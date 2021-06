Von Volker Oesterreich

Mannheim. Schiller gehört seit der spektakulären Uraufführung seines rebellischen "Räuber" anno 1782 zur kulturellen DNA der Quadratestadt Mannheim. Das Nationaltheater trägt dem mit seinem Hausautoren-Modell und mit den seit 1978 als Biennale veranstalteten Internationalen Schillertagen Rechnung. Von Donnerstag bis zum 27. Juni geht der 21. Jahrgang größtenteils online über die Bühne. Aber der Mannheimer Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer lädt auch zu einer Reihe ganz realer Begegnungen ein.

Herr Holtzhauer, wie schwierig war denn die Planung eines kulturellen Großereignisses wie den Schillertagen unter den Corona-Bedingungen?

Wir haben in den vergangenen Monaten viele verschiedene Festivals geplant, mal analog, mal digital, mal mit internationalen Gastspielen, mal ohne. Dabei haben wir versucht, so lange wie möglich so viele Entscheidungen wie möglich offenzuhalten und Festlegungen zu vermeiden. Irgendwann kommt aber der Tag, an dem man Dinge festzurren muss. Weil man Verträge schließen muss oder Hotels buchen oder einen Spielplan drucken. Ende April, als die Inzidenzzahlen in Mannheim wieder drastisch stiegen, haben wir daher entschieden, die Schillertage als ein Festival zu planen, das vor allem digital stattfindet, mit lediglich kleinen Ausflügen in die analoge Welt, Installation für einen oder zwei Zuschauer im öffentlichen Raum etwa oder Stadtspaziergängen. Wir haben alle Gastspiele abgesagt und sind noch einmal losgezogen, um neue genuin digitale Projekte zu finden. Das ist uns auch gelungen.

Jetzt werden die Beschränkungen deutlich zurückgefahren. Wie haben Sie darauf reagiert?

Indem wir natürlich live spielen! Wir können unsere Eigenproduktionen "Die Jungfrau von Orleans" und "Wounds Are Forever" live zeigen, ebenso unsere Koproduktionen "Made of Mannheim" mit dem Theaterhaus G7 und "Niemandsland" mit dem EinTanzHaus. Andere Vorstellungen und Gastspiele werden wir zusätzlich zum Onlineangebot als Filme im Festivalzentrum auf dem Theatervorplatz präsentieren. Und dort werden auch sechs der beliebten Schill-out-Konzerte stattfinden. Parallel zum digitalen Festival gibt es zu guter Letzt also doch noch ein analoges. Dass das Team der Schillertage, die Mitarbeiter des NTM und auch die Gastkünstlerinnen und -künstler diese Achterbahnfahrt mitgegangen sind bzw. mitgehen, verblüfft mich immer noch. Darauf bin ich stolz, und dafür bin ich auch sehr dankbar.

Dem Publikum bieten Sie eine "Schillerschachtel" für zu Hause an. Klingt nach Wundertüte mit Appetithappen.

Eher so eine Art Adventskalender. Das ist ein Päckchen, das man sich nach Hause bestellen oder an der Theaterkasse kaufen kann mit elf kleinen Überraschungen – für jeden Festivaltag eine –, die wir uns zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern des Festivals ausgedacht haben. Mit der Schillerschachtel versuchen wir, ein bisschen Festivalatmosphäre ins heimische Wohnzimmer unseres Publikums zu bringen.

Sie legen viel Wert auf Zeitgenössisches, auch auf Performance-Formate wie zum Beispiel Stadtspaziergänge oder die Zusammenarbeit mit jungen Filmemachern und bildenden Künstlern. Reicht Schillers Wortgewalt heute nicht mehr?

Schiller war zu seinen Lebzeiten ja selbst ein zeitgenössischer Künstler. Er setzte sich mit für die damaligen Verhältnisse neuartigen Ideen, Texten und Formen ins Verhältnis zum Theater und zur Gesellschaft seiner Epoche. Insofern finde ich es selbstverständlich, dass wir, wenn wir uns heute zu Schiller ins Verhältnis zu setzen versuchen, das ebenfalls mit Formen unserer Zeit tun. Das ist doch das Schöne an den Schillertagen – dass man die alten Texte in herausragenden neuen Interpretationen sehen und gleichzeitig eintauchen kann in die Formenvielfalt des zeitgenössischen Theaters und angrenzender Künste oder der internationalen Theaterlandschaft. Dabei stößt man auf Fragen und Motive, die Schiller auch schon umtrieben, wie weibliche Selbstbestimmung. Mal abgesehen davon, dass einige Formate ja auch in Reaktion auf die Corona-Pandemie entstanden sind, als wir uns fragen mussten, welche Kunstformen jenseits des Digitalen überhaupt noch stattfinden können.

In der ganzen Gesellschaft, auch im Theater, wird intensiv über Machtstrukturen und Gendergerechtigkeit debattiert. Haben Sie deshalb Schillers "Jungfrau von Orleans" als Eröffnungsproduktion ausgewählt?

Ja. Und das ist auch der Grund, warum es mir wichtig war, eine Regisseurin für dieses Stück zu finden. Noch dazu eine nicht-deutsche Regisseurin, die als Frau und als polnische Künstlerin auf diesen Stoff blickt und auf Schiller, der ja wie kaum ein anderer das deutsche Theaterverständnis bis heute prägt. Ewelina Marciniak untersucht in ihrer Lesart Spielarten des Weiblichen, den männlichen Blick auf Frauen und nicht zuletzt weibliche Selbstermächtigung – auch in der Kunst und natürlich im Theater.

Noch ein Wort zu Sivan Ben Yishai, die 2019/20 Hausautorin des Nationaltheaters war. Marie Bues inszeniert nun deren Stück "Wounds are Forever" fürs Festival. Laut Ankündigung erwartet uns eine Zeitreise durch die Abgründe der jüngern Geschichte. Ist das eine Art Fortsetzung der Geschichtsdramatik Schillers mit andren Mitteln?

Ich finde es reizvoll, bei den Schillertagen einen Bogen zwischen Mannheims erstem Hausautor und unserer Hausautorin der vergangenen Spielzeit zu spannen. Auch wenn Schiller und Sivan Ben Yishai auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, kann ich tatsächlich eine inhaltliche Verbindung erkennen. Beide versuchen in ihren Stücken, Geschichte – Weltgeschichte, Kulturgeschichte oder die persönliche Geschichte, also die eigene Biografie – künstlerisch produktiv zu machen. Beide fragen, wie wir wurden, wer wir sind, und inwieweit äußere Umstände, aber eben auch unsere Vergangenheit dazu beigetragen haben. Beide sind in höchstem Maß politische Autoren, die, auch wenn sie sich historischen Sujets zuwenden, die Gegenwart immer fest im Blick haben. Und beide haben eine Leidenschaft für starke Frauenfiguren. Schön, wie sich der Kreis hier schließt, oder?

Info: Die am Donnerstag beginnenden 21. Internationalen Schillertage des Nationaltheaters Mannheim laufen bis zum 27. Juni. Detaillierte Programminformationen unter www.nationaltheater-mannheim.de