis großer Literatur mit tierischen Paradigmen. Er lässt Walt Disneys Goofy kurzerhand zum Steppenwolf mutieren und zaubert einen gewissen "Harry Otter" aus dem Hut. Kann man machen, muss man nicht immer verstehen. Die erst 19-jährige Mannheimerin Tanja Biedermann vertritt respektabel als einzige Bewerberin das Land Baden-Württemberg. Ihre homöopathische Sichtweise auf die wissenschaftlichen Streitfragen der Gegenwart lässt die Zuhörer schmunzeln. Am Ende fehlt allen Auftritten aber ein bisschen mehr Dada und eine Prise Humor. Franziska Peikert aus Marburg heißt nach zwei Stunden und dem Votum von über 500 Juroren am Bildschirm die erste Schlachtensiegerin. Der Kampf der Sprachakrobaten wird laut Technoseumsdirektor Hartwig Lüdtke von nun an jährlich stattfinden.