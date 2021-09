Mannheim. (RNZ) grenzüberschreitend und genreübergreifend: so sieht der Tanz, die Performance, Kunst und das Theater aus, welches das LiveArt-Festival "Wunder der Prärie" in der Metropolregion bereithält.

Im Fokus des von Gabriele Osswald und Jan-Philipp Possmann gemeinsam kuratierten Programms stehen Aspekte der Care-Kultur und ihre mentale, inhaltliche und formale Umsetzung – sowohl auf der lokalen Ebene einer Care-City als auch über ihre Grenzen hinaus, hin zu einer nachhaltig nachhallenden Ethik der Zusammenarbeit und der Fürsorge.

Die Eröffnungsrede hält eine Ikone der feministischen Kunst, die New Yorker Künstlerin Mierle Laderman Ukeles. Im Auftrag des Festivals befassen sich fünf Künstlergruppen in Europa und Asien mit ihrem 50 Jahre alten "Manifesto for Maintenance Art": Laderman Ukeles Forderung nach sexueller, ökologischer und ethischer Neuordnung der Kunst ist heute genauso aktuell wie damals und inspiriert gerade eine neue Generation junger Künstler.

Das Live-Programm umfasst 20 Aufführungen an zehn Tagen, darunter Uraufführungen von David Weber-Krebs (B) und Nina Gühlstorff (D), Gastspiele von Olivia Hyunsin Kim (D), Oblivia (FIN), Amanda Pina (A/Chile), Antje Velsinger (D) und die "Performances for Pets” von Alex Bailey und Krööt Jurak, die ausschließlich für Haustiere und ihre Freund*innen stattfinden. Außerdem gibt es Raum für Begegnung und Diskussion, eine Akademie mit Inga Bendukat und Eleonora Herder und einiges mehr. Eingerahmt wird das Programm von einem organisch wachsenden Festivalzentrum, ästhetisch umgesetzt von Hannes Schwertfeger und Oliver Storz vom Stuttgarter Bureau Baubotanik.

Am Ideenhorizont des diesjährigen Wunder der Prärie steht die Hoffnung auf eine Gesellschaft der Fürsorge und des Respekts für alles menschliche und nichtmenschliche Sein und eine Festivalausgabe, die im Zusammenspiel von Kreativität und Solidarität neue Wege geht.

Info: Live Art-Festival "Wunder der Prärie" von Donnerstag, 30. September, bis Sonntag, 10. Oktober, Infos unter www.zeitraumexit.de