„Kultur ist kein Luxus“: Jazztrompeter Till Brönner (hier rechts, zusammen mit Dieter Ilg am Bass) wandte sich mit Beginn des zweiten Lockdowns in einer Videobotschaft an 1,5 Millionen Künstlerkolleginnen und -kollegen. Foto: dpa

Von Matthias Roth

Hamburg. Das Video zeigt zehn Musikerinnen und Musiker, die in der Hamburger Elbphilharmonie auf die Bühne kommen, sich vor den leeren Rängen verbeugen, ihre Noten richten - und dann still verharren. Zwei Mal unterbrechen sie ihr Schweigen, blättern um - leere Notenblätter vor sich - und nichts passiert. Das Ganze geht circa fünf Minuten lang. Kenner wissen: Der Amerikaner John Cage komponierte das Stück 4’33", in dem nichts erklingt, 1952. Nach der Aufführung verbeugen sich die Musiker und gehen ab.

Es ist ein Protest mit Stille, der derzeit durchs Internet geht unter den Hashtags #AlarmstufeRot oder #SangUnd Klanglos oder #OhneKunstUndKultur WirdsStill. Der Unmut ist groß, nicht nur unter Musikern, seit mit Beginn dieser Woche der sogenannte "Lockdown Light" gilt, der Künstlern jedweder Sparte den öffentlichen Auftritt und Gastronomen ihr Handwerk verbietet, dem Einzelhandel aber erlaubt, seine Läden zu öffnen. Im Gegensatz zum ersten Lockdown von März/April scheint nun mit zweierlei Maß gemessen zu werden - so empfinden es zumindest zahlreiche Musiker.

Es soll verhindert werden, dass die Menschen durch Kulturangebote aus dem Haus gelockt werden und sich Pulks vor den Türen bilden. Daher ist das Kindertheater zwar geschlossen, aber ein Familienausflug zu Ikea ist erlaubt. Das macht viele wütend und wird für manche Musiker bittere Überlebensfrage: Gerade die Vorweihnachtszeit, zu der auch der November zählt, ist für Freiberufler die Zeit, in der sie normalerweise einen Großteil ihres Jahresumsatzes erwirtschaften. Der Auftrittsstopp trifft sie besonders hart.

> Der Jazztrompeter Till Brönner warnte in einer eindringlichen Videobotschaft bei Facebook davor, die gesamte Kulturszene als "system-irrelevant" anzusehen: Immerhin seien 1,5 Millionen Beschäftigte (doppelt so viele wie in der Automobilindustrie) hier engagiert, die 130 Milliarden Euro Jahresumsatz einbrächten. Dieser ganze Berufszweig stehe nun erneut still "zum Wohle der Allgemeinheit". Aber:"Anderen Branchen wirft man Milliarden Soforthilfe in den Vorgarten, doch uns bietet man Arbeitslosengeld II an. Dabei hatten wir nie ein Arbeitslosenproblem". Brönner fährt fort: "Kultur ist kein Luxus - und sie spült Geld in die Kassen des Staates."

> Cornelius Meister, ehemaliger Heidelberger Generalmusikdirektor und heutiger Musikchef der Staatsoper Stuttgart, äußerst sich in einem Offenen Brief zur Situation: "So werden wir die Welt nicht retten", mahnt er und stellt fest: "Wir haben es verbockt!" Der Kulturszene sei es nicht gelungen, die Politik mit ihren Hygienekonzepten zu überzeugen, obwohl diese höchst effektiv waren. "Das Schlimmste ist aber die Verengung des Blicks, der Tunnelblick, der entstanden ist: Nur noch schwarz oder weiß scheint es als Handlungsoptionen zu geben...", und "genau deshalb benötigt unsere Gesellschaft Kultur so dringlich, damit wir eben gerade nicht verblöden, eben gerade nicht nur schwarz und weiß kapieren können, sondern vielmehr einen differenzierten Blick in humanistischer Tradition auf die Welt richten."

> Auch der Dirigent Marcus Bosch, Vorsitzender der GMD-Konferenz, meldet Protest bei Bundeskanzlerin Merkel und Kulturstaatsministerin Grütters gegen den erneuten Lockdown der Kultur an: "Solange unsere Kinder und Enkel in überfüllten Schulbussen, Bahnen und schlecht belüfteten Klassenzimmern sitzen und gleichzeitig milliardenschwer subventionierte Inlandsflüge stattfinden, fällt es uns mehr als schwer, an die Wirksamkeit der Maßnahmen zu glauben", schreibt er.

> Heike Hoffmann, Künstlerische Leiterin der Schwetzinger Festspiele: "Die Pandemieentwicklung verlangt schnelles Handeln. Dass nun aber die Einrichtungen mit den erprobten Hygienekonzepten – und dazu gehören die Kulturinstitutionen – zuerst schließen, Autohäuser und Shoppingmalls aber geöffnet bleiben, macht die Akzeptanz schwer. Bestürzend ist die Einordnung unter ’Freizeitvergnügen’, in die Nähe von Spielhallen und Spaßbädern. Das verkennt, welch immens wichtige Rolle Kunst und Kultur für Bildung und gesellschaftlichen Diskurs in unserer ohnehin von vielen Seiten bedrohten Demokratie haben. Dass trotz Schließungen weiter geprobt werden darf, lässt mich an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen für die notwendigen Kontaktbeschränkungen zweifeln."

> Der Bariton Matthias Horn, Mitglied der Schola Heidelberg und als Sänger in der Metropolregion sehr gefragt, zweifelt nicht an den Maßnahmen selbst. Aber er empfindet den erneuten Lockdown in der Kultur als Paradigmenwechsel in der Politik, die "das kulturelle Angebot aus der Bildungsarbeit entlässt und in den Freizeitbereich schiebt". Horn stellt fest: "Nachdem die Kultur in früheren Jahren dem Edlen, Schönen und Guten dienen sollte und nach dem letzten Weltkrieg zudem das gesellschaftliche Leben (...) kritisch hinterfragen wollte, sind wir nun schlichtes Freizeitvergnügen."

Doch es gibt noch eine andere Seite der Medaille:

> Kirill Petrenko, Chef der Berliner Philharmoniker und GMD der Berliner Staatsoper, sprach zu Beginn der Woche vom "Knockdown" der Kultur, den der erneute Lockdown nach sich zöge, und er griff damit - vermutlich unbewusst - eine Formulierung von Jörg Meuthen (AfD) auf, die dieser bereits letzte Woche als Menetekel an die Wand malte.

> Moritz Eggert, 1965 in Heidelberg geborener Komponist und gerade zum Präsidenten des Deutschen Komponistenverbands gewählt, warnt deutlich davor, jetzt in Hysterie zu verfallen und sich so in falsche Fahrwasser zu begeben. In seinem "Bad Blog of Musick" schreibt Eggert: "In dieser Kakophonie des ständigen Schreiens ist es nicht unbedingt die klügste Taktik, ständig auch als KünstlerIn zum ’Widerstand’ aufzurufen, denn wie will man sich klar gegen die Kräfte absetzen, die dies im Moment mit dem eindeutigen Ziel der Demokratiezersetzung tun?" Dann lenkt Eggert den Blick auf die Nach-Corona-Zeit: "Die wichtigste politische Phase beginnt meiner Meinung nach genau dann, wenn man Corona (...) einigermaßen in den Griff bekommen hat. Denn dann wird eine gnadenlose, Jahre dauernde Sparorgie beginnen, die ganz sicher die Kulturszene hart treffen wird."

> Heidelbergs GMD Elias Grandy ist mit Verurteilungen auch vorsichtig: "Man muss das sehr differenziert betrachten. Die Zusammenhänge sind sehr komplex", konstatiert er. Nach wie vor hat er Vertrauen in die Entscheidungen der Regierung. "Ich maße mir kein Urteil an über politische Beschlüsse, die mit namhaften Virologen abgestimmt sind." Der Kompromiss der Ministerrunde sei ein Versuch, die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, den man akzeptieren müsse. Der mögliche wirtschaftliche Schaden sei jetzt schon kaum absehbar: "Was ich auf keinen Fall haben möchte, ist eine Diskussion darüber, was die Gesellschaft wirklich braucht, wenn die Wirtschaft erst einmal ganz zusammengebrochen ist: Dann wird nämlich alles, was wir machen und wofür wir stehen, infrage gestellt."

> Annette Schlünz, Komponistin und Trägerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises, erinnert sich an den ersten Lockdown: "Jeder dachte, es wäre eine fast ersehnte Möglichkeit des Innehaltens, der konzentrierten Arbeit. Aber es war unmöglich: Zwei Wochen lang war ich nur mit der Organisation des nicht mehr möglichen Unterrichtens und des Verlegens von Workshops, Jurys, Konzerten beschäftigt, ohne zu wissen, wohin sie verlegt werden sollten. Alles war ungewiss und ist es immer noch. Von heute auf morgen wurde jedes Projekt, jedes Konzert, jeder Auftrag infrage gestellt. Und nun sind wieder keine Planungen möglich. Innere Unruhe, Angst, sogar Existenzangst macht sich breit. Freiberufler sein bedeutet nun, die Freiheit des Absturzes ins Ungewisse zu ertragen."