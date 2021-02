Von Anna Ringle und Christoph Dernbach

Heidelberg. "Da ist Diana." "Amelie ist auch da." "Hier werden schon erste Hände gehoben." "30 Sekunden warten wir noch." Klingt nach einer der vielen Video-Konferenzen in Zeiten der Corona-Pandemie. Falsch. Könnte auch ein Instagram-Sternchen sein, das gerade ein Live-Video gestartet hat. Wieder falsch. Es handelt sich um Eindrücke aus dem Clubhouse. Die Social-Media-App aus den USA, erlebt gerade in Deutschland einen Hype. Obwohl es sie eigentlich schon seit April 2020 gibt. Salopp gesagt: Sie ist gerade das neue heiße Ding. Wie lange wird der Wirbel andauern?

Der Moderator, der sich mit Diana, Amelie und weiteren Leuten zusammengeschaltet hat, bringt es auf den Punkt: "Ich mache das seit vorgestern. Ich bin maximal überfordert." Im Talk "Mittag im Regierungsviertel" sprechen Leute über Politik (SPD-lastig), Jobs, die Pandemie und Mittagessen: Ein Teilnehmer berichtet von Falafel und Schoko-Nuss-Muffins. Das sind Lockerungsübungen. Danach entspinnt sich eine tiefere politische Debatte.

Sehen kann man die Leute dabei nicht, nur das Profilfoto ihres Accounts. Clubhouse ist eine Audio-App. Hunderte hören zu, zeitweise sind es bei diesem Talk mehr als 1500. Sie können ein Handzeichen einblenden und dann vom Moderator in das Gespräch eingebunden werden. Dieser Talk ist offen, es gibt aber auch andere "Räume", die privat sind. Da kann man zum Beispiel zu zweit telefonieren.

Um aber überhaupt ins Clubhouse zu gelangen, muss man zwei Hürden überwinden. Zum einem muss man ein iPhone haben. Für Android wird die App noch nicht angeboten. Und man braucht eine Einladung. Also eine Art Türsteher-Prinzip: Du kommst hier nicht rein! Die Macher der App haben sich ein cleveres System überlegt, damit sich Clubhouse viral verbreitet. Und das ist paradoxerweise die künstliche Verknappung. Das verleiht ihr einen gewissen elitären Anstrich.

Viele sind aber schon da: Politiker, Medienschaffende, Prominente, Social-Media-Nutzer, Influencer, Marketingleute. Nach einer erfolgreichen Anmeldung erhält man die Möglichkeit, wiederum zwei weitere Bekannte einzuladen. Seit der Corona-Pandemie hat sich überall herumgesprochen, was eine so hohe Reproduktionszahl bedeutet. Bei einem maximal möglichen R-Wert von 2 steigt die Ausbreitung exponentiell an, das gilt für Apps genau so wie für das Coronavirus. Allerdings verschicken nicht alle Anwender ihre "Free Invites".

Für Journalist Richard Gutjahr ist die App mehr als ein Hype. "Sie kommt zur richtigen Zeit." Clubhouse ist für den Medienexperten "die Antwort auf eine Gesellschaft, die sich nach einem knappen Jahr gefühlter Isolationshaft geradezu verzehrt nach alltäglichem Büroküchen-Smalltalk." Weil die App einfach zu bedienen sei, vergesse man schnell, dass man nur virtuell zusammengeschaltet sei. "Schließt man die Augen, könnte man fast meinen, man steht mit Kollegen mit einem Gin Tonic in der Hand an einer Bar."

Gutjahr stört sich aber wie viele andere daran, dass die Anwender bei der Einrichtung der App aufgefordert werden, Clubhouse alle Einträge aus dem Adressbuch zur Verfügung zu stellen. "Dass die App in ihrer aktuellen Version eklatante Datenschutzmängel aufweist und deshalb in der EU niemals hätte starten dürfen, scheint aber offenbar niemanden zu stören – die Macher schon gar nicht." Das gelte aber genauso für Whatsapp. "So gesehen muss man fast schon froh sein, dass es überhaupt neue Alternativen zu Facebook und Google gibt."

Apropos Konkurrenz: In der wuselnden Clubhouse-Welt trifft man auf vieles, was es in den sozialen Medien schon gibt. Leute folgen einem und man kann anderen folgen (Twitter). Man sieht, ob jemand online ist (Facebook). Aktiviert man eine Glocke, wird man an ein anstehendes Gespräch erinnert (Youtube). Was anders ist: Zu spät kommen wird bei Clubhouse bestraft. Der Versuch, rund eine Stunde später in einen für 14 Uhr angesetzten Talk zu Trump-Nachfolger Biden zu kommen, scheitert. Die App zeigt an: Raum steht nicht länger zur Verfügung. Öffentlich zugängliche Aufzeichnungen von den Gesprächen gibt es nicht. Im Gegensatz zu Twitter & Co. kann man Beiträge auch nicht schriftlich kommentieren oder "Likes" vergeben. Eine Art Mini-Kalender kündigt in der App die kommenden offenen Talks an.

Deutsche Medienhäuser beobachten die neue App genau. Viele Medienschaffende haben bereits Accounts – zum Beispiel der Chefredakteur von "Zeit Online", Jochen Wegner: "Ich war spontan ziemlich begeistert." Das fühle sich endlich einmal wieder wie eine neue und logische Erweiterung der bestehenden Online-Angebote an. "Clubhouse vermittelt ein Gefühl, das ich gerade in Pandemiezeiten sehr vermisst hatte", so Wegner.

Ihrer Beliebtheit zum Trotz hat die App in Deutschland bereits ihr erstes prominentes Opfer gefordert: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte in einem Clubhouse-Chat nicht nur zugegeben, während des Corona-Gipfels mit seinem Smartphone gespielt zu haben, er bezeichnete die Kanzlerin auch als "das Merkelchen". Eine Entgleisung, für die er sich entschuldigte: "Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen war ein Akt männlicher Ignoranz", teilte Ramelow mit – nicht über Clubhouse, sondern per Tweet.