Volker Schlöndorff (83) in Heidelberg: Zuvor war der Regisseur in Mannheim zu Gast. Foto: vaf

Von Marco Partner

Heidelberg/Mannheim. Ein spontaner Handschlag, ein ungetrübter Blick auf Afrika – und ein ansteckender Optimismus: Mit "Der Waldmacher" ist Regisseur Volker Schlöndorff unter die Dokumentarfilmer gegangen, hat Kleinbauern und Dörfer in der Sahelzone besucht und den australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo beim Ausüben seiner "Wundermethode" begleitet. Im Atlantis-Kino in Mannheim sowie im Gloria-Kino in Heidelberg war der 83-jährige Oscar-Gewinner (1980 erhielt er für die Verfilmung von Günter Grass’ "Blechtrommel" den Preis für den besten fremdsprachigen Film) nun persönlich anwesend, um Einblicke in das afrikanische Abenteuer abseits der Kamera zu geben.

Es ist wie eine umgedrehte Parallele: Während der kleine Oskar aus der "Blechtrommel" sein Wachstum als Protest gegen die Erwachsenenwelt einstellt, suchte der Agronom Tony Rinaudo 1981 als junger Mann eine Lösung, um am Niger das verödete und abgewirtschaftete Land wieder zum Blühen zu bringen. Doch seine Setzlinge gingen auf dem toten Boden ein, die Hoffnung schwand, bis Rinaudo zufällig auf einen kleinen Busch in der Wüstenlandschaft stieß. "Eine Offenbarung", nennt Schlöndorff das. Denn der Australier erkannte darunter ein gigantisches Wurzelnetzwerk, einen unterirdischen Wald, der dank einer simplen Schnitttechnik und viel Geduld den kargen Boden wieder ergrünen, und den Ertrag der Ernte steigen ließ.

2018 wurde der immer gut gelaunt wirkende Rinaudo mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. In diese Zeit fällt auch die erste Begegnung mit Schlöndorff. "Ich war neugierig, und besuchte einen seiner Vorträge", erinnert er sich beim Kinogespräch in Mannheim. Er sei fasziniert von der Ausstrahlung des Australiers gewesen und gleichzeitig verwundert, dass sein Wirken in Europa so unbekannt ist. Schlöndorff schlug Rinaudo einen Deal vor. "Ich dachte, dass ihm Hunderttausende Jünger folgen, er hatte schließlich eine Art Ei des Kolumbus entdeckt. Aber dem war nicht so, also fragte ich ihn spontan, ob ich einen Film über ihn drehen dürfte", verrät er. Wie es wohl im Naturell Rinaudos steckt, ging dieser sofort auf das Angebot ein.

Und so trafen sich die beiden jung gebliebenen "alten, weißen Männer" nur sechs Wochen später in der Sahelzone wieder. Respektvoll und zurückhaltend blickt Schlöndorff dem Afrika-Kenner über die Schulter. In 23 Ländern hat die Begrünungsmethode schon Schule gemacht. Kleinbauern in Äthiopien, Niger, Mali oder dem Senegal werden interviewt, aber auch Rückschläge und gescheiterte Projekte nicht verschwiegen. Für das schnelle Geld, für Feuer, wertvolle Kohle oder den Hausbau werden die gerade erst erblühenden Wälder gerodet und niedergebrannt – eine jahrzehntelange Arbeit binnen weniger Tage zunichtegemacht. Oft sind nur noch Frauen und Kinder in den Dörfern am Rande der Wüste zurückgeblieben, während die Männer in den Städten oder über das Mittelmeer verschwunden sind. Und dennoch halten sie durch, machen dank "Tonys" Hilfe verdorrte Hügel wieder fruchtbar und lassen sogar manch vertrocknete Quelle wieder sprudeln.

"Man erhält einen anderen Blick auf Afrika und erfährt nicht nur etwas über die Flucht, sondern über das wirkliche Leben", lobt ein Zuschauer. Genau das war auch der Ansatz Schlöndorffs. Nicht das "übliche Bild" der Katastrophen und Hungersnöte wiederzugeben, sondern die Kraft und das Potenzial der Menschen hervorzuheben. "Ich bin weder Agronom noch Entwicklungshelfer, sondern Regisseur. Ich wollte Gefühle transportieren", schildert der Filmemacher. Und das ist gelungen: Unmittelbar dabei fühlt man sich, wenn nachts in der Hütte ein Gewitter hereinbricht oder eine Analphabetin versucht, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen.

"Das sind eher Spielfilmszenen", macht Schlöndorff keinen Hehl daraus, dass er mit dem Doku-Genre im hohen Alter noch einmal Neuland betrat. Auch für ihn war der Film wie eine Reise zurück zu den eigenen Karrierewurzeln. "Ich wollte früher Kameramann werden, weil ich dachte, der macht den ganzen Film", verrät er lachend – und muss schon wieder weiter. In Heidelberg warten die nächsten Kinobesucher. 42 Lichtspielhäuser besucht der 83-Jährige in nur einem Monat. "Er fördert uns Kinobetreiber wie die Kleinbauern", freut sich Atlantis-Programmleiter Erdmann Lange über den prominenten Gast – und den bestbesuchten Saal seit Langem. Aufgrund der Pandemie müssen schließlich auch die Cineasten erst wieder zu ihren alten Wurzeln und Gewohnheiten zurückfinden.