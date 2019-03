Sein eigener Picasso schaut ihm über die Schulter: der Bildhauer Jürgen Goertz in seinem Musenhof in Angelbachtal-Eichtersheim. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Von ihm stammt das imposante "S’Printing Horse" vor der Heidelberger Print Media Academy. Seine Werke finden sich in zahlreichen deutschen Städten, aber auch international sorgte er immer wieder für Aufsehen. Foto: voe

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Seine Großplastiken zielen auf die schiere Überwältigung, aber beim zweiten Blick erkennt man sofort, wie viel Hintersinn und welch feiner Verstand auch bei den kleinsten Details mitschwingen. Nicht zu vergessen die Ironie. Die ist für Jürgen Goertz immer essenziell. Davon kann sich jeder selbst überzeugen, der sein "S’Printing Horse" vor der Heidelberger Print Media Academy betrachtet und dabei die vielen Anspielungen auf den Druckprozess, auf den animalische Kraft und den ganzen Hightech-Bereich entdeckt. Nicht zu vergessen die kleinen Pferdefossilien, mit denen das Riesenpferd kommuniziert. Ein Werk, das die Dynamik unserer Arbeitsprozesse und unseres gesamten Lebens symbolisiert.

Heute feiert der Schöpfer dieser und so vieler weiterer Skulpturen seinen 80. Geburtstag. Jürgen Goertz lädt zu diesem Anlass seine ganze Familie in seinen Musenhof nach Angelbachtal-Eichtersheim ein. Die Gemeinde selbst wird ihren Ehrenbürger ein paar Tage später feiern.

Im Stil des Phantastischen Realismus: eine Goertz-Skulptur mit den Gesichtszügen seiner Mutter und Goethes. Foto: voe

Jedes Gebäude, jede Wand, jeden Winkel und natürlich auch den parkartig angelegten Innenhof seines Refugiums hat Goertz mit seinen Arbeiten und denen seiner Frau Christa geschmückt. Lauter Zeugnisse ihrer unbändigen Kreativität, die Christa Goertz in einem eigenen Atelierhaus auslebt, während sich Jürgen Goertz zum Arbeiten in die barocke Eichtersheimer Schlosskirche zurückzieht. Das ehemalige Gotteshaus wurde zum Atelier umgewandelt. Es gehört zum Anwesen des Künstlerpaars.

Als Wohnhaus dient eine Hälfte des ehemaligen Rentamts der Freiherren von Venningen. Dort spukt noch gelegentlich der badische Rebells Friedrich Hecker herum, auch dies ersprießlich für die Kunst. Hecker wurde 1811 im Rentamt geboren, war dann eine Schlüsselfigur der Revolution von 1848/49 und emigrierte bald darauf in die USA.

Der 13. März 1939, an dem Jürgen Goertz in Albrechtshagen in Posen geboren wurde, ist für ihn ein magisches Datum: "Drei mal dreizehn ergibt neununddreißig. Die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl lassen sich durch die beiden Primzahlen des Datums teilen. Ist doch verrückt, oder?"

Seine Mutter prophezeite ihm: "Egal, was du machst, du wirst es immer schaffen." Die gute Frau mag bei diesem Satz ähnlich verschmitzt gewirkt haben wie die plastische Arbeit, die ihr Jürgen Goertz gewidmet hat. Auch sie wacht über den Eichtersheimer Musenhof - im Stil des Phantastischen Realismus. "Meine Mutter sah aus wie Goethe", sagt der Künstler, während seine Hand ihr Bronze-Haupt streichelt. "Sie förderte meine künstlerischen Interessen." Sagt’s - und steuert auf eines seiner vielen Picasso-Porträts zu. Durchdringend blickt es einen an. Wie ein Hypnotiseur, der einen in Trance versetzen will. Mit Picassos Werk hat sich Goertz seit Jahrzehnten auseinandergesetzt. Als er einmal das Picasso-Haus im südfranzösischen Mougins besuchte, klaubte er dort ein paar Steine auf, die nun die Fassade seines Gästehauses in Eichtersheim schmücken. Ein paar Brocken, schroff und schrundig, die für die vielen Ecken und Kanten des künstlerischen Weltgeistes stehen. Voilà!

Wer sich mit Goertz’ Gesamtwerk auseinandersetzt, stößt auf lauter ironische Porträts und Pferdemotive. Die Pferde waren für ihn von früher Kindheit an prägend: "Wir sind 1945 mit 80 Pferden über die zugefrorene Weichsel gen Westen geflüchtet, um uns vor der Roten Armee zu retten. Nur noch mit elf Pferden kamen wir in Niedersachsen an." Ohne die Tiere hätte die Familie nicht überlebt. Wer diese Worte hört, blickt mit anderen Augen auf das Heidelberger "S’Printing Horse", auf den "Musengaul" vor dem Staatstheater Karlsruhe oder auf das "Rolling Horse" vor dem Berliner Hauptbahnhof.

Jürgen Goertz hat meist für Auftraggeber wie Porsche, die Galopprennbahn Iffezheim oder die Deutsche Bahn gearbeitet, "der Kunstmarkt weiß fast gar nicht, was ich mache". Im Laufe seiner langen Karriere wurden ihm etliche Professuren an Kunstakademien angeboten, er hat sie aber alle abgelehnt: "Ich wollte immer frei sein für die Kunst." Die Ehrenprofessur des Landes Baden-Württemberg nahm er 2004 aber gerne an, verliehen wurde sie ihm vom ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Zur Übergabe knatterte der Landesvater per Helikopter herab auf den Eichtersheimer Boden.

Sobald die Geburtstagsfeier vorüber sein wird, beginnt die nächste Arbeitsphase im Schlosskirchen-Atelier. Dort hängen schon Pläne und Skizzen, dazwischen unzählige Wachsmodelle, die im komplizierten Arbeitsprozess gescannt und per 3-D-Drucker weiterverarbeitet werden. Ingenieure, Statiker und EDV-Spezialisten sind dabei mit von der Partie, einmal war sogar eine Firma beteiligt, die für die Raumfahrt arbeitet.

Viel von seinen künftigen Projekten möchte Goertz vorerst nicht verraten. "Über ungelegte Eier spricht man nicht." Aber dass ihn der Gläserne Saalbau des Heidelberger Schlosses, in dem schon eine ganze Reihe von Goertz-Plastiken an neu eingebauten Stahlträgern zu finden sind, weiterhin herausfordert, deutet er schon an. Außerdem könnte es gut sein, dass der Karlsruher "Musengaul" ein Gastspiel in Heidelberg geben wird. Denn vorübergehend muss das Riesenpferd der Sanierung des Badischen Staatstheaters weichen. Na dann, alla hopp!