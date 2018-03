Von Esther Schwer

Heidelberg. Seltsam, grausam, kokett, schlau, romantisch und klugscheißerisch: Das junge Schreibtalent Jakob Nolte und sein Werk werden mit vielen Adjektiven überschüttet - zu Recht, wie eine Lesung des Autors im Heidelberger DAI beweist. Nolte ist ein aberwitziger Alternativ-Erzähler, der detailverliebte Geschichten schreibt. Sein zweiter Roman "Schreckliche Gewalten" erschien 2017 und wurde prompt für den deutschen Buchpreis nominiert.

In gemütlicher Atmosphäre inmitten von Bücherregalen und vor einem Publikum, das größtenteils aus Studenten besteht, liest der Autor zwei Passagen seines Werkes. Anschließend diskutiert er sein Schreiben und Schaffen mit einer Heidelberger Studentin, die ihm viele Fragen stellen darf. "Schreckliche Gewalten" spielt im Jahr 1973 und beginnt mit einer urkomischen Werwolfszene: Hilma Honik erblickt eines Nachts den Mond und verwandelt sich, erfasst von seiner Sanftmut, in das Monstrum. Dabei verbeißt sie sich in ihren Gatten, was die beiden Kinder Iselin und Edvard beinahe zu Vollwaisen macht. Die Zwillinge finden unterschiedliche Wege, um ihr Trauma zu verarbeiten: Während Iselin eine Terrorzelle gründet und die Vergangenheit ihrer Eltern erforscht, verlässt Edvard die Heimatstadt Bergen in Norwegen und bereist die Ränder der Sowjetunion.

Die ungewöhnliche Erzählweise spiegelt sich auch im Aufbau des Romans wieder. Nolte verzichtet auf traditionelle Kapitelunterteilung. Mal füllt eine "Textinsel" nur ein paar Zeilen, mal ist sie seitenlang. Dies schmeichle dem Lesefluss, so der Autor: "Geht dann schneller." Diese und viele weitere Kommentare lassen das Publikum schmunzeln. "Die Weißräume sind Geschenke an die Leser," erklärt Nolte.

Das Werk strotzt nur so von Querbezügen aus Politik, Geschichte und Philosophie, ein durchdachtes Durcheinander. Mit frecher, überraschender Sprache wird von nachkriegszeitlicher Traumabewältigung erzählt. So verschwindet beispielsweise das Blut eines Neunjährigen, der an Tuberkulose starb, im Abfluss, so wie "vieles im Abfluss verschwand." Auf diese Weise erzählt Nolte bitterkomisch und bittertraurig innerhalb eines Satzes kleine Wahrheiten, die sich auf das ganze Leben übertragen lassen. Die Zuhörer zögern: Soll man weinen über die millionenfachen Kriegsopfer, soll man lachen, weil Nolte Weltwissen fein säuberlich und sarkastisch aufbereitet? Lachen sei manchmal eine Form von Überforderung, sagt Nolte. Sein Schreiben will Grenzen austesten, wie weit Sprache gehen kann und ob Gewalt im Plauderton vertretbar ist. Aufgrund seines Reichtums an schlauen Worten und Themen eignet sich der Roman für jeden Leser, der gutes Schreiben schätzt und gerne offen lacht und weint.

Jakob Nolte, der 1988 in Barsinghausen am Deister geboren wurde, lebt und arbeitet heute in Berlin. "Schreckliche Gewalten" ist sein zweiter Roman und erschien 2017 bei Matthes & Seitz Berlin (340 Seiten, 22 Euro). Der junge Autor veröffentlichte bereits mehrere Theaterstücke, die auf zahlreichen Bühnen Europas gespielt werden.