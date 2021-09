Mannheim. (RNZ) Auf seiner aktuellen Hit-Single "Irgendwann ist jetzt" trifft Max Giesinger den Nagel auf den Kopf: "Ich will nicht länger warten, dass was passiert" singt Giesinger und greift damit das Lebensgefühl einer ganzen Nation auf. Max, der einst in Fußgängerzonen spielte und sein erstes Album "Laufen Lernen" noch durch eine Crowdfunding-Kampagne finanzieren musste, hat sich auch im Sommer 2021 etwas einfallen lassen, um seine Fans ganz besonders jetzt nicht hängenzulassen: Auf seiner "Endlich Akustik"-Open-Air-Tour schaut er beim Zelt-Open-Air-Festival auf dem Maimarktgelände vorbei.

Erstmals gibt es dabei die Songs des Wahl-Hamburgers in einem akustischen Gewand live zu erleben. Gemeinsam mit seiner Band wird Giesinger sich besondere Instrumentierungen durch Bläser & Streicher überlegen. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits auf der Akustik Version seines Gold-Albums "Die Reise", das 2020 veröffentlicht wurde.

Erst im Frühjahr meldete sich der Singer-Songwriter nach einem halben Jahr Pause mit seiner neuen Single "Irgendwann ist jetzt" zurück. Sie liefert einen großartigen Auftakt für ein neues Album, das später im Jahr kommen wird. In der Zwischenzeit lässt er die Lieblingssongs der letzten drei Alben noch mal in neuem Gewand aufleben und präsentiert schon den einen oder anderen neuen Song.

Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Popkünstlern. Hits wie "80 Millionen", "Wenn sie tanzt", "Legenden" oder "Auf das, was da noch kommt" trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und gelten unlängst als Evergreens, die inzwischen wirklich jeder kennt – egal ob jung oder alt. Oder um es mit Max’ Worten zu sagen: "Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert."

Info: Mannheim, Sonntag, 12. September, 19.30 Uhr, Maimarkt MVV Reitstadion. Karten für 58 Euro im RNZ-Ticketshop.